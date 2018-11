Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti continua joi audierile in dosarul "Colectiv", in care sunt judecati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. La termenul trecut, doua femei care au reusit sa scape nevatamate din incendiul de la clubul Colectiv au fost audiate de judecatori.…

- Doua femei care au reusit sa scape nevatamate din incendiul de la clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane, au fost audiate joi la Tribunalul Bucuresti. Audierile au loc in cadrul procesului in care sunt judecati patronii clubului Colectiv si fostul primar Cristian Popescu Piedone. O tanara…

- Tribunalul Bucuresti incepe audierea martorilor in dosarul Colectiv. Primii 25 de martori au fost citati, vineri, 9 noiembrie, la Tribunalul Bucuresti pentru a da declaratii in dosarul “Colectiv”, cauza in care sunt judecati patronii clubului, pompierii, dar si fostul primar al Sectorului 4, Cristian…

- Dosarul clubului Colectiv, distrus in incendiul din data de 30 octombrie 2015, va fi redeschis azi de judecatorii din Tribunalul Bucuresti. Amintim ca in urma incendiului si au pierdut viata aproximativ 70 de persoane, atat in noaptea tragediei, cat si ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate,…

