Stiri pe aceeasi tema

- La Acapulco, El Chapo avea si o gradina zoologica, cu lei, tigri si pantere. Iar ca sa isi viziteze animalele, a construit o linie de cale ferata pe domeniul sau. Ii placea si sa calatoreasca in strainatate si a mers in Elvetia, ca sa faca un tratament de intinerire. El Chapo castiga saptamanal…

- Mexic a inceput deportarea a 98 de imigranți care au fost reținuți dupa ce au incercat sa treaca granița din Tijuana spre Statele Unite in mod ilegal, a informat luni Institutul Național pentru Migrație, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Toți imigranții deportați sunt proveniți…

- Celebrul mafiot rus a supravietuit mai multor tentative de asasinat in urma razboaielor interne din lumea interlopa, in special in anii 90. Boris Nayfeld este ultimul sef al Mafiei Rusesti din vechea garda, scrie presa din USA. Acesta a fost arestat recent, dupa ce a incercat sa obtina bani de…

- El Chapo e judecat la New York pentru crime, trafic de droguri si evaziune fiscala. Cel mai periculos traficant din lume isi asteapta sentinta la New York, acolo unde este judecat in cel mai scump proces din istorie. Americanii cheltuie 35 de milioane de dolari ca sa-l vada inchis definitiv pe omul…

- El Chapo si Pablo Escobar sunt cei mai periculosi traficanti din istorie. In timp ce procesul lui El Chapo a inceput la New York, americanii isi amintesc de un alt mare traficant ce a facut valuri in jurul lumii. Pablo Escobar, cel care a terorizat Columbia ani de zile si a condus un imperiu de trafic…

- Zeci de persoane sunt intervievate de o curte federala din New York pentru alegerea juratilor care vor decide viitorul narcotraficantului mexican Joaquin 'el Chapo' Guzman Loera, care este pasibil de inchisoare pe viata, relateaza EFE. Dupa aproape doi ani de la extradarea sa in SUA, Guzman Loera,…

- Aflata in proiect la ora actuala pentru a fi amplasata la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, statuia o va reprezenta pe Fecioara Maria. Simbol al libertatii si emanciparii fata de opresiune, Statuia Libertatii troneaza din 1886 in fata orasului New York, oferita de Franta in semn de prietenie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP preluata de Agerpres…