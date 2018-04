Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele 22 de persoane care au fost implicate in accidentul de la Salina Slanic, judetul Prahova, au fost transportate la spital, cu diferite traumatisme. Toti sunt cetateni din Israel, cel mai tanar avand 2 ani, iar cel mai varstnic 72 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), toate cele 22 de persoane implicate in accidentul de la Salina Slanic au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare. Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova au precizat ca pacientii au suferit…

- O fetita in varsta de 10 ani a fost lovita de un autobuz TCE, pe strada Rudului din Ploiesti. Din primele informatii, se pare ca fata a traversat strada prin loc nepermis in momentul in care a fost acrosata de autobuzul 7. Victima a ramas prinsa sub axul masinii, fiind nevoie de interventia…

- Gica Popescu a dat noi detalii despre cearta cu Anghel Iordanescu și a dezvaluit ca motivul pentru care nu-și mai vorbesc nu e legat de faptul ca acesta a mers langa Razvan Burleanu. "Nu m-am suparat pe Anghel Iordanescu pentru ca s-a dus langa actuala Federație. N-are nicio legatura. Domnul Iordanescu…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 10 pe raza comunei Targsoru Vechi, sat Strejnicu. Potrivit IJP Prahova, accidentul s-a produs in zona aerodromului si au fost implicate doua autoturisme. In masini se aflau 3 ocupanti, dintre care un barbat in varsta de 27 de ani care a suferit…

- La cinci luni de la tragedie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara a finalizat ancheta in cazul exploziei din subteranul Minei Uricani. Potrivit inspectorilor, deflagratia fiind cauzata de aprinderea unei tigari intr-un loc nepermis in care exista o concentratie de metan, a informat…

- Fostul sef al biroului de contrainformatii din SRI Prahova a facut noi dezvaluiri halucinante despre Mircea Negulescu. Intr-un interviu acordat Romania TV, Daniel Florea a vorbit despre legaturile pe care procurorul le avea cu mai multi ofiteri din SRI. "Era o gasca intre mai multi ofiteri SRI si…

- O noua descoperire spectaculoasa din Egipt a uimit paleontologii de la Masoura University Vertebrare Palaeontology (MUVP) care acum pot umple un gol important in cunoasterea istoriei evolutiei dinozaurilor.

- Cel de-al noualea episod al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara de la ora 20.00, scoate la iveala un secret pe care Sonia, interpretata de Michaela Prosan, nu și-ar fi dorit sa-l afle nimeni.

- Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, un echipaj de jandarmi aflat in misiune pe raza localitatii Ciorani a observat ca dintr-o cisterna de 20 de tone se sustragea produs petrolier, scrie agerpres.ro. Langa cisterna in cauza se mai afla o autoutilitara…

- OFERTA lunii Martie la SALINA PITESTI: La orice tip de abonament achiziționat, beneficiați de o REDUCERE de 30 RON si in luna Martie. Incepand din 1 noiembrie, pitestenii au la dispozitie o noua metoda de tratament naturala pentru diverse afectiuni, odata cu deschiderea Salinei Pitesti, situata pe strada…

- Cu ajutorul datelor online ale unui site care prezinta genealogiile diferitelor familii din Statele Unite, cercetatorii au intocmit cel mai mare arbore genealogic din lume, cuprinzand 13 milioane de oameni din 11 generatii.

- Cu ajutorul datelor online ale unui site care prezinta genealogiile diferitelor familii din Statele Unite, cercetatorii au intocmit cel mai mare arbore genealogic din lume, cuprinzand 13 milioane de oameni din 11 generatii. Desi numerele sunt impresionante,...

- Rechizitoriul procurorilor satmareni in cazul crimei din comuna Apa scoate la iveala lucruri cumplite. Razvan Rentea ar fi planuit sa-si omoare parintii pentru bani. Prezentam mai jos, integral rechizitoriul procurorilor de pe langa Tribunalul Satu Mare: ”Prin procesul verbal din 24.11.2017, I.P.J.…

- Casatoria cu un prinț inseamna oferirea pe tava atat a vieții personale, cat și a celei sociale. Standardele unei Case Regale, cum este cea britanica, sunt ridicate la un nivel inalt, astfel incat orice abatere de la conduita atrage cu sine și o serie de nemulțumiri. Este și cazul lui Meghan Markle,…

- Elan Schwartzenberg și-a facut apariția, dupa mulți ani, la o televiziune din Romania! Fostul soț al Mihaelei Radulescu, fugit in Israel de teama DNA, a facut o serie de dezvaluiri explozive, la B1 TV, despre modul in care i-a fost luata Realitatea TV.Cu mandat internațional de arestare pe…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Valea Calugareasca. Potrivit IJP Prahova, un barbat care mergea pe marginea drumului, pe langa bicicleta, a fost lovit de un autobuz. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si o Ambulanta pentru a acorda victimei ingrijiri…

- La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. PUTEREA…

- La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat....

- Dragoi a declarat, pentru AGERPRES, ca cei aproximativ 80 de mineri aflati in subteran, dar si ceilalti care se aflau in protest au plecat acasa, iar joi dimineata vor relua lucrul. De asemenea, in cursul zilei de joi sunt asteptati la Salina Slanic reprezentanti ai Ministerului Economiei,…

- Minerii de la Salina Slanic au suspendat, miercuri seara, protestul spontan declansat in urma cu aproximativ 36 de ore, liderul de sindicat Alexandru Dragoi spunand ca acesta va fi reluat, daca negocierile cu reprezentantii Ministerului Economiei si conducerea Salrom vor esua. Dragoi a declarat, pentru…

- Potrivit reprezentantului protestatarilor, Alexandru Dragoi, miercuri este a doua zi de protest a angajatilor minei de sare din Slanic. Dragoi a precizat ca cei aproximativ 80 de mineri care au coborat in subteran marti dimineata se afla in continuare acolo, refuzand lucrul, in timp ce colegii…

- Protestul declanșat cu o zi in urma de minerii care lucreaza la Salina din Slanic, județul Prahova, și care acuza ca primesc salarii foarte mici comparativ cu munca pe care o depun continua miercuri. Intrați in subteran marți la ora 7.00, aproximativ 80 de mineri au ramas acolo peste noapte, pentru…

- Dezvaluiri explozive dupa mai multe controale efectuate la diverse subunitați din cadrul DGPMB. Potrivit surselor ecopolitic.ro, structurile de control intern au identificat nenumarate nereguli grave.

- Angajatii Salinei de la Slanic, judetul Prahova, au intrat in greva, marti, cateva zeci de mineri fiind blocati in subteran si refuzand sa iasa, in timp ce alti peste o suta de lucratori de la mina de sare protesteaza la suprafata pentru a atrage atentia asupra salariilor mici, dar si a lispei investitiilor.Aproape…

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor. Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta este forma…

- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, ies la iveala. Mai exact, Constantin Ispas, fostul șef al DGA Prahova, a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHESAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș — INCOMPATIBILITATE In perioada 19 iunie…

- In saptamana 05-09 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 19 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- Accidentul a avut loc pe un bulevard circulat din Iasi. In imagini se vede cum tanarul se indreapta spre masina sa, care era parcata. Se uita daca poate da cu spatele, se pregateste sa urce in autoturism cand, deodata, o alta masina vine spre el cu viteza. Doi pasi a reusit sa faca cand a vazut ca…

- Gina Pistol va prezenta show-ul “Asia Express“, primul episod avnd loc pe 12 februarie. Vedeta a fost prezenta la Neata si a dezvaluit cat de grele erau conditiile de acolo si cum au reusit concurentii sa faca fata tuturor greutatilor.

- Un accident rutier s-a produs sambata seara, in jurul orei 20, pe Soseaua Vestului din Ploiesti, in zona Hotelului Nord. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Soferul, aflat singur in masina, a refuzat transportul la spital. Politia efectueaza…

- Andra a vorbit despre secretul frumuseții sale, cea care l-a cucerit iremediabil pe Catalin Maruța. Artista, in varsta de 31 de ani, a dezvaluit cum arata rutina ei de frumusețe, care ii permite sa aiba un ten tanar și curat.

- Un specimen descoperit intr-o bucata de chihlimbar veche de 100 de milioane de ani poate schimba ideea originii paianjenilor. Spre deosebire de creaturile din prezent, specimenul stravechi are o coada.

- Descoperirea poate avea implicatii catastrofale daca permafrostul se dezgheata, scrie Science Alert. Mai grav este ca permafrostul a inceput sa se dezghete, asa cum s-a observat mai ales in Siberia. Mai mult decat atat, permafrostul poate fi considerat o cutie a Pandorei, continand compusi periculosi…

- Foarte atent la imaginea lui, președintele Statelor Unite, Donald Trump, se asigura mereu ca nu exista nimic care sa ii deranjeze coafura pregatita in cel mai mic detaliu. unii au speculat ca grija sporita pentru podoaba capilara se datoreaza unui secret bine pastrat al liderului de la Casa Alba, anume…

- Carmen Bruma, partenera de viața a moderatorului de televiziune Mircea Badea a povestit despre un episode cu totul șocant din viața sa. Vedeta a locuit in Miscov timp de cațiva ani, iar acest lucru a facut-o sa se teama pentru viața ei.

- Detalii noi ies la iveala in controversatul dosar TelDrum! Mai eaxct, un detaliu de-a dreptul șocant iese la iveala din rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Astfel, deși dosarul vizeaza…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca 182 de membri ai federatiei si-au aratat sustinerea sa fie reales in functie la alegerile din 18 aprilie, iar numarul acestora continua sa creasca. La doar cateva ore, secretarul general al Ligii, Justin Ștefan, a postat pe contul personal de Facebook…

- Trei persoane au murit joi, in urma deraierii unui tren, in apropiere de Milano, a declarat un reprezentant al pompierilor intr-un organism local de criza pentru Reuters. Potrivit informațiilor Digi24, printre raniți se afla și un roman. Din fericire, acesta a suferit rani...

- In aceasta viața, avem de invațat lecția relaționarii, lecția construirii unei relații de prietenie, de colegialitate, de vecinatate, a relației parinți-copii s.a., dar mai ales, cea care ne implinește, ne da incredere in noi și ne motiveaza orice alt fel de relație, și anume lecția unei relații de…

- Dezvaluiri socante despre accidentul in care fiica procurorului Mihaela Iorga a fost lovita pe trecerea de pietoni. Anchetatorii banuiesc ca ar fi fost tentativa de vatamare corporala sau poate chiar de...

- Un barbat din Filipeștii de Padure a fost gasit mort cu gatul taiat in cimitirul baptist din localitate chiar langa mormantul soacrei, informeaza Ziarul Incomod. Cadavrul a fost gasit vineri, 12 ianuarie in jurul orei 16. Din primele informații se pare ca barbatul s-a sinucis. De altfel acesta…

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 13, la Valea Doftanei. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul, care se indrepta spre Valea Doftanei, a pierdut controlul volanului, masina cazand intr-o rapa de langa barajul Paltinu.…

- Dupa ce politistul Eugen Stan a fost arestat pentru 30 de zile pentru ca ar fi abuzat doi copii, au inceput sa se ridice semne de intrebare asupra modalitatii in care angajatii MAI sunt testati psihologic. Jurnalistul Ionela Nastase a facut o analiza in acest sens, pe blogul personal, si a scos la…

- Mihai Banu a primit de la doi subcontractori, carora le facilitase obtinerea unor lucrari castigate de o firma din Bucuresti, pana la 11% din sumele incasate pentru executia lucrarilor, potrivit rechizitoriului prin care fostul deputat a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie sub acuzatia…

- Doi muncitori, striviți sub o grinda metalica intr-un accident de munca langa Ploiești Un accident de munca extrem de grav a avut loc joi dupa-amaiza intr-un parc industrial din localitatea prahoveana Ariceștii Rahtivani, langa Ploiești. Doi tineri muncitori au fost striviți sub o grinda metalica…