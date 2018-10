Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar jumatate de ora inainte ca avionul Lion Air sa decoleze, Deryl Fida Febrianto i-a trimis soției sale o ultima fotografie.In dimineața tragediei, la ora 06.01, cu doar zeci de minute inainte ca avionul sa se prabușeasca in mare, Deryl Fida Febrianto, in varsta de 22 de ani, ii trimisese…

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in Marea Java, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Navele au reluat marti cautarile in Marea Java, unde un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit luni, au anuntat surse oficiale indoneziene preluate de DPA. Inca de luni, autoritatile din Indonezia au anuntat ca nu se asteapta sa gaseasca supravietuitori. Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei low-cost…

- Navele au reluat marti cautarile in Marea Java, unde un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit luni, au anuntat surse oficiale indoneziene preluate de DPA. Inca de luni, autoritatile din Indonezia au anuntat ca nu se asteapta sa gaseasca supravietuitori, informeaza Agerpres.

- Aeronava companiei Lion Air, care s-a prabusit in ocean la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a avut o problema tehnica in cursul zborului precedent, care insa a fost rezolvata in conformitate cu procedurile, a declarat directorul general al firmei, relateaza agentia Reuters.

- Avionul care s-a prabușit in Indonezia a avut probleme tehnice in cursul zborului precedent-directorAeronava companiei Lion Air, care s-a prabușit in ocean la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a avut o problema tehnica in cursul zborului precedent, care insa a fost rezolvata in conformitate…

- 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, informeaza site-ul agentiei Reuters. Epava avionului a fost gasita in apropierea locului in care avionul companiei Lion Air a pierdut contactul cu…

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in ocean, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.