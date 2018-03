Stiri pe aceeasi tema

- Premiera la Iași. Un barbat acuzat ca a provocat un accident rutier soldat cu doi morți a fost condamnat pentru omor calificat și nu pentru ucidere din culpa, cum trateaza, de regula, justiția romana cazurile de acest fel. Din acest motiv, șoferul gasit vinovat a primit o pedeapsa record, de 19 ani…

- Polițiștii din orașul Balș, județul Olt, sunt in alerta, dupa ce o turcoaica in varsta de 38 de ani și fiul ei de doua luni au fost dați disparuți, de catre iubitul femeii, care este și tatal copilului. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, la sfarsitul saptamanii trecute, Victor…

- Laurette nu trece printr-o perioada tocmai buna, este in plin divorț cu soțul ei, care se afla in inchisoare. Vedeta a marturisit ca toata situația este una tensionata și nu poate da un raspuns concret despre divorț, insa este cert faptul ca nu poate sta in casa, liniștita pe a-și aștepta soțul. „Eu…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Tonya Illman a gasit sticla de gin veche de 132 de ani in dunele din apropierea insulei Wedge, in luna ianuarie. Sotul ei, Kym Illman, a declarat pentru Guardian Australia ca ea a crezut initial ca este un gunoi, totusi a ridicat-o si a spus ca ar putea sta pe raftul bibliotecii lor. Inauntru, a gasit…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Dupa ce s-a speculat ca un nou barbat si-a facut loc in viata ei, Laurette a decis sa vorbeasca despre acest lucru, precizand ca intre ea si barbatul cu care s-a fotografiat la o petrecere nu este nimic mai mult decat o simpla prietenie.

- Femeia si copilul in varsta de sase ani au murit dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Descoperirea a fost facuta chiar de sotul femeii. Barbatul s-a intors de la servicu si a incercat sa deschida usa, insa a vazut ca este blocata. A alertat autoritatile, iar acestea au ajuns imediat la fata locului. Au…

- Tragedia de duminica seara, cand medicul stomatolog Alexei și-a ucis soția apoi s-a atuncat de la etaj, a lasat in urma un copil orfen, de doar 20 de zile. Bebelușul se afla intr-un spital din Chișinau. Medicul Iurie Dondiuc sustine ca starea de sanatate a nou-nascutului este stabila, dar bebelusul…

- O întâmplare care pare scoasa dintr-o comedie a avut loc, zilele trecute, când un român și-a uitat soția în parcarea unei autostrazi din Ungaria, în apropiere de localitatea ungara Szeged.Incidentul a avut loc, marți, în jurul orei 11.30,…

- Si-au abuzat cu cruzime bebelusul de 41 de zile. Jody si Antony Smith au primit o sentinta de 10 ani de inchisoare dupa ce si-au abuzat cu cruzime copilul! Tony Smith Juniora fost maltratat de parintii sai. Micutul s-a imbolnavit de septicemie si o serie de alte infectii in urma abuzurilor. In anul…

- O familie de buzoieni pe cale sa aduca pe lume un copil acuza un medic de la Maternitatea Buzau de malpraxis, dupa ce bebelușul de 8 luni purtat in pantece de o femeie de 34 de ani s-a oprit din evoluție la 34 de saptamani. Micuțul a murit din cauza unui nod format pe cordonul ombilical care s-a strans…

- Doar 38 de ani avea Alexandru Ene Splentter, era din Barlad, dar iși facuse un rost in viața deprate de granițele țarii natale. A murit insa brusc, intr-un stupid accident, pe o partie de schi din Germania. Era doctor in numerologie, la Institutul Aeronautic German. Alexandru Ene Splentter a fost elev…

- O femeie in varsta de 65 ani și-a incheiat socotelile cu viața in dupa-amiaza zilei de luni, 19 februarie, aruncandu-se in fața trenului. Evenimentul s-a produs aproape de stația Spineni, localitatea Balș, județul Olt. Femeia, in varsta de 65 ani, ...

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Fostul adjunct al Poliției Prahova a declarat, duminica la Antena 3, ca toate intituțiile statului au avut cunoștința de grupul infracțional de la Ploiești, deși Laura Codruța Kovesi neaga acest aspect.

- O femeie din India a murit intr-un parc de distracții din nordul statului Haryana, dupa ce parul ei s-a incurcat in roțile unui kart, scrie BBC News. Femeia de 28 de ani, Puneet Kaur, era in vacanța impreuna cu familia sa in momentul accidentului. Ea a fost dusa de urgența la spital, dar medicii nu…

- Politia israeliana a recomandat, marti seara, autoritatilor judiciare, dupa mai mult de un an de investigatii, inculparea pentru acte de coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza cotidianul Haaretz.

- Noi dezvaluiri bomba in cazul șefului DNA Ploiești, Lucian Onea și procurorul Portocala, care au fost inregistrați de fostul membru al PSD, Vlad Cosma, in timp ce falsificau probe in dosarul in care este implicat Sebastian Ghița.

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.ro) informeaza ca deputatul giurgiuvean Andrei Alexandru, fost sef la OSIM, poreclit "Bibelou", a patit un mare pocinog cu soferul lui. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile.

- Amenintarea islamista este 'in crestere constanta' in Germania in pofida infrangerii gruparii jihadiste Statul Islamic, iar afluxul de refugiati sporeste acest risc, a apreciat marti seful politiei judiciare germane (BKA), citat de France Presse. 'Ne confruntam cu un potential de amenintare terorista…

- La aproape patru decenii de la moartea actriței Natalie Wood, politia l-a numit pe sotul de atunci al vedetei, Robert Wagner, „persoana de interes” in acest caz. Actrița Natalie Wood a murit in anul 1981 dupa ce s-a inecat, in timpul unei excursii cu vaporul, alaturi soțul ei Robert Wagner. Conform…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata joi intr-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, in cursul operatiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Politia a inchis zona in care miercuri dimineata…

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa, scrie agerpres.ro.

- Detalii noi ies la iveala in controversatul dosar TelDrum! Mai eaxct, un detaliu de-a dreptul șocant iese la iveala din rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Astfel, deși dosarul vizeaza…

- Politia germana a ordonat sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria, din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii sai occidentali, relateza Agerpres.

- Un fost militar german va comparea in fata instantei, incepand de joi, pentru un atentat cu motivatii rasiste comis in urma cu 18 ani la Dusseldorf si care s-a soldat cu zece raniti, dintre care sase evrei, socand intreaga Germanie. Ralf S., in varsta de 51 de ani, personaj asociat neonazistilor…

- Un elev în vârsta de 14 ani, de la o școala situata în apropiere de orașul german Dortmund, a fost ucis de un coleg. Poliția a anunțat ca incidentul a avut loc la Școala Käthe Kollwitz din orațelul Lunen, când un adolescent de 15 ani și-a înjunghiat colegul.…

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus de asemenea…

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus…

- Cine il gireaza din afara pe Liviu Dragnea și de ce este o simpla iluzie ca aceste crize il slabesc pe Dragnea? Ca lider al puterii, șeful PSD și-a facut propriii aliați (n.r. referința este la aliații externi). Mai exact, este girat de Israel, potrivit declarației facuta pentru ReporterIS din Iași…

- Andreea Berecleanu a facut de curand noi dezvaluiri despre viața ei privata și cariera. Prezentatoarea povestește cum se trezește in fiecare dimineața la ora 06:30 pentru aș vedea copiii si are o viata incarcata cu lucruri pe care iubeste sa le faca.

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar) au verificat, in noapea de marti spre miercuri, pe sensul de iesire din tara, trenul Inter Regio care circula pe relatia Romania – Germania, descoperind patru migranti ascunsi sub autoturisme transportate pe platforma unui vagon…

- Un român de 31 de ani a fost atacat cu drujba și toporul, în orașul german Ingolstadt, în timp ce livra pizza. Imediat ce a coborât din mașina, românul de 31 de ani - Radu B. - a observat ca în fața blocului unde urma sa faca livrarea erau cinci tineri pe…

- Cele mai noi informatii in legatura cu divortul Danei Grecu de tatal copiilor sai au scos la iveala adevaratul motiv al despartirii dupa mai bine de 20 de ani de la nunta. Sursele DAS au dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ca prezentatoarea TV si Bogdan Grecu au divortat de mai bine…

- Laurette si a sarbatorit recent ziua de nastere. La petrecerea sa au fost prezenti prietenii vedetei care au ales sa i organiyeye o petrecere surpriza de proportii intr-un club de fite din Bucuresti. Aceasta a primit nenum[rate cadoruri ;i surpriya, cel mai mare buchet de flori a fost chiar de la Cipria…

- Un fost responsabil comunist vietnamez, solicitant de azil si rapit la Berlin in iulie anul trecut, va fi judecat la Hanoi in ianuarie pentru coruptie, au anuntat miercuri autoritatile vietnameze, care au mediatizat pe larg cazul ce ar putea costa viata acestui "aparatcic" dispretuit al regimului…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters. Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Pierre-Emerick Aubameyang (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Borussia Dortmund, a anuntat, din greseala, unul dintre oficialii clubului german. Prezent in cadrul unei emisiuni televizate, Michael Zorc, directorul sportiv al Borussiei Dortmund, a fost intrebat care…