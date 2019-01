Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, marti, ca a discutat cu presedintele Sloveniei Borut Pahor despre ideea extinderii UE in Balcanii de Vest, precizand ca aceasta va fi una dintre prioritatile Romaniei in mandatul de sase luni al Presedintiei Consiliului UE.

- Jean-Claude Juncker vine in Romania cu prilejul inceperii oficiale a presedintiei romane a Consiliului UE. El va fi in țara noastra astazi și maine. Are pe agenda intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Președintele PSD va fi inlocuit de Florin Iordache.…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, spune ca prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii reprezinta un semnal negativ la adresa elitei militare pentru ca insinueaza existența unei „crize de leadership” și relateaza ca a trimis CSAT-ului cu 10 zile inainte documentele…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat joi, intr-o conferinta de presa organizata la Oradea, ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in Marea Britanie este o reusita pentru Romania. "Presa poate interpreta in fel si chip vizita presedintelui Iohannis in Marea Britanie, insa, in opinia mea,…

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care și președintele american Donald Trump, cel rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și șeful statului Klaus Iohannis, participa la Paris la celebrarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Astfel, duminica (11/11/2018),…

- Donald Trump se afla intr-o vizita oficiala in Paris, unde participa la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. Pe agenda liderului american era inclusa și o vizita la un cimitir al eroilor, insa acesta a decis sa nu mai mearga,…

- Miercuri, la Palatul Cotroceni a avut loc intalnirea intre președintele Klaus Iohannis și partidele politice reprezentate in Parlament. Consultarile au avut ca tema legislația in domeniul Justiției. Primul partid invitat la consultari a fost PSD. Delegația a fost condusa de președintele partidului Liviu…

- Tariceanu e gata chiar si sa semneze un pact cu Iohannis, cum a facut Victor Ponta cu Traian Basescu. ”Mi-as dori ca presedintele sa ne spuna ce preocurpari are, ce probleme vede. Vom contura un punct de vedere pe care il vom prezenta presedintelui. Nu as refuza un pact cu presedintele, dar depinde…