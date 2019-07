Dezvăluiri după campanie: Aproape TOTUL s-a plătit din banii noștri "Aproape toata campania a fost finantata din subventii publice, ceea ce din perspectiva competitiei publice, adica de a avea partide care se chinuie sa stranga bani si sa fie intr-o competitie, acest fapt transforma competitia intr-o finantare publica, partidele devin practic finantate de la stat, ceea ce nu credem ca pe termen lung poate avea un efect foarte bun, pentru ca, practic, se rupe legatura cu cei de la care incerci sa strangi bani, cu electoratul. Practic orice partid nou, care intra pe piata, nu are resursele astea, nu mai e competitie", a spus Parvu, care a prezentat un raport de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

