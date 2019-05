Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in Pakistan in urma inundatiilor masive provocate de ploile torentiale, care au distrus case si recolte, au informat oficiali locali miercuri, in contextul in care aceasta tara din Asia de Sud se lupta pentru a face fata efectelor letale ale incalzirii…

- "O puternica explozie" s-a produs la prima ora a diminetii in zona Hazarganji atunci cand un numar important de persoane se aflau in piata pentru cumparaturi, a precizat purtatorul de cuvant al politiei din Quetta. In zona unde a avut loc atacul traiesc numerosi membri ai minoritatii siite…

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au murit duminica in Yemen in urma unor raiduri aeriene desfașurate de coaliția condusa de Arabia Saudita, potrivit Ministerului Sanatații de la Sanaa, citat de Al Jazeera, potrivit Mediafax.Youssef al-Hadrii, purtator de cuvant al Ministerului Sanatații,…

- Cel puțin cinci persoane, inclusiv doi copii, au fost raniți dupa ce au fost impușcați in timpul unei reuniuni de familie din Chicago, a informat Poliția, relateaza site-ul postului NBC News, potrivit Mediafax. Atacul armat a avut loc in jurul orei locale 18.20, in cartierul West Englewood.…

- Cel puțin 66 de persoane, inclusiv femei și copii au murit in urma scufundarii unui feribot in apropiere de orașul Mosul din Irak, relateaza BBC. Majoritatea celor aflați la bord erau femei și copii și nu au putut inota, a anunțat șeful agenției de Aparare Civila din Mosul. Echipele de salvare lucreaza…

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

- Cel puțin noua persoane au murit în Sao Paulo, dupa ce doi tineri au intrat miercuri într-o școala și au tras focuri de arma, relateaza Reuters, citând Globo TV.UPDATE 16.47: Cel puțin noua persoane au murit, a anunțat poliția. Bilanțul anterior anunțat de Globo era de opt persoane…

- Cel putin o persoana a murit si alte 29 de persoane au fost ranite joi in urma unei explozii provocate de o grenada in orasul Jammu, capitala regiunii Kashmir, disputata intre India si Pakistan, au anuntat autoritatile locale