- Dupa cutremurul provocat de inregistrarile pe care Vlad Cosma le-a facut publice la posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, apar noi dezvaluiri scandaloase, de data aceasta intr-un nou dosar instrumentat de DNA.

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Radu Banciu a vorbit in emisiunea "Lumea lui Banciu" de la televiziunea B1 TV despre ultimul mare scandal de pe scena politica romaneasca stranita dupa inregistrarile facute publice de Vlad Cosma in care fostul deputat acuza ca procurori din cadrul DNA Prahova falsificau probe din dosarele penale."Dezvaluiri…

- Ministrul Justiției japonez, Yoko Kamikawa, a anuntat astazi ca s-a intanit cu omologul sau roman, Tudorel Toader. A postat pe pagina sa de pe o retea de socializare imagini din timpul discuțiilor oficiale. „Am confirmat ca vom consolida in continuare parteneriatul nostru prin impartașirea cunoștințelor…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri. Totodata, Tudorel Toader a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu exista la Ministerul Justitiei…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu i-a transmis un ultimatum lui Toader, dupa ce acesta va reveni in țar. ”Ori ia niste masuri foarte radicale in cazul scandalului DNA sau isi pune mandatul pe masa”, a spus liderul PSD, la Antena 3. ”Eu spun asa: domnul Tudorel, care a zis ca nu mai…

- Noi dezvaluiri bomba in cazul șefului DNA Ploiești, Lucian Onea și procurorul Portocala, care au fost inregistrați de fostul membru al PSD, Vlad Cosma, in timp ce falsificau probe in dosarul in care este implicat Sebastian Ghița.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat acuzatiile aduse DNA in urma inregistrarilor prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, spunand ca acestea nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, in conditiile in care exista institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor…

- Direcția Naționala Anticorupție Ploiești a ținut o conferința de presa in care a vorbit despre dezvaluirile facute, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma, care a facut publice inregistrari...

- Seful DNA Ploiesti Lucian Onea raspunde în scandalul interceptarilor. El sustine ca nici el, nici colegii sai n-au încalcat legea si nu au modificat probe sau dosare, asa cum a afirmat fostul deputat PSD Vlad Cosma.

- Prmeierul Viorica Dancila a anunțat luni, dupa ședința de la PSD, ca ii va cere ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa se intoarca in țara, ca urmare a dezvaluirilor facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga Moraru. Ministrul Justiției Tudorel Toader sa afla intr-o vizita oficiala in Japonia,…

- "Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de Control al Ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la dl Tudorel Toader, in mod foarte…

- Imaginea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a fost serios afectata de ultimele dezvaluiri difuzate duminica seara (n.r. 11 februarie 2018) de Romania TV. O inregistrare exploziva devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției care lupta impotriva coruptiei din Romania.

- "Sper ca nu dormiți in noaptea asta, domnule ministru Tudorel Toader! Eu, unul, NU dorm! Pana la aceasta ora, ar fi trebuit deja sa aveți o reacție! Romania noastra a fost intr-un asemenea hal distrusa de gașca asta de sufrageriști-securiști incat nu mai putem accepta ezitarile sau SOMNUL…

- Elena Udrea reactioneaza la dezvaluirile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, intr-o inregistrare prezentata de Antena 3. Fostul ministru este de parere ca informatiile despre fabricarea si plantarea de probe nu vor putea fi ignorate."O noapte de cosmar, s-ar putea zice, dupa ce am vazut…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca aceia care dirijau arestarile ar fi fost chiar Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși, a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea lui…

- BNI Romania, membra a Business Networking International, rețea globala de networking profesional pe baza de referințe, a realizat in 2017 afaceri de 6,2 milioane euro, in creștere cu 50% fața de anul precedent. Pentru 2018, compania estimează un ritm de creștere similar cu cel din 2017. Numai…

- Orice s-ar zice, lucrurile nu merg prea bine in tara noastra. O spun reprezentanti ai mai tuturor taberelor politice, o spun gazetarii, o spun protestele din strada, o simt largi categorii de cetateni. Unanimitatea opiniei se fisureaza doar atunci cind vine vorba despre cauze. Dar si in aceasta privinta,…

- Internetul a revoluționat felul in care noi facem cumparaturile. Datorita numeroaselor avantaje și beneficii pe care acesta ni-l ofera, numarul celor care plaseaza comenzi online a crescut vertiginos, lucru vizibil și in Romania in ultimii ani. Deoarece ne-am dorit sa aflam care sunt principalele avantaje…

- Se implinesc nu mai puțin de 41 de ani de la celebra scrisoare pe care scriitorul disident Paul Goma (fost deținut politic – experiența imortalizata in teribila carte ”Gherla”) i-a trimis-o dictatorului Nicolae Ceaușescu, in primele zile ale lunii februarie 1977. La 20 noiembrie 1977 – dupa ce a fost,…

- Global Shapers Community și Procter & Gamble (P&G) au anunțat semnarea unui parteneriat pentru a accelera progresul în ceea ce privește egalitatea de gen, în cadrul Forumului Economic de la Davos. Inspirata de Campania #WeSeeEqual, derulata de Procter & Gamble, Global Shapers…

- Traian Basescu nu a avut niciun cuvant de lauda la adresa miniștrilor care formeaza Cabinetul Dancila. Intr-o intervenție pentru B1 TV, liderul PMP a susținut ca acesta este cel mai slab guvern pe care l-a avut vreodata Romania.Basescu s-a referit in mod special la Ana Birchall, noul vicepremier…

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, a disparut din Romania de cateva saptamani. S-a zvonit ca ar fi fugita in America Centrala, apoi avocata Maria Vasii a spus ca aceasta ar fi la Londra. Mai mult, s-a spus ca aceasta a suferit un grav accident rutier si ca ar avea mari probleme de sanatate.Citește…

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA , de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in Comisia economica din Senat, scrie Agerpres. "Suntem intr-un deficit ESA de maxim 2,8%, in conditiile…

- Un nou derapaj incredibil al presedintelui Moldovei, Igor Dodon la adresa Romaniei. Seful statului de la Chisinau șocheaza din nou opinia publica. Igor Dodon a aparut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 si a acuzat Romania ca are intenția de a face sa dispara de pe harta tara pe care…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, neaga ca ar fi perchezitionat calculatoarele si telefoanele mobile ale opt procurori anticoruptie. Reactia vine dupa ce in presa au aparut informatii in acest sens. DNA transmite intr-un comunicat ca in presa din Romania a fost vehiculata o informație potrivit…

- Se anunta 'apocalipsa' in PSD dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia din functia de premier ca urmare a retragerii sprijinului politic. Secretarul general al PSD, Niculae Badalau, a facut o previziune sumbra in direct la Romania TV si a spus ce s-a intamplat in sedinta.Citește și: Decizia…

- Romania va intra in clubul monedelor virtuale si va lansa curand prima criptomoneda. Desi inca nu se stie cand va aparea si, mai ales, ce nume va purta prima moneda virtuala romaneasca, specialistii IT din spatele acestui proiect au spus ca ea va aduce un concept nou de „mining”. Datorita platformei…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca România va adera la zona euro când va fi pregatita si ca se lucreaza la acest dosar. "Tinta pentru zona euro este permanenta, se lucreaza la acest lucru, numai ca anumite zone din România pot sa se integreze - cu ghilimelele de rigoare…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, în aceasta seara, la Antena 3, ca vor urma alte documente care probeaza faptul ca DNA și SRI au înființat echipe mixte care au lucrat în dosare penale în așa fel încât sa strânga cât mai multe informații…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tinerii romani. Toader a vorbit, rand pe rand, despre…

- Dezvaluiri soc in direct la Romania TV. Un parlamentar din Opozitie a lansat o ipoteza uluitoare. A devoalat numele viitorului presedinte al PSD. Omul lui Traian Basescu, PMP-istul Corneliu Bichinet crede ca Liviu Dragnea nu mai are viata lunga la sefia PSD. Mai mult, Bichinet stie si cine ii va…

- Presedintele executiv al PSD, pe tema monarhiei: Poporul poate fi intrebat Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a enuntat, luni, ipoteza convocarii unui referendum pe tema monarhiei, el apreciind ca poporul roman poate fi intrebat daca vrea republica sau monarhie si aratand ca PSD nu exclude…

- Dennis Man (18 ani) a marcat in poarta Viitorului, duminica seara, al saptelea gol al sezonului, ajutandu-si echipa sa invinga campioana (2-0) si sa se apropie la doua puncte de liderul CFR. La finalul meciului, aradeanul a subliniat importanta celor trei puncte si a fost solidar…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE). Clasamentul se mentine neschimbat…

- Catalin Golofca e primul jucator care va pleca de la FCSB in perioada de transferuri din iarna. Gigi Becali a anuntat ca e gata sa-l trimita inapoi la Botosani pe omul venit in vara pentru 400.000 de euro. Si Valeriu Iftime, patronul formatiei din Moldova, a confirmat negoicierile pentru revenirea…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a adresat un mesaj de condoleanțe Casei Regale din România. Acesta a reamintit cele mai importante momente din istorie și a dezvaluit ca la Banca Naționala se afla un film documentar despre emisiunea din 1945.

- Procurori DIICOT – Structura Centrala descriu in actul de sesizare modul ingenios in care a acționat rețeaua de evaziune fiscala destructurata in urma perchezițiilor efectuate in 22 noiembrie in orașul Campeni și la Alba Iulia. Un numar de 15 percheziții au fost realizate la domiciliile unor persoane…

- Simona Halep se confeseaza și explica ca are o relație speciala cu Ion Țiriac. Ea susține ca Țiriac este vocea mai dura, care ii spune mereu ce greșește, dar in același timp o și motiveaza sa ajunga cat mai sus in cariera. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la…

- Ionut Chirila, antrenor cu state vechi in "Stefan cel Mare", este de parere ca Dinamo nu este inspirata in momentul in care isi numeste antrenorii si sustine ca, la lotul de care dispun "cainii", ar fi putut castiga titlul de campioana. Tehnicianul da vina pe neputinta celor din club. …

- Dan Petrescu a vorbit la finalul partidei pe care echipa sa, CFR, a castigat-o in Stefan cel Mare, 2-0 cu Dinamo, in etapa a 18-a a Ligii 1. Dupa un prim act palid, clujenii si-au schimbat atitudinea in partea secunda. "Bursucul" a explicat cum a reactionat la vestiare, deranjat de indolenta elevilor…