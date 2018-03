Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, a sustine ca organizatii pro-Brexit au "trisat", lucru care poate ca a influentat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, potrivit site-ul cotidianului The Independent.

- Dan Muresan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, a fost gasit mort intr-o camera a unui hotel din Nairobi (Kenya), in anul 2012. Acesta lucra pentru firma Cambridge Analytica la campania electorala a presedintelui kenyan Uhuru Kenyatta. "Oamenii suspectau ca a fost…

- Christopher Wylie, ale carui dezvaluiri privind modul in care au fost colectate si folosite datele utilizatorilor de Facebook au pus pe jar o lume intreaga, a explicat cum s-a actionat in cazul Brexit.

- Dupa ce a ieșit la iveala faptul ca intreprinderea Cambridge Analytica a avut acces la datele private ale utilizatorilor și le-ar fi folosit pentru a incerca sa influențeze rezultatele unor alegeri extrem de importante pentru mersul lumii, cum ar fi referendumul pentru Brexit sau alegerile prezidențiale…

- Co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, nu doreste sa se prezinte in fata unei comisii parlamentare britanice pentru a da explicatii privind "deturnarea" de date personale colectate de reteaua de socializare si...

- Societatea Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit, fara consimtamant, datele private a 50 de milioane de utilizatori Facebook in scopuri politice, a jucat un „rol crucial” in referendumul castigat de catre simpatizantii Brexit, declara Christopher Wylie, fost angajat al companiei.

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, nu va raspunde la intrebarile parlamentarilor britanici in legatura cu situatia generata de colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- “Avem o responsabilitate: sa va protejam datele. Daca nu reușim acest lucru, nu le meritam”, a scris miliardarul american Mark Zuckerberg in mesajul publicat in șase ziare britanice, printre care Sunday Times, Mail On Sunday, Observer, și trei americane – The New York Times, Washington…

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica, transmite AFP. "Avem o responsabilitate:…

- Co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, le-a cerut scuze utilizatorilor britanici pentru scurgerea de date din scandalul Cambridge Analytica, intr-un articol publicitar care a aparut duminica in mai multe ziare britanice, scrie Politico, citat de News.ro. “Este posibil sa fi auzit de ...

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut companiei Facebook sa clarifice daca utilizatorii europeni ai celei mai mari retele de socializare online au fost afectati de sustragerea si utilizarea ilegala a datelor, relateaza site-ul Blick.ch. "Cer companiei Facebook sa ofere…

- Alexandru Kogan a extras 50 de milioane de profiluri din Facebook pentru Cambridge Analytica. Barbatul este un psiholog nascut in Republica Moldova, cu scoli in SUA si Hong Kong. Kogan a extras datele folosind o aplicatie care a cules date de pe platforma Facebook, dar nu doar de la utilizatorii…

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…

- Ministerul israelian al Justitiei a anuntat, joi, initierea unei investigatii in cazul platformei de socializare online Facebook, dupa dezvaluirile ca firma britanica de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date in scop electoral, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. …

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Mark Zuckerberg s-a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr-o postare publica pe pagina personala de Facebook. Mark Zuckerberg a anunțat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situațiile de acest gen sa nu se mai repete, totul…

- Mark Zuckerberg s a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr o postare publica pe pagina personala de Facebook citata de Antena3.ro. Mark Zuckerberg a anuntat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situatiile de acest gen sa nu…

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca…

- Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a indus in eroare comitetul. Collins l-a somat in scris pe Zuckerberg pentru a oferi explicatii: „A venit timpul sa ascultam un director de la Facebook cu destula autoritate pentru a descrie…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat sa…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.Lovitura pentru mii de romani:…

- Potrivit unor dezvaluiri recente, compania Cambrigde Analytica, detinuta la acea vreme de Steve Bannon, ar fi utilizat in mod ilegal profilurile Facebook a mai multor utilizatori, in scopul de a ajuta la influentarea rezultatelor alegerilor din SUA 2016 si ale referendumului privind Brexit.Tajani…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- Parlamentul European a redactat un proiect de rezolutie privind relatiile viitoare Uniunea Europeana-Marea Britanie, in care subliniaza ca statele care nu sunt membre UE nu pot sa aiba aceleasi beneficii si acelasi acces pe pietele europene, potrivit unui document publicat de site-ul Politico.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, urmeaza sa prezinte miercuri proiectul de document cu liniile directoare ale UE privind relatiile viitoare cu Marea Britanie, a anuntat marti biroul sau, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Documentul, care va avea nevoie de aprobarea celor 27 de state…

- Fundatia „Open Society” (societatea deschisa) a lui George Soros a donat banii grupului „Best for Britain”. O persoana familiara cu situatia a adaugat ca Soros a organizat o cina la proprietatea sa din Londra pentru a incuraja initiativa. Printre participantii la aceasta cina s-a numarat si Martin Sorrel,…

- Relatiile dintre Romania si Marea Britanie au o "fundatie solida si numeroase oportunitati de dezvoltare pentru viitor" iar dupa Brexit, Romania si Regatul Unit vor trebui "sa construiasca o viziune mai ampla" pentru reactualizarea parteneriatului strategic, a scris vicepremierul Ana Birchall, marti,…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Magnatul de presa Rupert Murdoch vrea ca Facebook sa plateasca pentru știrile de calitate trusturile astfel incat sa nu mai aiba probleme cu știrile false, tot așa cum furnizorii de cablu platesc televiziunile pentru canalele oferite, scrie Reuters . ”Facebook și Google au popularizat surse abuzive…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.