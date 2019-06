Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a facut dezvaluiri fabuloase despre „Sacrificiul”, serialul in care ea va reveni in televiziune ca actrița, dupa 15 ani de la ultimul ei rol. Ea a povestit ce s-a intamplat in primele momente petrecute pe platourile de filmare. „Dupa ce am filmat prima secvența, am transpirat din cap pana…

- Oana Zavoranu a facut dezvaluiri fabuloase despre „Sacrificiul”, serialul in care ea va reveni in televiziune ca actrița, dupa 15 ani de la ultimul ei rol. Ea a povestit ce s-a intamplat in primele momente petrecute pe platourile de filmare.

- Dezvaluiri incendiare din celebrul show "Chefi la cutite"! Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea si prezentatoarea emisiunii s-au dezlantuit! Ce a declansat razboiul in sezonul dedicat familiilor?!

- Jojo a facut noi dezvaluiri din cel mai dur reality show, Asia Express – Drumul Elefantului. Actrița, care face parte din distribuția serialului „Liber ca pasarea cerului”, a spus ce s-a intamplat cu Paul Ipate, ale carui probleme de sanatate au facut necesara intoarcerea lui acasa.

- CRBL a facut dezvaluiri despre Asia Express – Drumul Elefantului, la Observator, și a spus ca Oase are probleme de sanatate, mai ales ca a ramas cu „sechele” din cel mai dur reality show.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii e adorata de milioane de oameni din intreaga lume. Copiii, nepoții și stranepoții ii spun mummy (mamico) sau granny (bunicuțo) insa suverana are doar cateva persoane la suflet. In documentarul The Royal Family At War, difuzat recent pe Channel 5, jurnalista Katie…

- Este petrecere mare in Banie! Peste 500 de invitați chefuiesc alaturi de fostul ministrul al muncii, Lia Olguta Vasilescu, si senatorul PSD Claudiu Manda la petrecerea de nunta. Dupa miezul nopții, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda și-au uimit invitații cu un tort cu cinci etaje. Invitata sa intrețina…

- Laura Codruța Kovesi a povestit saptamana trecuta, dupa audierea de la Secția Speciala de Anchetare a Magistraților ca au navalit peste ea aproximativ zece avocați. Ingrid Mocanu precizeaza ca și ea se afla printre acei avocați și a relatat ce s-a intamplat.Rareș Bogdan, ieșire EXPLOZIVA dupa…