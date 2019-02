Stiri pe aceeasi tema

- Seful de campanie al lui Donald Trump, Brad Parscale, vine in Romania joi, unde va sta trei zile si va participa la cateva eveniemnte, urmand sa sustina o conferinta si la Palatul Parlamentului.

- Constructia caii ferate care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coanda din Otopeni, pe care Romania si-a asumat-o in vederea organizarii la Bucuresti a Campionatului European de fotbal din 2020, se ridica la 583,8 milioane de lei. Conform anuntului facut, luni, intr-o conferinta…

- Roger Stone, asociat și apropiat al președintelui american Donald Trump, a fost arestat de FBI, vineri dimineața, in urma mai multor dovezi aduse in fața instanței de consilierul special al FBI, Robert Muller, in cadrul anchetei despre alegerile prezidențiale din 2016. Stone este acuzat de șapte infracțiuni,…

- Roger Stone, fost consilier neoficial al lui Donald Trump in campania prezidentiala, a fost arestat, vineri, si inculpat in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie prezidentiala a magnatului si Rusia, transmit agentiile internationale de presa, preluate de...

- Contractele acordate de CFR SA gigantului ALSTOM din Franța sunt investigate de DNA, conform unor surse judiciare. Procurorii verifica modul in care au fost atribuite contractele respective, precum și relațiile personale de afaceri dintre Gabriel Stanciu, managerul Alstom și Ion Gavrila, directorul…

- Trump a lansat acest avertisment joi in cursul unei vizite in orasul texan McAllen, la granita dintre SUA si Mexic, sub ochii vigilenti ai ofiterilor de frontiera americani, veniti la lucru desi nu mai sunt platiti din cauza blocajului guvernamental creat de disputa dintre presedinte si Congres."Putem…

- Viorica Dancila: Ministrii sunt pregatiti sa gestioneze problemele europene Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si întreaga sa echipa de comisari vin mâine la Bucuresti pentru a marca oficial începerea perioadei de…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a avut parte de un dialog mai dur cu o jurnalista a BBC, in conditiile in care aceasta a insistat cu intrebari despre amnistia si gratierea care ar putea fi date de Guvernul Dancila, precum si de semnalul pe care il da Romania in prezent, exact la…