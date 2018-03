DEZVALUIRI de ULTIM MOMENT despre starea de SANATATE a lui Ion Iliescu. Sotia sa este cea care a facut ANUNTUL!

Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Lupescu a dat publicitatii miercuri o scrisoare deschisa prin care raspunde punctual principalelor acuze lansate de Razvan Burleanu. Totodata, "Kaiserul" pune la randul sau anumite intrebari despre corectitudinea desfasurarii mandatului actualului presedinte al FRF. Cei doi se vor duela peste…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca a fost sunat de catre sotia lui Omar Hayssam si ca s-a intalnit cu aceasta, care i-a spus ca fostul omul de afaceri sirian, condamnat la 23 de ani si patru luni de detentie, este "extraordinar de bolnav" si "probabil o sa moara in...

- Ion Iliescu s-a confruntat cu probleme de sanatate la finalul anului trecut, din cauza unei entorse, dar a reușit sa le depașeasca. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit, iar soția sa, Nina, a facut anunțul așteptat de toata lumea. Aceasta a precizat ca amandoi sunt bine și ca iși duc liniștiți viața.…

- Deși sfarșitul anului 2017 nu l-a prins intr-o stare de sanatate foarte buna pe fostul șef al statului, Ion Iliescu, lucrurile par a intra pe fagașul normal. Iliescu se simte mai bine ca oricand, fapt confirmat chiar de soția acestuia, doamna Nina.

- Soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Si asta...din greșeala. Totul a pornit cand Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM, au vrut sa verifice o stire gasita pe internet, potrivit careia o femeie din Maramureș se plange…

- Fostul presedinte Ion Iliescu implineste, sambata, 88 de ani, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat a declarat, pentru agentia MEDIAFAX, ca isi doreste sanatate "cat om putea-o duce”.

- Ionela Prodan și-a speriat toți fanii atunci cand, in luna ianuarie, a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea ei e mai buna.

- Soția lui Ion Iliescu a rupt tacerea și a vorbit in mediul online despre o „știre falsa” in care se vorbește despre faptul ca ar incasa o pensie exorbitanta. Nina Iliescu, profund deranjata de exagerare, a scris pe blogul fostului președinte al Romaniei ce pensie incaseaza de fapt. „[…] Venitul meu…

- Nina Iliescu a fost mereu un personaj discret, care s-a ferit sa-și expuna viața in public. Ion și Nina Iliescu au o casnicie de 66 de ani și, deși fostul sef al statului a fost mai mereu in atenția presei, soția acestuia a pastrat mereu o doza de intimitate in ceea ce o privește.

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.

- Erol Bedir, bașkanul lui Kayserispor, a vorbit in presa din Turcia despre noul obiectiv pe care i l-a setat echipei sale. Daca la inceputul sezonului acesta iși dorea evitarea retrogradarii, Bedir i-a impus lui Șumudica sa duca echipa in cupele europene. "Am vorbit cu jucatorii si le-am transmis ca…

- Simona Halep a participat, miercuri, la conferinta de presa premegatoare meciului de Fed Cup cu Canada, in ciuda faptului ca nu va juca si a a anuntat cand va sti exact starea in care se afla accidentarea sa.

- Gata. Ionuț Lupescu (49 de ani) a luat decizia, va candida la șefia Federației Române de Fotbal, potrivit marturiilor obținute de www.realitatea.net. Anunțul oficial va fi facut, cel mai probabil, la finalul acestei luni.

- Jeremy Clarkson a dezvaluit ca memoria lui Richard Hammond, alaturi de care prezinta show-ul „The Grand Tour”, a fost deteriorata de accidentele de masina pe care acesta le-a suferit de-a lungul timpului, scrie Daily Mail.

- O postare pe social media a pus pe jar fanii fostei trupe Spice Girls! Dupa mai bine de sase ani de asteptare, cele cinci artiste au organizat o reuniune. Acest lucru a fost un deliciu total pentru fanii trupei!

- Stele Halep a vorbit despre starea de sanatatea a Simonei, dand asigurari ca actualul numar 1 WTA se simte excelent. "Nu s-a intamplat nimic. Simona a facut o perfuzie cu magneziu, timp de 10 minute. A avut lipsa de magneziu. S-a deshidratat. Este totul perfect acum. Este in drum catre Romania in acest…

- Oamenii legii au decis ca Marius Botan sa fie arestat pentru 30 de zile. Barbatul care si-a injunghiat fosta sotie mortal, vineri, chiar la locul de munca, va sta dupa gratii cel putin 30 de zile, potrivit Antena 3.

- Ies la iveala amanunte nestiute despre starea de sanatate a Sionei Halep. Tatal sportivei s-a decis sa devoaleze totul. Simona Halep joaca luni dimineata cu Naomi Osaka, in optimile Australian Open. Accidentata la glezna in primul tur, Simona Halep a castigat meciul maraton de aproape 4 ore cu Lauren…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, imediat dupa ce s-a calificat in optimi la Australian Open, aceasta susține ca are glezna inflamata si dureri. Tatal tenismenei, Stere Halep, a vorbit despre starea sa de sanatate.

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat intr-o interventie la Romania TV ca pe langa numirea unui nou premier, social-democratii pregatesc si schimbari in cadrul Cabinetului.Citeste…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anunțat, dupa ce Donald Trump a facut prima vizita medicala la spitalul militar Walter Reed, ca președintele american are o sanatate excelenta, relateaza AP. „Vizita medicala a decurs extraordinar de bine. Președintele are o sanatate excelenta și abia aștept sa anunț…

- Soția fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, are o pensie substanțiala. Veniturile ei lunare sunt mai mari decat cele ale partenerului sau de viața. Nina Iliescu este partenera de viața a ex-președintelui Ion Iliescu de decenii. Aflata la pensie, aceasta are venituri lunare substanțiale. Astfel,…

- Ion Iliescu are probleme cu picioarele dupa ce anul trecut a suferit un accident si s-a ales cu o entorsa. Asa ca isi face zilnic exercitiile pe bicicleta medicinala. Ion Iliescu a disparut din viața publica de ceve vreme, lipsind de la evenimente importante, cum ar fi Ziua Naționala sau ceremoniile…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- Egiptul va prelungi starea de urgenta la nivel national cu trei luni incepand din 13 ianuarie pentru a ajuta la combaterea 'pericolelor si a finantarii terorismului', a anuntat agentia de presa egipteana MENA, relateaza Reuters. Citeste si: Ambasadorul Olandei, DESFIINTAT dupa ce si-a facut…

- Vineri, 22 decembrie, se implinesc 28 de ani de la caderea comunismului din Romania. Fostul presedinte Ion Iliescu a scris un mesaj in acest sens pe blogul sau, transmitand ca in tara a avut loc o Revolutie, chiar daca multora nu le place sa o numeasca asa.

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns la spital pentru ca problemele sale de sanatate s-au agravat, ieri. Acesta s-a dus schiopatand, cu piciorul umflat. Declaratia oficiala este ca a suferit o entorsa, dar surse din lumea politica sustin ca problemele sale sunt mult mai grave.

- Analistul Cozmin Gușa a dezvaluit la REALITATEA TV ca Liviu Dragnea este pe punctul de a fi &"decapitat&". Acesta a precizat ca sunt parlamentari care susțin ca șeful PSD nu mai vrea dezincriminarea abuzului în serviciu.