Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul USR, Mihai Goțiu, susține ca Jandarmeria Romana a mințit cand a afirmat ca ar fi fost citat in calitate de martor in procesele prin care protestatarii au contestat in instanța amenzile abuzive. El le cere șefilor din Jandarmerie și ministrului Internelor, Carmen Dan, sa vina cu clarificari…

- In luna ianuarie, resursele de energie primara au crescut cu 0,5%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,7%, fața de aceeași perioada a anului precedent; importul de electricitate a inregistrat o creștere de 200,8% fața de ianuarie 2018, cu un plus de 268 de milioane de kWh, conform INS.Principalele…

- Scandal mare vineri in CSM, dupa ce au existat numeroase scurgeri de informații in presa de la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie, inventata de Toader și condusa de Gherghe Stan, alaturi de fosta propunere pentru șefia DNA, Adina Florea. Informațiile ies la suprafața cu doar cateva…

- Conflictul dintre Adrian Porumboiu și fostul președinte de la FC Vaslui, Ciprian Damian, a fost aproape sa ia o turnura fizica. Dezvaluirea care il implica și pe Gabriel Oprea, fost ministru al Internelor, a avut loc la GSP Live, emisiunea moderata de Costin Ștucan. „Am fost amenințat. S-a incercat…

- Primarul municipiului Resita, Ioan Popa, care este si presedintele Organizatiei municipale a PNL, a anuntat luni, printr-un comunicat de presa, ca renunta la functiile detinute in partid la nivel judetean."Avand in vedere ultimele evenimente din PNL Caras Severin, doresc sa imi anunt public…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, deputat de Gorj, sustine ca PSD si ALDE au distrus CEO Oltenia pentru ca au pus in functii doar hoti si prosti, oameni care trebuiau recompensati pentru servicii politice. Ponta ii cere Vioricai Dancila sa mearga de urgenta la Targu Jiu pentru a rezolva situatia.

- O adevarata bomba atomica a fost detonata in spațiul public. S-a aflat adevarata miza a razboiului dintre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și tabara Lia Olguța Vasilescu-Guvern Dancila.Conform ultimelor informații, șefului statului o va accepta pe Olguța Vasilescu la Dezvoltare, daca... Citește…

- Ministrul Administrației și Internelor, Carmen Dan, il ataca pe șeful statului pentru ca a blocat legea privind statutul polițistului, contestand actul normativ la Curtea Constituționala. Ea il critica dur pe președinte susținand ca prin acest demers, care face parte din campania electorala, afecteaza…