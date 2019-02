Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca documentele venite de la Comisia Europeana arata faptul ca Guvernul a falsificat datele execuției bugetare pentru anul 2018. Mai mult, din documente rezulta ca la nivelul Comisiei Europene este cunoscuta problema.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea scapa…

- Datele publice ale executiei bugetare pe anul 2018 arata ca Guvernul si-a indeplinit cu responsabilitate angajamentele si a luat masuri bune, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern. "Doar intr-un singur an am reusit ce alte guverne nu au…

- Deficitul bugetar anunțat de consilierul premierului Darius Valcov pentru 2018 este rezultatul unei „falsificari grosolane prin diverse scamatorii fiscale și contabile", Implicata direct in conspirație ar fi și Corina Crețu, comisar european."Va prezint in premiera ”rețeta lor secreta” pentru…

- Dupa ce, in seara zilei de 31 decembrie 2018 consilierul premierului, Darius Valcov, a scris pe Facebook "Deficit (cash) 2018 = 2,92%. Felicitari valoroasei echipe de la Ministerul Finantelor Publice!", Citu a comentat, tot pe Facebook, acuzandu-l ca le cere angajatilor din Ministerul de Finante…

- "Nu stiu daca presa este obligata prin lege sa verifice inainte informatiile si pe urma sa le publice - dar o sa verific personal acest lucru - si daca nu exista in lege o sa propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amenda. Este inacceptabil ca o persoana publica importanta, vicepresedinte de partid,…

- "Darius Valcov confirma criza! Cifrele prezentate de Darius Valcov sunt masluite. Datele OFICIALE despre executia bugetului in 2018 apar dupa 25 ianuarie 2019. Doar atunci MFP are situatia EXACTA si FINALA a executiei bugetare. Aseara tarziu am fost sunat din MFP si mi s-a spus…

- Senatorul liberal Florin Citu a anuntat ca va informa Eurostat privind manipularea indicatorilor economici in scopul manipularii pietelor de capital, financiare si bancare si cere ca experti ai opozitiei sa verifice corectitudinea executiei bugetare. "Darius Valcov confirma criza. Cifrele…

- Comisia Europeana a facut luna trecuta primul pas spre o procedura de sanctionare a Italiei pentru planurile sale bugetare aferente lui 2019, insa autoritatile de la Roma au afirmat ca nu au nicio intentie de a le modifica, situatie care risca sa agraveze disputa si ar putea sa conduca la aplicarea…