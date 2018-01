Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu si Gabriel Trifu divorteaza dupa 11 ani de casatorie! Se pare ca fostul tenismen s-a mutat deja la amanta, iar „bebelusa” a ramas acasa, cu cele doua fetite Sara (8 ani) si Lara (5 ani). Potrivit unor surse apropiate de fostii soti, Catrinel Sandu era inselata de doi ani, dar a aflat…

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata. Divortul din vara anului trecut s-a bazat pe motive legate de infidelitate. Fostul sot al Irinei Rimes si-a lasat insarcinata…

- Indragita actrița Lamia Beligan, fiica maestrului Radu Beligan, vorbește cu lacrimi in ochi despre sentimentele pe care le are fața de tatal ei și despre felul cum ii simte prezența in cele mai tensionate momente, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

- Vedeta a prezentat cazul unui primar din județul Buzau care avea o amanta. Deși era o ficțiune, mulți oameni au crezut ca este real, motiv pentru care, cu siguranța, s-au intrebat: 'despre ce edil este vorba?". Romanii se uita la cazurile prezentate de Ernest, la emisiunea "Ochii din umbra", pentru…

- Catrinel Sandu, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta a venit in Romania in urma cu cateva luni și a acordat un interviu, in care a vorbit despre soțul ei și plecarea in America, insa a ascuns divorțul de Gabi Trifu. Blonda a reușit sa para in fața tuturor, o femeie fericita, deși avea probleme…

- Fostul jucator de tenis Gabriel Trifu a fost numit în functia de capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a României, în timp ce Andrei Mlendea a fost instalat antrenor, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Române de

- Dupa ce s-a facut cunoscuta ca „bebelusa” la „Cronica Carcotasilor”, acum a ajuns intr-un alt program TV de maxima audienta. Daca, in plan personal, Catrinel Sandu tocmai a incheiat un capitol, anuntandu-si divortul de tenismanul Gabriel Trifu, in plan profesional lucrurile incep sa ia o turnura spectaculoasa…

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Amanta lui Bogdan Grecu, Ioana Toma, și-a șters contul de Facebook. Motivul este legat de faptul ca i s-a reprosat faptul ca a distrus casnicia de 20 de ani pe care vedeta trustului Intact, Dana Grecu, o cladise cu Bogdan Grecu.

- Una calda, alta rece pentru vedeta de televiziune Catrinel Sandu. deși divorțeaza, in plan profesional e pe cai mari. Catrinel Sandu a anunțat, la sfarșitul anului trecut, ca se separa de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu , impreuna cu care are doua fete. Dupa anunț, s-a aflat ca blonda era inșelata…

- Aproape 8.900 de romani au luat in luna octombrie pensii speciale platite de Casa Nationala de Pensii, arata cele mai noi informatii publicate de institutie. Numarul beneficiarilor de pensii speciale, platiti de Casa Nationala de Pensii, a crescut continuu din ianuarie incoace, potrivit informatiilor…

- Catrinel Sandu a decis sa divorțeze de tenismenul Gabriel Trifu. Anunțul a fost facut de vedeta pe contul sau de Instagram. Vedeta a scris ca va ramane in relații bune cu fostul ei soț și ca vor face tot posibilul pentru creșterea și educarea fetelor lor.

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Se pare ca vedeta de televiziune Catrinel Sandu era inșelata de soțul ei de doi ani. Gabriel Trifu avea o viața dubla, acesta amorezandu-se de o alta femeie, o americanca, cu care a avut o relație in paralel in ultimii doi ani. Potrivit unor surse citate de Click, Catrinel Sandu a aflat despre…

- Vedeta de televiziune Catrinel Sandu are, in America, impreuna cu cel care ii este inca soț, Gabriel Trifu, o vila de aproape jumatate de milion de dolari. Catrinel Sandu a fost in centrul atenției in ultima perioada de timp dupa ce a anunțat public ca divorțeaza de fostul jucator de tenis gabriel Trifu,…

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Noi detalii ies la iveala despre divorțul dintre vedeta de televiziune Catrinel Sandu și partenerul ei de viața, fostul jucator de tenis Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a șocat pe toata lumea dupa ce, cu doar cateva zile inainte de incheierea anului 2017 a anunțat ca divorțeaza de partenerul ei de viața,…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Formau unul dintre cele mai statornice perechi din showbiz. Ea, dansatoare si coregraf, el un tenisman foarte talentat. Din pacate, 2017 a fost hotarator pentru ei. Fosta „bebelusa” Catrinel Sandu si fostul jucator de tenis Gabriel Trifu aveau una dintre cele mai invidiate relatii. Cei doi s-au casatorit…

- Catrinel Sandu, care a anunțat ca divorțeaza de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu, a trecut printr-o experiența traumatizanta și pe vremea cand se iubea cu Lucian Viziru. Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu . Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. A fost vestea care…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie. In urma cu multi ani, vedeta a mai trecut printr-o experienta de acest gen, cu Lucian…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Catrinel Sandu trece prin momente grele! Ieri, fosta „bebelusa” si-a anuntat divortul de Gabriel Trifu, iar surse din anturajul ei spun ca motivul ar fi infidelitatea fostului tenismen, care ar fi dus o viata dubla in Florida. In urma cu multi ani, vedeta a mai trecut printr-o experienta de acest gen,…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insela cu o alta femeie.

- Pe 29 decembrie, in timp ce toata lumea era in focul pregatirilor de Revelion, Catrinel Sandu iși cauta cuvintele pentru a anunța, pe Facebook, ca s-a desparțit de soțul ei, fostul tenisman Gabriel Trifu. Cei doi s-au casatorit in octombrie 2006, iar un an mai tarziu s-au mutat in SUA, Florida, unde…

- Vestea bomba a divortului dintre Gabriel Trifu si Catrinel Sandu a luat cu asalt lumea showbizului! Au aparut informatii scandaloase cu privire la intimitatea celor doi. Motivul separarii este unul peste care multe cupluri nu pot trece peste. Se pare ca flostul tenismen ducea o viata dubla in Florida.

- Vestea ca celebra Catrinel Sandu divorteaza a cazut ca un trasnet in showbiz-ul romanesc, insa la scurt timp de la anuntul facut de vedeta au iesit la iveala detalii incredibile. Vedeta a fost inselata! Se pare ca ruptura dintre cei doi soti care sunt parintii a doua fete a venit dupa ce Catrinel a…

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. "Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. „Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- Veste soc din partea lui Catrinel Sandu. Vedeta a anuntat public ca s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a facut anuntul public, printr-o postare pe o retea de socializare in care a spus ca ea si sotul sau Gabriel, vor continua pe drumuri separate, departe…

- La numai o zi, Gigi Becali, patronul formatiei FCSB, a comentat in legatura cu revenirea lui Cristi Tanase sub comanda lui Nicolae Dica si a dezvaluit conditiile in care fostul capitan al "ros-albastrilor" ar urma sa se intoarca in Liga 1 Betano, scrie fanatik.ro. Citeste si Dezvaluire BOMBA!…

- Carismaticul actor care il interpreteaza pe Giani in serialul „Las Fierbinți”, Constantin Dita, a trecut in ultima perioada prin momente dificile in ultima din cauza unor probleme de sanatate.

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai stabile și prevazatoare cupluri din showbizul autohton. Indragostiții vor sa iși mareasca familia și au nevoie de o casa care sa corespunda viitoarelor coordonate. Vedeta TV a reușit sa imbine armonios statutul de mama cu cariera. Prezentatoarea…

- Dezvaluire incredibila la cateva zile de la crima oribila de la Dristor 1. Potrivit unei investigatii data publicitatii in luna septembrie, paza la metrou este asigurata de o firma cu zero angajati, informeaza stiripesurse.ro. Cu toate acestea, Metrorex continua sa plateasca milioane de lei unei companii…

- Vedeta TV are o silueta de invidiat, chiar daca a nascut in urma cu doar cinci luni. Motivul pentru care Ilinca Vandici nu s-a ingrașat in perioada sarcinii și nici dupa, are legatura cu pregatirea pe care a facut-o, inainte. Ilinca Vandici s-a numarat printre puținele vedete care și-au revenit imediat…

- Petrecere surpriza in Asia pentru ziua Ginei Pistol. Vedeta și-a aniversat ziua de naștere la mii de kilometri distanța de țara, tocmai in Cambodgia, unde se afla pentru filmarile show-ului Asia Express de la Antena 1. Chiar daca nu a avut familia și prietenii aproape, membrii echipei de producție…

- La patru luni de la meciul istoric dintre Floyd Mayweather și Conor McGregor, pugilistul american a oferit o serie de declarații prin care a lasat de ințeles ca a lasat-o mai moale in duelul cu luptatorul irlandez, aflat atunci la primul meci de box al carierei. "O sa va spun tuturor adevarul. Sa știți…

- Inna crede ca Moș Nicolae nu-i va putea aduce altceva decat o nuielușa. Asta pentru ca are ghetuțele murdare, fiind mai mereu pe drumuri! De ani buni, Inna este artista autohtona cu cele mai multe spectacole peste hotare. Vedeta și-a facut deja un nume in afara granițelor și este iubita cam peste tot,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca unui militar care participa la Muzeul Judetean Arges din Pitesti la repetitiile pentru 1 Decembrie i s-a facut rau. Un echipaj SMURD care se afla in zona a intervenit imediat, militarul suferind o lipotimie.…

- FCSB se confrunta cu probleme de lot din cauza accidentarilor suferite de unii deintre fotbalistii importantio ai echipei. Dupa ce Romario Benzar si Bogdan Planic s-au accidentat, a venit randul si lui Felipe Teixeira sa rateze restul partidelor din 2017. Portughezul in varsta de 37 de ani…

- Fotbalistul brazilian Neymar, vedeta formației Paris Saint-Germain, s-a mutat, din motive de securitate, din casa pe care o cumparase la sfarșitul lui august la Bougival, un orașel din apropierea capitalei franceze.

- Mirela Vaida a plecat din țara imediat dupa ce și-a incheiat saptamana de lucru la emisiunea „Acces Direct”. Motivul pentru care a zbirat la Stockholm, in Suedia, a fost ziua de nastere a tatalui sau, pe care au petrecut-o intr-un city break. „La mulți ani, tati!!!! ❤️❤️?????? #mirelaboureanuvaidaoficial…

- Mega-scandal in care sunt implicate sotiile lui Ovidiu Popescu si Mihai Pintilii! Cele doua sunt acuzate de Ada ca au agresat-o in timpul meciului FCSB - Hapoel Beersheva, in toaleta “Arenei Nationale”. Motivul conflictului este reprezentat de faptul ca tanara ar fi avut o relatie extraconjugala cu…

- Selena Gomez a fost supusa in vara unui transplant de rinichi, operatie care i-a salvat viata. Cantareata a aparut in emisiunea "Today" alaturi de buna sa prietena, Francia Raisa (29 de ani), cea care i-a donat rinichiul. Selena Gomez a fost operata de urgenta. Artista a facut transplant de…

- In ultima vreme, intrebarea daca Shakira si Gerard Pique se despart, a stat pe buzele tuturor, mai ales ca tabloidele scriau ca artista si-ar fi luat bagajele si s-ar fi mutat din casa in care statea cu fotbalistul.

- Mircea Dinescu s-a mutat la conac, departe de Capitala, pe malul Dunarii. Poetul face naveta, cand treburi importante il cheama sau cand are emisiune. Mircea Dinescu este proprietarul unui conac plasat pe malul Dunarii, in comuna doljeana Cetate. Cu timpul, poetul l-a transformat dintr-o ruina in propria-i…

- Scandal de proportii cu un agent dat afara de la Politia Capitalei, despre care s-a aflat ca fusese condamnat, in urma cu doi ani. Uluitor este si faptul ca una dintre cele patru amante ale sale l-a dat in vileag! O adevarata telenovela, din care politistul a incercat, zadarnic, sa scape basma curata.…