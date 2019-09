Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul columbian Jose Alvaro Osorio Balvin, cunoscut ca J Balvin, a marturisit ca sufera de anxietate. Intr-o postare video pe care a facut-o pe contul sau de Instagram, J Balvin le-a marturisit fanilor sai ca sufera de anxietate și ca a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a se trata. "Sufar…

- Kim Kardashian dezvaluise anterior ca sufera de mai mult tip de diferite simptome legate de artrita, una din consecintele cele mai comune provocate de lupus, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Kim Kardashian a dat lovitura! Prima aparitie publica a celor trei copii impreuna. Vedeta, din nou…

- Loredana arata spectaculos la plaja, la aproape 50 de ani! Loredana Groza arata in prezent mai bine decat in urma cu zece ani. Artista a postat pe paginile sale de socializare o serie de fotografii realizate in timpul vacantei petrecuta in Grecia. Fanii solistei au apreciat cu mii de like-uri instantaneele…

- Dorind sa se puna bine cu gazdele lor din Cluj-Napoca, scoțienii au oferit imaginea zilei inaintea confruntarii din aceasta seara. Au arborat langa flamurile echipei de suflet un steag al Republicii Socialiste Romania (RSR)!

- Turisti in bikini si cupluri care doresc sa profite de un cadru romantic pot fi vazuti in numar tot mai mare in Siberia datorita unui lac artificial si poluat, a carui culoare reaminteste de aceea a unui paradis tropical. Lacul Novosibirsk, care a devenit de curând un veritabil magnet pentru vizitatorii…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) se pregatește pentru meciul din optimile de finala ale turneului de la Wimbledon. Sportiva noastra va juca luni, nu mai devreme de ora 16:30, impotriva tinerei Cori Gauff (15 ani, locul 313 WTA). La antrenamentul Simonei Halep a asistat și fostul ei antrenor, australianul…

- Jim Carrey este unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood și are numeroși fani peste tot in lume. Deși este foarte sociabil, actorul nu face niciodata poze cu admiratorii. Care este motivul. Jim Carrey a marturisit intr-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter faptul ca nu ii…

