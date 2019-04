Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Bulcu, procurorul care s-a sinucis azi dupa ce s-a aruncat de la etajul 5 al Parchetului, era cercetat de Secția pentru anchetarea magistraților dupa ce redactase un comunicat de presa aflat la dosarul Ghița - Kovesi, în care fosta șefa DNA are calitatea de

- Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, a fost audiat la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghița a facut plangere impotriva Laurei Codruța Koveși, informeaza postul de televiziune B1TV. Potrivit jurnaliștilor de la B1TV ar fi vorba de dosarul…

- Laura Codruța Kovesi a fost chemata, din nou, la Sectia de investigare a magistratilor, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, anunta Romania TV. Dosarul a fost deschis in urma unui denunt al lui Sebastian Ghita. Saptamana trecuta, tot in acest dosar,…

- Un dosar penal pentru ucidere din culpa a fost deschis de polițiștii timișeni, vineri, in cazul fostului șef al DNA Timișoara care s-a aruncat de la etajul șase. Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit ...

- La o zi de cand fosta sefa a DNA-ului fusese personal Sectia speciala – cand a raspuns citatiei primite, pentru a fi audiata in dosarul deschis ca urmare a plangerii depuse de Sebastian Ghita, ocazie cu care a aflat ca e suspecta si intr-o alta cauza-, procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea…

- Laura Codruța Kovesi a declarat, sambata, intr-un interviu acordat Europa FM, ca au fost prea multe coincidențe in dosarul penal pe care i l-a facut Secția de anchetare a magistraților. Ea a afirmat ca s-a inceput urmarirea sa penala chiar inainte de a merge la audierea din Parlamentul European (PE),…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost citata din nou pentru saptamana viitoare, pe 7 martie, la Sectia speciala pentru anchetarea magistratilor. Ea ar putea fi audiata in dosarul penal deschis in urma unui denunt facut de Sebastian Ghita. Laura Codruta Kovesi a fost audiata in 15 februarie…

- Și ii ureaza succes! ”Avem incredere in experienta profesionala a Laurei Codruta Kovesi in Romania si sustinem eforturile ei de a cauta oportunitati profesionale in comunitatea internationala. Este extrem de dezamagitor sa vedem inca o incercare aparenta de a o discredita. Ii uram succes”, arata Ambasada…