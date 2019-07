Dezvăluire misterioasă într-o cameră secretă la Vatican! Descoperire macabra, cu multe semne de intrebare, intr-un cimitir din Vatican. Sub podeaua unui mormant gol, anchetatorii au gasit, din intamplare, un osuar cu mii de oseminte umane. Specialistii cred ca este vorba despre oasele catorva zeci de oameni de toate varstele. Anchetatorii cautau insa ramasitele unei tinere care a disparut in 1983. Miile de … Articolul Dezvaluire misterioasa intr-o camera secreta la Vatican! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

