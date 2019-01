Stiri pe aceeasi tema

- Regulile moștenirii sunt numeroase și foarte stricte, fiind cuprinse in totalitate in Codul civil, insa legislația de procedura civila a fost modificata la finele lui 2018. Mostenirea (succesiunea) este cea care asigura transmiterea bunurilor unei persoane decedate catre una sau mai multe persoane in…

- Regulile din ce in ce mai stricte pentru eliberarea pașapoartelor de urgența, le fac viața grea celor care vor sa plece din țara de pe o zi pe alta. Pana in vara, legea cerea dovezi clare pentru obtinerea pasaportului temporar in cel mult 3 zile, insa acum, sute de oameni nici nu mai știu ce li se cere

- Actorul american George Clooney și soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, ar putea fi nașii primului copil al prințului Harry al Marii Britanii și al ducesei Meghan de Sussex, care se va naște in primavara anului 2019, potrivit dailymail.co.uk, scrie Mediafax.Publicația britanica…

- Actorul american George Clooney a anunțat ca iși va dona una dintre motociclete, cu un preț de pornire de 25.000 de dolari, in beneficiul unei organizații de ajutorare a veteranilor de razboi, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Reprezentanții Homes For Our Troops, organizația non-profit care…

- Casnicia dintre Prințul Charles de Wales și lady Diana Spencer a fost una puternic mediatizata, de la inceput și pana s-a incheiat. De atunci, din anii ’90, cand casnicia lor s-a destramat, multe secrete care l-au facut pe Prințul Charles sa scada in ochii publicului au ieșit la iveala. Dar acum este…