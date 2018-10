Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat aproximativ 520.000 de autoturisme second hand, in 2017, din care peste 70% sunt cu motorizare diesel poluanta, in timp ce varsta medie a acestora a crescut la 11,5 ani, de la aproximativ 9 ani, in perioada 2015 - 2016, reiese dintr-o analiza de specialitate realizata de Federatia…

- Ce faci cand vrei sa-ți cumperi o mașina second hand și ai gasit autoturismul visat la preț de Blackfriday? Iți spunem noi: Te uiți pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea Autovehicule furate. Inca un sfat simplu și util: Inainte de a da banii, verifica daca seria de caroserie (VIN pentru cei mai familiarizați…

- Recomandarile oamenilor legii vin dupa ce, pe parcursul a trei zile, Poliția Romana a desfașurat, in cooperare cu autoritațile din statele membre ale Uniunii Europene, investigații pentru combaterea furturilor de autovehicule și traficarea acestora. Astfel, au fost gasite 32 de vehicule urmarite national…

- Biletele pentru concertul Lenny Kravitz din Cluj-Napoca se pun în vânzare pe data de 19 septembrie, miercuri, ora 12:00. Prețul biletelor începe de la 275 de lei. Teren / Standing - 315 lei + taxe - pret final 350 leiCategoria…

- Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din București, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul sau album, Raise Vibration.…

- Muzicianul american Lenny Kravitz va concerta pe 6 mai 2019 la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, eveniment ce va face parte din turneul prin care isi va promova cel mai recent album lansat, „Raise Vibration”, scrie news.ro.Concertul de la Cluj-Napoca va face parte din segmentul european al…

- In perioada 13-16 septembrie 2018, la Expo Arad se va desfasura cel mai mare targ de agricultura, Agromalim. Evenimentul va reuni peste 280 de expozanți din 11 țari: Romania, Ungaria, Austria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia. Cu o experienta si traditie de 28 de ani…

- "Medicul este cel care intocmeste documentatia, documentatia respectiva ajunge la CNAS si vede daca este completa si corecta. (...) Este datoria medicului care intocmeste documentatia si pana la urma este si responsabilitatea lui in momentul in care face documentatia sa decida daca se poate rezolva…