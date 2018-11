Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,5, s-a produs duminica dimineata in judetul Vrancea, fiind al doilea seism inregistrat in interval de 15 ore, informeaza Mediafax. Seismul s-a produs la ora 9.32, la o adancime de 108 kilometri. Cele mai apropiate ...

- Dimineața de senzație la „Neatza cu Razvan și Dani”! Vladutz a decis sa ne dezvaluie o cea mai buna și cea mai rapida rețeta de fursecuri! Aceste mici surprize dulci se fac in doar 15 minute! Cum se pregatesc și de ce ingrediente ai nevoie?

- Nicolai Tand, unul dintre cei mai carismatici chefi de la noi, și indragita cantareața Oana Radu, gazdele emisiunii ”Star Chef”, difuzata in fiecare duminica de la ora 18.45 la Antena Stars, le au ca invitate pe Maria Constantin și Mariana Capitanescu.

- Dimineața de senzație la „Neatza”! Chiar daca sunt tineri, frumoși și voioși, Razvan și Dani au facut un experiment ca sa vada cum le va arata batranețea! Nu ai cum sa nu razi cu lacrimi!

- Ziua a inceput in forța la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”! Frumoasa Flavia a fost pusa la zid de catre colegii sai, pentru faptul ca e vegetariana! Cum au „taxat-o” baieții pe blonda?

- Un barbat in varsta de 70 de ani a murit, iar o femeie de 24 de ani si un copil de trei ani au fost raniti in urma unui accident produs luni dimineata in judetul Tulcea. Accidentul a avut loc dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un gard, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Doi tineri au ramas incarcerați și un al treilea a fost de asemenea ranit duminica-dimineața, intr-un grav accident de circulație produs pe un drum din județul Olt. Accidentul s-a produs pe DJ 642, , in comuna Farcașele, sat Farcașu, duminica-dimineața, 7 ...

- Invitați la emisiunea “Neatza’ cu Razvan și Dani”, trupa Freestay a cantat in premiera cea mai recenta piesa, “Prietena ei”, care promite sa devina hit inca din primele secunde, iar clipul aduce inca un plus…mai ales finalul!