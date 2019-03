Stiri pe aceeasi tema

- SUA au reafirmat saptamana aceasta ca sanctiunile americane impuse Rusiei vor ramane in vigoare atat timp cat Moscova ''nu preda Ucrainei controlul asupra Crimeei'', la exact cinci ani dupa anexarea acestei peninsule de catre rusi. ''In urma cu cinci ani, ocuparea peninsulei ucrainene Crimeea de…

- PSA a anunțat in aceasta saptamana ca vrea sa-și creasca vanzarile cu 50% in afara Europei, pana in 2021, și sa-și poziționeze brandurile pe noi piețe. Peugeot ar urma sa fie relansat pe piața americana, Citroen va ajunge in India, in timp ce Opel va reveni in Rusia. Grupul PSA ia in calcul ca producția…

- Zeci de zboruri au fost anulate in urma caderilor de zapada record inregistrate in noaptea de marti spre miercuri la Moscova, capitala Rusiei fiind acoperita de un strat de zapada de 36 de centimetri, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Dezvaluiri șocante in cazul falsului medic…

- O parte din banii furati din sistemul bancar moldovenesc si din cei obtinuti in urma Laundromatului Rusesc, in perioada 2010-2014, a fost investita de catre raiderul numarul 1 in CSI in cumpararea unor banci din Rusia.

- Lumea este afectata de o "fragmentare" ingrijoratoare, in special din cauza relatiilor tensionate dintre Rusia, Statele Unite si China, a declarat joi, la Davos, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP. "Relatia dintre cele trei mari puteri mondiale, Rusia, Statele Unite…

- Rusia a pus la cale o noua diversiune antiromaneasca cu bataie lunga: „marcarea" aniversarii a 660-a de la formarea Țarii Moldovei. In acest scop, liderul de la Condrița a convocat la președinție un grup de personaje obscure cu viziuni staliniste și profund antiromanești. Printre participanții la „consfatuire"…

- Un "mincinos", un "adevarat gunoi", un "copoi veros": Donald Trump l-a atacat violent sambata pe fostul director al FBI James Comey dupa noi dezvaluiri aparute in New York Times despre deschiderea in 2017 a unei anchete a politiei federale pentru a stabili daca el lucra in favoarea Rusiei, potrivit…