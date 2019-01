Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, incaseaza o lovitura in plin. Omul pe care l-a amenințat cu demiterea a decretat un „cod al tacerii” in interiorul instituției pe care o conduce, spun sursele noastre.Prin aceasta mișcare, care este in favoarea marilor companii de pe piața locala,…

- Consiliul Concurentei a anuntat, luni, ca nu a primit nicio sesizare de la institutiile publice referitoare la posibile intelegeri ilegale intre banci in ceea ce priveste creditarea companiilor. Reactia autoritatii vine dupa atacul lansat, duminica, la adresa bancilor, de catre presedintele PSD, Liviu…

- Liviu Dragnea a lansat, duminica, un atac inclusiv la adresa bancilor din Romania, pe care le-a acuzat ca nu sprijina economia si ”stabilesc dobanda pe care trebuie sa o plateasca romanul”.Luni, Consiliul Concurentei a subliniat ca nu a primit nicio sesizare in acest sens.”Consiliul…

- Klaus Iohannis lanseaza luni un atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea! Președintele a declarat, la 29 de ani de la Revoluție, ca memoria martirilor este intinata de incercarile disperate ale unor infractori, in frunte cu Liviu Dragnea, de a impune amnistia și grațierea și ca Romania nu se va…

- Business Hi-Tech Unde se duce datoria externa? Romanii dau 1 miliard de euro pe 4 milioane de smartphone-uri in 2018 Tweet Print Mail Autor: Adrian Seceleanu astazi, 00:08 0 In primele 10 luni s-au vandut 3 milioane au fost smartphone-uri, iar pentru tot anul 2018 se estimeaza 4 milioane,…

- Alexandru Arsinel, celebrul actor roman, a luat o hotarare foarte grea, scrie Romania TV.Acesta a decis sa se retraga din activitate, intrucat anii si au pus amprenta asupra sanatatii sale.Alexandru Arsinel a luat o decizie de ultim moment in privinta carierei sale. Problemele din ultima vreme ale marelui…

- Piața imobiliara din Romania da semne de prabușire. Vanzarile de locuințe au scazut drastic in mai multe orașe din țara. In unele locuri s-au vandut cu 50% mai puține imobile fața de aceeași perioada a anului trecut. Nici programul Prima Casa nu ii mai face pe romani sa cumpere o locuința. La finalul…

- Cu doar cateva ore inaintea ședinței Comitetului Executiv, in care se va discuta inclusiv despre excluderi, in presa au aparut noi stenograme de la Dambovița, cu Adrian Țuțuianu. In aceste stenograme, Țuțuianu susține ca se așteapta ca Liviu Dragnea sa fie condamnat, dar și ca planul lui Klaus Iohannis…