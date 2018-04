Stiri pe aceeasi tema

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat, vineri, ca Washingtonul a obtinut sprijinul Consiliului de Securitate al ONU pentru un nou pachet de sanctiuni împotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Astfel, 27 de nave, 21 de companii…

- Majoritatea tinerilor americani cred ca presedintele Donald Trump nu este calificat pentru aceasta functie, potrivit unui sondaj de opinie realizat la cererea agentiei Associated Press. Potrivit sondajului realizat de Associated Press în colaborare cu Centrul NORC pentru…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel, marti, la un dialog intre Uniunea Europeana si Statele Unite referitor la politicile comerciale, intr-o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, transmite Reuters, conform news.ro.Trump a exclus temporar, joia trecuta, Uniunea…

- Prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a obtinut cetatenia americana pe baza „Vizei Einstein”, ce este de regula rezervata pentru imigrantii cu „abilitati extraordinare”, care au avut „merite recunoscute pe plan national si international”. Viza EB-1, cunoscuta si sub numele de !Viza Einstein”,…

- Elliott Broidy este cel care a semnat invitația pentru Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu pentru a participa in ianuarie 2017 la ceremonia de investire a președintelui american Donald Trump, iar acest eveniment a insemnat o mare oportunitate pentru afacerile sale, scrie The New York Times. De altfel,…

- Secretarul de stat american in exercitiu, Rex Tillerson, demis saptamana trecuta fara menajamente de Donald Trump dupa mai luni de zvonuri cu privire la relatiile lor proaste, si-a luat ramas-bun joi, la Washington, un oras "rau intentionat", relateaza AFP. La fel ca in declaratia sa de presa din…

- Dupa ce zilele trecute aparea in ipostaze dragastoase alaturi de soțul sau, Donald Trump, care o ajuta sa pașeasca pe tocuri pe gazonul din fața Casei Albe, acum Melania Trump este gazda primului sau eveniment despre tehnologie și securitate online. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost…

- Apariția ”listei negre”, lista pe care s-au regasit nume grele bifate spre condamnare, nu a ramas fara reacții. Aflat pe controversata lista, Gigi Becali a avut luni o reacție dura la Antena 3, spunand ca Monica Macovei este cea care ar fi vrut condamnarea sa. Reamintim ca Mihai Gadea a prezentat, duminica,…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca membri importanti ai personalului de la Casa Alba sa semneze acorduri de confidentialitate ca urmare a unor cazuri de scurgeri de informatii in primele luni ale administratiei sale, potrivit editiei de duminica a cotidianului Washington Post, relateaza…

- Consilierii de securitate din SUA, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit la sfarsitul saptamanii trecute pentru a pregati posibila intalnire dintre liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, luni, Administratia Prezidentiala de la Seul.

- Procurorul general al Statelor Unite, Jeff Sessions, l-a concediat pe oficialul FBI Andrew McCabe, dupa ce acesta din urma a fost acuzat de prejudecatti politice de catre presedintele Donald Trump, relateaza BBC.

- Slovenia și Slovacia sunt doua țari foarte des confundate, iar știrile de saptamana aceasta nu au facut decat sa amestece și mai tare lucrurile. Pe langa faptul ca cele doua națiuni au nume asemanatoare și steagurile lor seamana foarte bine, saptamana aceasta amandoi premierii și-au anunțat demisiile.…

- "Propunerea presedintelui Trump de a impune taxe asupra otelului si aluminiului european este un semn rau pentru relatiile transatlantice. Vreau sa fiu clar: in loc sa riscam un razboi comercial - iar el [Donald Trump] pare nerabdator sa-l porneasca -, ar trebui sa avem ca obiectiv o mai buna cooperare.…

- In primul an de mandat de presedinte, Donald Trump a fost parasit de zeci de consilieri de top, de membri ai guvernului si de sefi ai institutiilor de forta. Fluxul de personal in administratia Trump este cel mai ridicat din istoria Statelor Unite.

- Uniunea Europeana a salutat decizia Statelor Unite si Coreei de Nord de a initia negocieri directe, in contextul in care presedintele american, Donald Trump, a anuntat intentia de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, relateaza cotidianul Le Figaro.

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Donald Trump l-a criticat pe Alec Baldwin, numindu-l „mediocru” si sugerand inlocuirea lui in emisiunea de satira „Saturday Night Live” (SNL) in care actorul il parodiaza. Comentariul presedintelui american vine dupa ce artistul a spus ca se simte „in agonie” de fiecare data cand il interpreteaza…

- Modelul care a aparut de curand in lumina reflectoarelor, dupa ce politicianul rus al opoziției Alexei Navalny a publicat o investigație despre legaturile tinerei cu unii dintre cei mai bogați și puternici oameni din Rusia, cere Statelor Unite sa o ajute sa evadeze dintr-o

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- 13 cetateni rusi si 3 entitati rusesti au fost inculpate de justitia americana pentru presupusa interferenta in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri procurorul special care ancheteaza acest caz, Robert Mueller, el afirmand ca cei acuzati ar fi dus "un razboi informational…

- Bombardament-record al armatei americane in Afganistan. Nu mai puțin de 24 de bombe inteligente au fost lansate asupra talibanilor in urma unui atac purtat de celebrul bombardier B-52. Supranumit „Fortareața” datorita dimensiunilor sale și a arsenalului din dotare, bombardierul B-52 are o greutate de…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit pe acesta sa refuze orice interviu cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei cu implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times. Jurnalistii americani subliniaza ca SUA are o luna de zile…

- Ultimele referiri facute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, la regimul din Coreea de Nord au avut in vedere marile probleme legate de respectarea drepturilor omului din statul comunist. Totuși, experții sunt de parere ca aceasta accentuare ascunde in spate o dorința a administrație prezidențiale…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA. Michelle Obama a spus ca darul pe care l-a…

- Astazi, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, se va difuza primul interviu cu Michelle Obama de dupa plecarea de la Casa Alba. In cadrul acestui interviu, fosta Prima Doamna a Americii vorbește despre cum s-au derulat lucrurile atunci cand a fost nevoita sa predea ștafeta Melaniei Trump, dar și ce…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii s-a lasat mult așteptata. Melana Trump a aparut in public pentru prima data pe anul 2018 și pentru prima data dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump. Marți, superba Melania a participat la unul dintre cele mai…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump. ”Pe masura ce reconstruim puterea si increderea Americii acasa, de asemenea,…

- O declaratie a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit caruia calotele glaciare „stabilesc recorduri", i-a uimit pe oamenii de stiinta. Afirmația vine in contextul in care mare parte din cantitatea de gheata de pe mapamond se topeste din cauza incalzirii globale.

- Reluandu-si sloganul dintotdeauna, presedintele american Donald Trump a dat asigurari, la Davos, ca ”America mai intai nu este America singura”, intr-un discurs menit in intregime sa le ofere asigurari partenerilor comerciali si diplomatici ai Statelor Unite, zguduiti de derapajele sale trecute,…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Actuala prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ajuns in Palm Beach, Florida, joi, in aceeasi saptamana in care si-a anulat in ultimul moment vizita programata alaturi de sotul ei, Donald Trump, la Davos, in Elvetia, informeaza CNN. O sursa din politia americana a confirmat pentru…

- Oficiali palestinieni au respins joi presiunile presedintelui american Donald Trump pentru a-i face sa revina la masa negocierilor cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite. "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat…

- Increderea publicului in capacitatile de conducere ale Statelor Unite este in scadere pe plan global de la inceperea mandatului presedintelui Donald Trump, Germania fiind considerata principala putere mondiala, arata un sondaj efectuat de...

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Scandalul generat de remarcile jignitoare despre tarile sarace si atribuite președintelui SUA, Donald Trump, ia amploare. Un ambasador al Statelor Unite a demisionat, iar lideri din țari africane solicita scuze. Donald Trump a negat ca a folosit cuvinte jignitoare.

- Vladimir Putin reprezinta o amenintare grava la adresa Statelor Unite pe care Donald Trump prefera sa nu o ia in seama: aceasta este concluzia unui raport inedit publicat miercuri de democratii din Comisia pentru afaceri externe a Senatului american, scrie AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters. Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul...

- „Este plina de minciuni, intrepretari gresite si surse care nu exista", a scris Donald Trump pe Twitter, dupa ce avocatii sai au incercat sa-i blocheze publicarea. Presedintele american spune ca nici nu i-a autorizat vreodata autorului cartii accesul la Casa Alba. - V-a tradat Steve Bannon, domnule…

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- Donald Trump isi asuma meritele pentru redeschiderea dialogului dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, afirmand ca amenintarile nucleare ale Statelor Unite ale Americii au impins Phenianul...

- Lumea merge inspre o serie de crize si spre o stare de „depresiune geopolitica”, in timp ce mandatul lui Donald Trump accelereaza diviziunea printre cetateni si sporeste nelinistea ordinii mondiale, avertizeaza grupul de consultanta de risc Eurasia, potrivit CNBC. Democratiile liberale sufera…