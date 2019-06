Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul de investigatii Bellingcat a anuntat in noaptea de vineri spre sambata ca a intreprins, impreuna cu BBC, o ancheta care ii permite sa afirme ca operatiunea a fost condusa de un general-maior al GRU, Denis Sergheiev. Potrivit Bellingcat, acesta se gasea in Marea Britanie in momentul…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va avea o întâlnire oficiala cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 din Japonia, în cadrul careia îi va transmite liderului rus ca Marea Britanie este dispusa sa aiba o relație diferita cu Administrația de la Moscova,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Relatiile dintre Marea Britanie…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP. Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au ajuns la…

- 'Nu, nu ne vom schimba comportamentul, pentru ca singurul lucru pe care il vrea Rusia sunt relatii avantajoase, bazate pe interese reciproce', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, insistand ca 'nu exista nimic reprobabil in aceasta conduita'. 'Insa cei care se comporta altfel…

- Kremlinul a respins luni decizia adoptata sambata de Tribunalul maritim international cu sediul la Hamburg, care a somat Rusia sa-i elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni pe care ii detine dupa capturarea lor impreuna cu trei nave militare ale Ucrainei la 25 noiembrie anul trecut, in urma incidentului…

- Moscova se opune propunerii SUA privind trimiterea mai multor nave NATO in zona Marii Negre pentru a descuraja Rusia și pentru a asigura trecerea ambarcațiunilor ucrainene, a informat miercuri Kremlinul, relateaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.Washingtonul a lucrat la un pachet…

- Ministerul Culturii si Turismului din Turcia a lansat un plan de diversificare a activitatilor din turism, care ar urma sa stimuleze majorarea veniturilor din turism la 70 miliarde de dolari in 2023 si inregistrarea unui numar de 70 de milioane de vizitatori. Iniţial, obiectivul autorităţilor…