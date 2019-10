Dezvăluire ȘOCANTĂ la România TV. Rețea de sateliți care monitorizează tot, deasupra României Corneliu Dobrițoiu, fostul ministru al Apararii Naționale in perioada 7 mai - 22 decembrie 2012, a facut o dezvaluire importanta in direct la Romania TV. Acesta a confirmat ca exista o rețea de sateliți, deasupra Romaniei, care monitorizeaza tot. Dezvaluirea vine in urma unei intrebari adresate de jurnalistul Ovidiu Zara: ”In momentul in care Romania a agreat amplasarea bazei de la Deveselu este adevarat sau nu ca deasupra Romaniei exista o rețea de sateliți, de joasa altitudine, care inregistreaza in jurul Caracalului și a bazei de la Deveselu, minut cu minut, cu amprenta vocala,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

