- Olandezul pedofil a venit in fiecare an in Romania, din 2016, in cautare de victime. Cetateanul strain care a rapit, a violat si a omorat o fetita de 11 ani din Dambovita a fost pus sub acuzare, dar trebuie adus in tara.

- Detalii halucinante din ancheta crimei de la Dambovița. Mașina folosita de cetațeanul olandez, principalul suspect in acest caz, cu care ar fi rapit-o pe Adriana, este in continuare la societatea de inchiriei auto.

- A fost facuta fotografia cu barbatul olandez, suspectat ca a rapit și ucis o fetița de 11 ani, in Gura Șuții, Dambovița. Barbatul a fugit din Romania, inainte ca trupul copilei sa fie gasit.

- Autoritațile sunt din ce in ce mai convinse ca ucigașul in cazul crimei din Dambovița chiar este olandezul de 47 de ani care este principalul suspect. Insa, chiar și in aceste circumstanțe, barbatul a fost lasat sa plece in țara, in prezent aflandu-se in Amsterdam.

- Apar informații noi despre tragedia de la Dambovița. Fetița disparuta vineri pe drumul de la școala spre casa și care a fost gasita fara viața duminica, avea corpul plin de rani. Principalul suspect, un cetațean olandez, ar fi parasit intre timp Romania. Paradoxal este ca, in timpul audierilor care…

- DC News: Au aparut multe informații in presa și in spațiul public cu privire la suspect, posibil de cetațenie olandeza, daca a fost sau nu audiat, daca da, de ce a fost lasat sa paraseasca Romania, va rog sa faceți clarificari cu privire la multitudinea de informații care se scurg in spațiul public.…