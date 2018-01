Stiri pe aceeasi tema

- PSD i-a stricat concediul lui Tariceanu! Premierul Mihai Tudose a declarat luni, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, dar va discuta in detaliu in sedinta de la finalul lunii de la Iasi. La randul sau Liviu Dragnea a declarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Executiv…

- Informații noi ies la iveala din sedinta CEx de luni. Surse politice declara ca premierul Mihai Tudose le-a spus colegilor ca nu poate conduce un trabant si sa ajunga în Formula 1. Premierul spune ca vrea de acum sa puna miniștri performanți și a amenințat ca s-a terminat cu cei…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni din acest an. Am vorbit de cateva luni de zile de faptul ca in luna ianuarie, dupa ce vom finaliza 2017, va trebui facuta o analiza a modului cum functioneaza in primul rand fluxul deciziei in interiorul…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Din culisele PSD apar tot felul de informații dintre cele mai controversate. Surse politice vorbesc despre comasarea unor ministere și trecerea Guvernului prin Parlament. Totodata, Antena 3 transmite, tot pe surse politice informația potrivit careia s-ar incerca inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Printre cei prezenți la ședința se numara și vicepremierul Marcel Ciolacu. Deși ar putea fi considerata o ședința obișnuita, astazi liderii PSD se reunesc de la ora 14:00…

- Restructurare Guvern. Tudose vrea mai putine ministere, Dragnea se impotriveste Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o…

- Sursele politice citate de Romania TV au precizat ca se doreste reducerea numarului de ministere din Cabinetul Tudose prin comasarea mai multor portofolii si desfiintarea altora. Potrivit Constitutiei, daca se schimba structura sau compozitia politica a guvernului, este nevoie de un nou vot…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane fizice, cat si pentru firmele din Romania.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni, referitor la sugestia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau, de a fi organizat un referendum pentru monarhie, ca el nu este monarhist si nu poate sa fie de acord cu o asemenea propunere. La randul sau, Calin Popescu-Tariceanu, a explicat de ce o monarhie…

- Pentru prima data dupa mult timp, placile tectonice din PSD nu se mai mișca alandala. Dimpotriva. Echilibrul s-a rupt. Ele se deplaseaza într-o singura direcție. La capatul acestui proces, care nu va dura prea mult, Liviu Dragnea își pierde ambele funcții. De președinte al celui mai mare…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, i-a transmis, joi, primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, ca s-a grabit atunci cand a criticat bugetul alocat administrației locale, pentru anul viitor, el dand asigurari ca bugetul va fi echilibrat, iar „problema” a fost rezolvata. Intre timp,…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, joi, ca va participa la parada de Ziua Nationala a Romaniei, urmand sa stea in tribuna oficiala alaturi de toate oficialitatile prezente. El a mai spus ca, din ceea ce știe, și Liviu Dragnea va sta la tribuna oficiala pentru ca a fost invitat. Șeful Executivului a precizat…

- Liderii PSD se pregatesc de un party cu ștaif, o petrecere la care se va aduna toata spuma partidului. Liderii PSD se intalnesc la Vila Lac, acolo unde il vor sarbatori pe vicepremierul Marcel Ciolacu, care iși organizeaza ziua de naștere, dar și pe Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a carui…

- Intrebat la Senat daca proiectul de buget va intra in ședința de Guvern din aceasta saptamana, Tudose a spus: "Saptamana viitoare". Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, pe 21 noiembrie, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie,…

- Dupa ce au venit la guvernare la mijlocul anului, premierul Mihai Tudose si ministrul Finantelor, Ionut Misa, au luat la tinta bancile si multinationalele, preluand, surprinzator, mai agresiv, avand in vedere ca sunt membri ai guvernului, din retorica sefului PSD, Liviu Dragnea. Sunt banci care nu…

- ”Nu inteleg conceptul, sincer. (...) Eu imi vad de Guvern. Avem un stat de care trebuie sa ne ocupam, cu niste romani carora trebuie sa le facem viata mai buna”, a declarat Mihai Tudose, intrebat de jurnalisti daca s-a lamurit ce inseamna statul paralel. Si presedintele executiv al PSD, Niculae…

- Intrebat despre rezolutia votata in Comitetul Executiv al PSD referitoare la ”statul paralel si ilegitim”, Nicolae Badalau a facut urmatoarea observatie: ”Cu mentiunea ca e un pleonasm. Nu poate sa fie paralel si legitim”. Potrivit News.ro, el a mai declarat ca repsrezentantii PSD si probabil…

- Liderii PSD se pregatesc sa organizeze mitinguri de amploare in toata țara. In ședința Comitetului Executiv al PSD s-a decis ca fiecare organizație județeana sa organizeze un miting pe plan local, dar nu pentru susținerea lui Liviu Dragnea.Comitetul Executiv a dat unda verde pentru organizarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Baile Herculane, ca este posibila o discutie in Comitetul Executiv de vineri privind un miting al partidului, daca vor fi social-democrati care o vor cere precizand ca un asemenea miting trebuie ”sa aiba sens” si sa se stabileasca exact scopul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose pleaca, joi seara, la Herculane, unde va avea loc Comitetul Executiv al PSD. Posibil sa fie o sedinta cu scântei, dupa aparitia noului dosar penal pentru seful PSD. Surse din partid spun ca acesta nu mai are sustinerea de pâna acum. Liderii PSD…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului.Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de…

- ”Se poate aplica Legea salarizarii fara probleme. Cand fost gandit transferul contributiilor ca masura in programul de guvernare a fost luat in calcul tot ansamblul masurilor fiscale si nu va fi niciun efect negativ asupra legii salarizarii”, a declarat Ionut Misa. Ministrul de Finante a…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, in ședința de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. "Exista posibilitatea sa nu discutam miercuri in sedinta despre Codul Fiscal", a declarat, la iesire, premierul. Intrebat daca…

- Autoritatea Nationala pentru Turism a fost o institutie guvernamentala din Romania, infiintata in ianuarie 2013. ANT a functionat in subordinea Ministerului Economiei si s a desfiintat in acest an, la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului nr. 24 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Tudose si Dragnea, la negocieri cu sindicalistii Sanitas Primul-ministru Mihai Tudose, alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul Sanatatii Florian Bodog si vicepremierul Marcel Ciolacu au participat la sedinta Consiliului National al Federatiei sindicale Sanitas. Prezenta celor patru…

- Prezenta celor patru demnitari la reuniunea sindicatului din sanatate survine in conditiile in care angajatii din domeniul sanitar sunt nemultumiti de cuantumul majorarilor salariale pe care le vor primi. Peste 5.000 de angajati din sistemul sanitar au protestat, pe 19 octombrie, nemultumiti…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a anunțat miercuri seara ca, din anul 2018, angajatorii vor plati 2% la bugetul statului, o taxa raportata la fondul de salarii, „sa aiba si el o responsabilitate fata de bugetul de stat”. Ministrul spune ca exista o directiva europeana care obliga luarea unei astfel…

- UPDATE Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus, miercuri, in Parlament, referitor la invitatia lui Ludovic Orban la dezbaterea publica pe tema situatiei din tara, ca ar trebui sa se intalneasca in campania electorala din 2020. Dragnea a afirmat ca PSD incearca sa conduca tara, concluzia sa fiind: „Se…

- „Premierul Mihai Tudose și președintele PSD Liviu Dragnea au prezentat la miezul nopții trecute una dintre cele mai dezgustatoare scene din cele 10 luni de guvernare, comparabila cu episodul Grindeanu, intrat in istoria ridicolului politic post-decembrist.Partidul Național Liberal considera actuala…

- PNL: Remanierea, un teatru de prost gust. Tudose sa ii remanieze pe Viorel Ilie, Liviu Pop si Florian Bodog PNL afirma ca remanierea Guvernului Tudose este „un teatru de prost gust” care arata incapacitatea de a guverna si il someaza pe premier sa ii demita pe ministrul Viorel Ilie, ministrul Educatiei,…

- Sedinta coalitiei PSD-ALDE a inceput la ora 10.00, pentru a discuta soarta portofoliului lui Viorel Ilie. Cei trei ministri demisionari, Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc, nu au renuntat la decizia de a parasi guvernul, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. In sedinta de…

- Potrivit unor surse politice, trei ministri nu au renuntat la demisiile pe care s-au aratat dispusi sa le depuna. Este vorba despre Rovana Plumb, Sevil Shhaideh si Razvan Cuc. Potrivit surselor politice, in sedinta de vineri se vor discuta inlocuitorii pentru cele patru portofolii. …

- Liviu Dragnea a spus ca il susține pe Mihai Tudose in continuare, insa situația tensionata a fost generata atat de o lipsa de comunicare din partea lui cat și a unor miniștri, conform unor stenograme ale Romania TV. "Am ajuns intr-o situație tensionata din cauza mai multor oameni, dar și…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, miercuri, la Palatul Parlamentului, raspunzand unei intrebari, ca nu a primit demisiile ministrilor vizati de remaniere, respectiv Sevil Shhaideh si Rovana Plumb. Intrebat daca a primit demisiile ministrilor vizati de remaniere, respectiv Sevil Shhaideh si Rovana Plumb,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca nu a discutat cu premierul Mihai Tudose varianta ca ministrii Sevil Shhaideh si Rovana Plumb sa demisioneze. Dragnea a fost intrebat, miercuri, dupa a doua runda de discutii avute cu premierul Tudose, la biroul sau de la Camera Deputatilor,…