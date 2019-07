Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara 2021 marcheaza incheierea unei etape importanta și mulțumește consultantului artistic pentru evenimentele curatoriate pana in prezent. „Echipa Asociației Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii ii mulțumește domnului Chris Torch pentru colaborarea sa și pentru punerea in practica a evenimentelor…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan spune ca ar fi o rușine istorica daca PPE pierde funcția de președinte al Comisiei Europene. In aceasta noapte se negociaza cele mai importante funcții din Uniunea Europeana.„Batranul partid s-a trezit. PPE a ieșit la lupta. In sfarșit. Nu abandoneaza poziția…

- Unul dintre rockerii banațeni cu experiența a revenit pe scena cu trupa Pandora, dupa trei ani de pauza. Cunoscut in randul rockerilor dupa porecla „Shimmy“, Adrian Șamanțu ne-a acordat un amplu interviu in care vorbește despre pasiunea pentru muzica, scena timișoreana sau Capitala Europeana a Culturii.…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a primit statutul de utilitate publica, pas important pentru inlesnirea funcționarii și finanțarii organismului care pregatește orașul pentru anul 2021 „Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi acordarea statutului de utilitate publica…

- Organizatorii de evenimente din Timișoara au fost anunțați ca nu mai au voie sa lipeasca afișe pe geamurile Infocentrului Turistic, condus de ceva timp de tanara Daniela Știr, fosta „reporterița” a primarului Nicolae Robu la „emisiunile” pe care acesta le facea pe pagina de Facebook a primariei.…

- Titlul de campioana a Romaniei in handbalul feminin s-a decis cu doua etape mai devreme. Toata lumea a anticipat o batalie Valcea vs CSM Bucuresti pana in ultima runda, numai ca bomba a explodat azi la Buzau, in etapa a 24-a.Echipa locala Gloria a invins CSM Bucuresti cu 29-21 si a lamurit…

- In cadrul adunarii generale a membrilor Asociației Timișoara 2021- Capitala Europeana a Culturii din data de 15 aprilie 2019, au fost discutate și aprobate... The post Noi membri in Consiliul director al Asociației Timișoara 2021 appeared first on Renasterea banateana .

- La finele lunii martie, primarul Nicolae Robu anunța ca a gasit persoana potrivita pentru a gestiona relația municipalitații cu operatorii de turism. Era vorba despre Daniela Știr, una dintre tinerele care, la inceputurile carierei in administrație, presta munca de „reporter” la „televiziunea”…