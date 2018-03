Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei recurge la orice metoda pentru ca locația salii polivalente, care ar urma sa fie construita pe banii Companiei Naționale de Investiții (CNI), sa nu fie situata in afara orașului. Asta deși nu a reușit, ca reprezentant al primariei, sa ofere un teren liber de sarcini pentru construcție,…

- Cenusareasa litoralului romanesc, Cazinoul din Constanta, pare sa-si fi gasit pantoful pierdut. Cladirea simbol de la malul Marii Negre a fost inclusa pe lista celor mai periclitate sapte monumente ale Europei și urmeaza acum sa intre in conservare. Si organizatorii festivalului Neversea au anuntat…

- Globalworth, cel mai mare proprietar de spatii de birouri din Romania, a anuntat de curand ca a achizitionat pentru 16 milioane de euro doua terenuri in apropierea proiectelor sale Globalworth Plaza si Green Court Bucharest. Compania intentioneaza sa dezvolte aici doua proiecte de birouri, in suprafata…

- 'Vom construi o sala polivalenta pentru Timisoara. In urma dezbaterii publice (...) la care am luat parte, pe tema infrastructurii sportive, am ajuns la un consens cu primarul Timisoarei, Nicolae Robu, in ceea ce priveste Sala Polivalenta de 16.000 de locuri. Astfel, am decis impreuna sa acordam…

- La dezbaterea organizata de Cristi Brancovan, marți seara, in subsolul unui local din Piața Unirii, au participat microbiști, dar și oameni din primarie, precum și consilieri locali și județeni ai PSD. Primarul Timișoarei și președintele Consiliului Județean s-au intrecut, mai bine de doua ore, in…

- Ce spune Gica Popescu despre Euro 2020. Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal,…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, consilierul onorific Gheorghe Popescu, reprezentanti ai Companiei Nationale de Investitii vor sustine astazi o conferinta de presa pentru a prezenta stadiul pregatirilor…

- Atmosfera agitata in jurul Salii Palatului unde urmeaza sa inceapa Congresul extraordinar al PSD. Intreaga zona a fost inconjurata de echipe ale Jandarmeriei și Poliției pregatite in orice moment sa intervina. Peste drum de Sala Palatului, un grup de prtestatari scandeaza: ”Comuniștii!”, ”Nu scapați!”.…

- Ediția cu numarul 58 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cu trei tinere care au ales sa revina in Romania,…

- Gavrila Tudor Zinveliu, preot in satul bistritean Bichigiu, se ocupa de ani buni și cu agricultura, acesta deținand și livezi de meri, dar și un solariu. Pentru acestea, parintele incaseaza subvenție de la APIA. In data de 16 februarie, preotul a primit o scrisoare de la APIA care il inștiința ca…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Al doilea bazin de inot didactic din județ va fi realizat in Valea Jiului. Singurul bazin didactic funcționeaza, in prezent, la Petroșani. Pentru realizarea unei astfel de investiții au facut demersuri și edilii de la Petrila, care au primit aviz pozitiv din partea Companiei Naționale de Investiții…

- Ediția cu numarul 57 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un text amplu despre inscrierea copiilor la clasa pregatitoare,…

- Amenintare de suicid in aceasta dimineata, la Timisoara. Dupa o cearta cu sotul sau, o femeie a fost aproape de a se arunca in gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe Calea Sagului. Apelul disperat la 112 a fost facut chiar de barbat. Primii care au ajuns la fata locului au fost […] Articolul O femeie…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, nu este de acord cu decizia Consiliului Judetean Timis de a scoate din uz stadionul Dan Paltinisanu. Parte din istoria orasului, arena a ajuns intr-o stare avansata de degradare, iar din dorinta de a atrge finantare de la Compania Nationala de Investitii pentru constructia…

- Se cauta solutii la factorii de resort pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Mai este nevoie de circa doua milioane de euro pentru lucrari la o pasarela si la o retea de colectare a apelor pluviale catre raul Jiu. Mihai Weber, deputat de Gorj, a declarat ca a purtat…

- Ediția cu numarul 56 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre copiii din Timișoara ai caror…

- PSD Timiș va vota bugetul primariei pe anul 2018, chiar daca zecile de amendamente pe care le vor propune consilierii sai nu vor fi votate de aleșii locali din Consiliul Local Timișoara. Social-democrații vor cere nu doar bani pentru zeci de studii de fezabilitate și reparații la școli, ci și scoaterea…

- Patinoarul acoperit din Targu Secuiesc, construit cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI), va fi inaugurat oficial saptamana viitoare, in prezenta reprezentantilor Guvernului si ai Federatiilor romane de patinaj si hochei de gheata. Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a declarat…

- Municipalitatea baimareana isi asuma in acest an modernizarea, extinderea si reabilitarea strandului municipal din zona Parcului Regina Maria, precum si terenul 2 de langa stadionul Viorel Mateianu. Cel putin asa au aratat reprezentantii Primariei in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local, desfasura…

- In scurta perioada de cand se afla la conducerea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Arad, Cristian Gavra a izbutit cateva realizari notabile. Astfel, anul bugetar 2017 a fost incheiat fara datorii, in plus recuperandu-se clientii neincasati, veniturile proprii crescand cu 20%. De asemenea…

- Managerii publici au fost recrutati prin procese de selectie complexe, in educatia lor investindu-se peste 13,6 milioane de euro. Ei au fost greu acceptati de sistem, fiind perceputi ca o amenintare, tocmai pentru ca erau formati la mari universitati europene si americane. Fiind perceputi ca o amenintare,…

- Primarul Timisoarei face apel catre Procuratura. Enervat de faptul ca presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a anuntat ca sala polivalenta de 16.000 de locuri care se va ridica cu bani de la Compania Nationala de Investitii va fi amplasata la Giroc, primarul Nicolae Robu a lansat un nou…

- Compania Naționala de Investiții face sala polivalenta in Giroc? Nu-i nimic, face primaria una in Timișoara! Primarul Nicolae Robu spune insa ca poate n-ar fi rau ca niște procurori sa vada ce fel de interese se ascund in spatele terenului de la Giroc. Pe de alta parte, el e dispus sa dea teren in Timișoara…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole, s-a intalnit luni, 5 februarie 2018, cu reprezentanti ai Companiei Nationale de Investitii, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si primariilor Pucioasa si Fieni, pentru a evalua stadiul lucrarilor la obiectivul „Reabilitare…

- Directorul de investiții din cadrul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, din subordinea Companiei Naționale de Infrastructura Rutiera, a fost pus sub acuzare de polițiștii clujeni, dupa ce și-a lovit o angajata. Poliția municipiului Cluj Napoca a dispus printr-o ordonanța penala,…

- Contactați de Profit.ro, reprezentanții CNI au declarat ca procedura a fost anulata deoarece instanța a respins, printr-o decizie definitiva, plangerea unuia dintre ofertanți. “Procedura demarata in luna mai 2016 privind contractarea lucrarilor de consolidare și restaurare a Cazinoului Constanța a fost…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit, ieri, opinia publica fara sa clipeasca dupa ce a fost audiat de polițiști in calitate de martor in dosarul porții care l-a ucis pe studentul Vlad Baici, anul trecut, dupa ce a fost reabilitata cu peste 50.000 euro de catre municipalitate. Acesta a susținut…

- O scoala de patinaj pentru copii, realizata printr-un parteneriat intre un club de hochei, autoritatile locale si patru unitati scolare, si-a inceput, marti, activitatea in municipiul Targu Secuiesc. Potrivit primarului Bokor Tibor, cursurile vor avea loc la patinoarul acoperit, construit…

- Articolul ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA PE MASURA M2/6A “ INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE” apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Despre ceea ce s-a intamplat in sedinta Consiliului Judetean de saptamana trecuta – atunci cand consilierii liberali au considerat ca este mai important “ordinul de partid” decat reabilitarea Spitalului Judetean – s-a vorbit mult. In ciuda impotrivirii alesilor PNL (pentru ca si abtinerea inseamna,…

- Ediția cu numarul 51 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea centrului de transplant medular de la Timișoara,…

- Realizarea unei Sali Polivalente a Sucevei, considerata de multi un vis utopic, are sanse mari de concretizare, in anii urmatori, in conditiile in care a fost inclusa in lista proiectelor propuse spre finantare de catre Compania Nationala de Investitii.„Am primit recent o scrisoare prin care ...

- Cazinoul din Constanța a intrat pe lista rusinoasa a celor mai afectate 12 cladiri de patrimoniu din Europa, alaturi de monumente istorice din Albania, Georgia sau Belgia. Cu banii de reparaţii blocaţi în cont de trei ani şi cu o lege care permite blocarea oricărei licitaţii,…

- Localnicii unei comune timisene vor avea o sala de sport moderna, cu 180 de locuri, care va fi dotata cu toate echipamentele necesare. Proiectul pentru realizarea acesteia a fost deja depus pentru aprobare de Ovidiu Dota, primarul comunei Topolovatu Mare, urmand sa fie finanțat cu 500.000 de euro, prin…

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat in cadrul ședinței extraordinare de joi trecerea in administrarea Companiei Naționale de Investiții a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta va fi prima de acest gen din țara, valoarea proiectului ridicandu-se la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este prezent, astazi, la ședința Comitetului Executiv al filialei județene Suceava. La intalnirea care are loc la un hotel din Sucevița participa și vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nu poate fi amendat pentru ca a depașit ilegal o coloana de mașini oprite la semafor. Astazi, Ionuț Sirbu, purtatorul de cuvant al IPJ Timiș, a declarat, pentru PRESSALERT.ro: „Conform articolului 109 din OUG 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor…

- „Anul care s-a incheiat nu a fost excelent, dar suficient de bun pentru comunitatea pe care o reprezint. Acum o saptamana am finalizat lucrarile la doua drumuri din Scaius, care erau atat de sparte incat nu se putea circula nici macar cu caruta. Finantarea pentru ele am obtinut-o de la Ministerul…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- E plina desaga de promisiuni a Companiei Naționale de Investiții. In documentele acesteia, in Timiș curge lapte și miere. Sunt 40 de sali sport, 53 de camine culturale și nu mai puțin de 46 de bazine de inot nou-nouțe, in mai multe localitați, ba chiar și un stadion de 42.000 locuri in Timișoara. Teoretic,…

- Zeci de proiecte vor fi implementate de Primaria Timișoara in anul 2018. Asta promite primarul Nicolae Robu, care a anunțat lista cu mari investiții care vor fi demarate in capitala Banatului, incepand cu luna ianuarie. Conform edilului, timișorenii vor avea poduri noi, pasaje noi, terenuri de sport…

- Ediția cu numarul 46 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un articol despre Muzeul Revoluției așteptat de ani de zile…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, cere public Consiliului Județean Timiș sa ii dea Stadionul „Dan Paltinișanu”. Intr-o postare pe Facebook, Robu ataca din nou social-democrații pe tema locației salii polivalente de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita de Compania Naționala de Investiții…