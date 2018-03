Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute inaintea meciului cu FC Voluntari, din play-out-ul Ligii I de fotbal, ca isi doreste foarte mult ca debutul echipei covasnene pe stadionul propriu sa fie marcat printr-o victorie.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste o victorie in meciul din deplasare cu Sepsi OSK si sa strice astfel sarbatoarea gazdelor care vor juca, luni, in premiera in Liga I pe stadionul propriu din Sfantu Gheorghe. "Ne…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a fost suspendat un joc si amendat de Federatia Turca de Fotbal (TFF) dupa meciul cu formatia Karabukspor, disputat duminica, in campionatul Turciei.Sumudica nu va putea intra in vestiar si sta pe banca tehnica la urmatoarea partida oficiala…

- Este una dintre artistele care, la modul cel mai serios, o concureaza pe Gina Pistol cand vine vorba de fizicul pe care il are. Și, normal, cantareața cu pricina are grija, mai ceva ca de ochii din cap, de formele pe care le afișeaza.

- Ioan Niculae, cel mai bogat patron din fotbalul romanesc, si-a incalcat inca o data promisiunea fata de jucatori si de antrenorul actual al clubului Astra, Edi Iordanescu. Totul a pornit de la promisiunea nerespectata a patronului de a le oferi prime jucatorilor inainte de finala sezonului regular,…

- Obiectivul acestei echipe e promovarea, iar noul director tehnic de la UTA, Ionuț Popa a vorbit in termeni elogioși la adresa adversrului de maine. Și tehnicianul oaspeților a spus ca echipa aradeana nu trebuie desconsiderata. Au nevoie de victorie Antrenorul celor de la Hermannstadt,…

- SSC Farul Constanta va disputa, sambata, 10 martie, de la ora 15, pe terenul din Techirghiol, prima partida oficiala a anului, impotriva celor de la FC Voluntari ll, in etapa a XVll-a a Ligii a lll-a, Seria a ll-a.Antrenorul principal Petre Grigoras va avea la dispozitie cei mai importanti jucatori…

- Dupa ce a anunțat ca va deveni mama unui baiat, Roxana Dobre este in culmea fericirii. Și, mai mult decat atat, ea a fost, de-a lungul ultimelor zile, rasfațata de celebrul manelist, Florin Salam fiind atent sa ii faca toate poftele de cand a aflat ca va avea un baiat.

- Fostul international francez Thomas Lievremont, care s-a alaturat staff-ului tehnic al nationalei de rugby a Romaniei pentru a-i pregati pe tricolori in jocul de margine, spune ca ''Stejarii'' au nevoie de o tehnica individuala mai buna in tusa, unul din momentele fixe importante…

- "Chiar acum am terminat procedura de transfer. Am inregistrat toate actele la Liga. E jucatorul nostru", au declarat oficialii Academiei Gheorghe Hagi pentru GSP.ro. Mijlocasul ofensiv a evoluat pana acum pentru FC Voluntari si a apucat sa debuteze pentru nationala U15 a Romaniei. "Sper ca…

- Gigi Becali și-a construit echipa in mare parte pe tineri talentați din Romania. I-a adus pe Dennis Man (19 ani), Florinel Coman (19 ani), Dragoș Nedelcu (21 de ani), dar și pe Daniel Benzar (20 de ani) pe care l-a dat insa imprumut la FC Voluntari. Antrenorul ilfovenilor, Claudiu Niculescu, il lauda…

- Ibrahima Balde, atacantul CFR-ului, a primit 641,7 euro pentru fiecare minut bifat pentru echipa lui Petrescu. Senegalezul a fost adus in iulie pe un salariul record pentru Liga I, dar a evoluat doar 374 de minute. Venirea sa in Romania a fost considerata una dintre mutarile verii, pe piata transferurilor.…

- Simona Halep are parte de antrenamente de lux înaintea turneului de la Indian Wells, numarul 1 mondial întâlnindu-se cu Novak Djokovic si cu Andre Agassi, antrenorul sârbului, într-un complex modern din Las Vegas.Simona Halep se pregateste întro…

- Bogdan Chitic Conditiile meteorologice nefavorabile din aceasta perioada au dat peste cap calendarul mai multor competitii sportive, atat din tara noastra, cat si din strainatate. Meciuri de fotbal, baschet, handbal, sau chiar etape intregi si turnee centralizate in competitiile destinate juniorilor…

- Rusia este singura tara cu trei echipe calificate in optimile de finala ale Europa League la fotbal, TSKA Moscova, Lokomotiv Moscova si Zenit Sankt Petersburg, dupa partidele jucate joi seara in mansa secunda din saisprezecimile de finala. Alte patru tari au cate doua reprezentante: Italia (Lazio, AC…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins recursul clubului Dinamo Kiev impotriva unei sanctiuni dictate de Federatia ucraineana de fotbal in luna noiembrie, in urma neprezentarii la un meci cu Mariupol, din cauza lipsei de securitate din regiune, relateaza EFE. Federatia din Ucraina a sanctionat…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Antrenorul echipei FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a fost foarte nervos la conferința de presa de dupa jocul pierdut vineri seara in fața Universitații Craiova, scor 0-1, și i-a acuzat pe arbitri de viciere de rezultat, fiind frustrat și pentru faptul ...

- Antrenroul CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, dupa victoria de la Voluntari, ca este multumit de faptul ca echipa sa a acumulat 50 de puncte dupa 25 de etape, daca tine cont ca formatia campioana de anul, FC Viitorul, a facut 51 de puncte la finalul sezonului regulat (26 de etape). "Nu…

- Capitanul FC Voluntari, Daniel Novac, a fost ironic dupa ce arbitrul Marcel Barsan a revenit asupra deciziei de a dicta un penalti in finalul meciului cu CSU Craiova, din etapa a XXV-a a Ligii I. "S-a bagat arbitrajul video in Liga I, ca am vazut ca s-a dus centralul la tusierul de pe partea cealalta.…

- FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE in Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa...

- Danuț Lupu a povestit cu lux de amanunte cea mai grea perioada din cariera sa. Fostul internațional a fost arestat in Grecia, dupa ce s-a luat la bataie cu patronul lui Panathinaikos pentru ca nu și-a primit salariile restante. "Pai dupa ce m-am intors, dupa doua saptamani m-au arestat. Eu si Maradona…

- Marius Sumudica, actualul antrenor al turcilor de la Kayserispor, e in conflict cu oficialii FCSB, tinta sa fiind directorul sportiv Meme Stoica. Tehnicianul i-a dat o replica acida acestuia, dar nu l-a uitat nici pe Nicolae Dica. El a povestit ce se intampla la antrenamentele ros-albastrilor chiar…

- Marius Șumudica i-a raspuns lui MM Stoica dupa ce oficialul FCSB a ținut sa-l taxeze pentru ca s-a luat de Nicolae Dica. Mai mult, recentele declarații ale antrenorului de la Kayserispor despre Lobanovski l-au deranjat și ele pe MM. ...

- Am zis ca nu e OK sa scriu ceva legat de subiect, poate originile și echipa preferata, Dinamo Kiev, ma fac subiectiv. Dar gestul jenant al lui Marius Șumudica mi-a dus iritația pana la degete Tehnicianul lui Kayserispor tocmai l-a imitat pe legendarul antrenor ucrainean, justificandu-și ieșirile exagerate…

- Noi dezvaluiri incendiare facute de Simona Halep. A doua jucatoare a lumii a decis sa vorbeasca despre cele mai ascunse obiceiuri ale ei. Halep a spus care sunt superstițiile sale inaintea fiecarui meci. Sportiva, numarul 2 mondial, a precizat ca este foarte tipicara și ca doar antrenorul are voie…

- Antrenorul FC Voluntari, Claudiu Niculescu, de declarat, dupa succesul cu Poli Timisoara, ca partida de pe Stadionul Daniel Paltinisanu a fost una spectaculoasa, dar lui nu i-a placut, din cauza faptului ca echipa sa trebuia sa castige mai usor, nu cu un gol in minutul 90. Niculescu a spus ca i-a…

- Antrenorul FC Botosani, Leo Grozavu, a declarat, vineri, la debutul sau pe banca banatenilor, terminat cu o infrangere, ca echipa sa ar fi putut obtine un rezultat de egalitate cu FC Voluntari, dar nu l-ar fi meritat."Ma si mir de unde am scos acea revenire dupa 0-1. E clar ca am aratat astazi…

- Leo Grozavu s-a aratat dezamagit de ce a gasit la Timișoara, dupa ce i-a luat locul lui Ionuț Popa. Antrenorul a debutat cu o infrangere pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 2-3. "Ma mir de unde am scos acea revenire de la 0-1. Am pierdut foarte multe dueluri. Știam ca terenul e greu. Am incercat…

- CSM Politehnica Iasi pregateste primul meci oficial al anului, disputa cu FC Voluntari, din etapa a XXIII-a a Ligii I de fotbal. Antrenorul moldovenilor, Flavius Stoican, a recunoscut ca duelul din Ilfov este capital in ceea ce priveste campania de calificare in play-off. "E un meci deschis oricarui…

- Adi Popa a semnat cu saudiții de la Al Taawon și deja s-a lovit cu fotbalul saudit. La nici 12 ore de cand aterizase in Arabia Saudita, fostul fotbalist al FCSB-ului a debutat in tricoul noii formații. A explicat apoi cum a fost inlaturat de la Reading, unde s-a simțit nedreptațit. "Am aterizat ieri…

- Flavius Stoican are probleme mari de lot inaintea partidei pe care Poli Iași o joaca sambata, 3 februarie, cu FC Voluntari. Antrenorul moldovenilor nu va putea conta pe trei dintre jucatorii de baza: Pedro Mendes, accidentat, plus Frasinescu și Jagodinskis, ambii suspendați. In plus, Salim Cisse,…

- Dupa doua saptamani extrem de solicitante petrecute in Antalya, fotbalistii lui CSM Poli Iasi revin astazi in tara. Elevii lui Flavius Stoican vor avea liber vineri, iar de sambata vor intra in linie dreapta cu pregatirea pentru primul meci oficial din 2018. La final de stagiu, antrenorul…

- Marius Copil (92 ATP) a fost amendat pentru aruncarea rachetei in timpul infrangerii suferite in primul tur la Australian Open, scor 5-7, 4-6, 3-6 , impotriva lui Giles Simon (57 ATP). Oficialii de la Australian Open l-au amendat pe Marius Copil cu 2.000 de dolari pentru un moment de furie din meciul…

- Harlem Gnohere este golgeterul Ligii 1, unde a reușind sa marcheze de 12 ori in acest sezon. Fotbalistul a ajuns in Romania la Petrolul, unde a fost luat de Tibor Selymes. Patronul de atunci de la Petrolul, Dan Capra, nu l-a vrut sub nicio forma, fiind deranjat de greutatea pe care atacantul care scrie…

- A aparut in fotbalul romanesc printr-o manevra reusita de PR. Avea doar 14 ani atunci cand calitatile demonstrate la juniori l-au convins pe Gigi Becali ca Florentin Matei e urmatorul mare fotbalist produs de clubul sau. Cu un salariu de 4.000 de euro pe luna la varsta copilariei, Matei a dus anii…

- Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un grup de reporteri la o sectie de vot din Praga si s-a dus direct in fata lui Zeman, care se pregatea sa-si prezinte actul de identitate in fata comisiei electorale. Tanara si-a ridicat mainile in aer, aratandu-si pieptul pe care…

- Florin Cernat, mijlocașul lui FC Voluntari, va pleca din cantonamentul echipei sale pentru a fi alaturi de prietenul sau Daniel Florea la meciul de retragere. Galațiul va fi gazda unui turneu de old boys, unde se vor aduna nume grele din fotbalul romanesc, pe data de 27 ianuarie, iar cu aceasta ocazie…

- Marius Sumudica, antrenorul lui Kayserispor, este un tip spectaculos in declaratii si povesteste ce i s-a intamplat in Turcia, cum se vede pe sine si, mai ales, cum este perceput de "otomani". Despre Marius Sumudica se pot spune multe, parerile sunt pro si contra, dar antrenorul de 46 de ani dovedeste…

- Antrenorul echipei Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, la reunirea lotului, ca isi mai doreste doi mijlocasi si a precizat ca in cursul zilei va avea o intalnire in acest scop cu finantatorul clubului, Ionut Negoita. "Aceste doua saptamani mi-au prins bine, suntem gata de lucru. Sunt patru…

- Lotul dinamovistilor s-a reunit luni, 8 ianuarie, la ora 10:15, in cantonamentul de la Saftica, pentru prima etapa a programului de pregatire stabilit de conducerea tehnica a echipei din Stefan cel Mare pana la reluarea sezonului competitional. Vasile Miriuta a vorbit, in cadrul conferintei…

- Intrebarea este va fi sau nu Dragoș Patraru luni pe Tvr? Raspunsul final, a precizat acesta, se va decide maine. Dupa saptamani de negocieri, sambata vor fi ultimele discuții. Mai exact, cele decisive. "Daca totul merge bine, din motive care ma depașesc, ne vom vedea din 8 ianuarie tot aici. Desigur,…

- Alexandru Boc, fost fundaș la Sportul, Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și Petrolul, a vorbit despre Denis Alibec, pe care il vede un fotbalist de valoare. Crede ca perioada proasta din ultima vreme l-a trezit și a aflat cum și-a petrecut vacanța. "Becali e convins ca Alibec nu poate sa-și revina…

- Razvan Marin și Florin Cernat au petrecut in Brașov. Marin tocmai a venit din vacanța, dupa un final bun de sezon cu Standard Liege, Cernat a fost golgheterul Turneului Vedetelor de la Brașov . Allstadt, echipa brașovenilor Tibi Ghioane, Romeo Surdu sau Cristi Ionescu, a fost caștigatoarea ediției 2017…

- Mirel Radoi (36 de ani) a dezvaluit ca a fost la un pas de a ajunge la Dinamo inainte de a semna cu formația din Ghencea. "Au inceput negocierile cu Steaua si tin minte ca era o mica neintelegere in privinta sumei de transfer. A intrat pe fir Dinamo. Cristi Borcea era innebunit si am fost foarte aproape,…