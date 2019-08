Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul irlandez Ben Healy a castigat luni etapa a 5-a din Tour de l'Avenir, desfasurata pe distanta de 158 de kilometri intre localitatile franceze Espalion si Saint-Julien-Chapteuil, pe un traseu accidentat, cu trei ascensiuni de categoria a III-a, informeaza AFP.

- Mihai Fifor i-a raspuns „ipocritului și oportunistului suprem sl politicii romanești”, Dacian Cioloș, precizand ca și el ca premier putea sa „intareasca legislația”. Secretarul general al PSD i-a reamintit ca Viorica Dancila a facut apel la partide sa nu politizeze cazul de la Caracal, transmite…

- Dacian Ciolos, europarlamentar si presedinte al PLUS, a anuntat ca a inceput actiunea de alegere a filialelor judetene ale partidului sau. Primele organizatii in care s-au facut alegerile sunt cele din Maramures, Gorj, Arges si Bistrita-Nasaud. In Arges, partidul lui Ciolos va fi condus de catre Dan…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca alianța anunțata de catre liderii USR și PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, propun romanilor reintoarcerea ”Guvernului 0”, sintagma prin care se refera la cabinetul tehnocrat condus de catre Cioloș. ”Barna ne ofera, din…

- Ciclistul australian Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a castigat la sprint etapa a 11-a a Turului Frantei, disputata miercuri pe distanta de 167 km intre Albi si Toulouse, la finalul careia francezul Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) ramane cu tricoul galben de lider al

- Politicianul Ioan Mircea Pașcu, originar din județul Satu Mare – cu care a pastrat multe legaturi și in timpul exercitarii mandatelor sale de europarlamentar la Bruxelles – este propus pentru funcția de comisar european. In caz de reușita, Romania va avea un nou comisar european dupa Dacian Cioloș –…

- Ciclistul olandez Antwan Tolhoek (Jumbo) a castigat joi en solitaire etapa a 6-a din Turul Elvetiei, incheiata in statiunea de schi Flumserberg, unde columbianul Egan Bernal (Ineos) a intrat in posesia tricoului de lider al clasamentului general,

- Dacian Cioloș a fost ales șef de grup in Parlamentul European cu 64 de voturi, informeaza Antena3. Dacian Ciolos, fost prim-ministru al Romaniei si fost comisar european pentru agricultura, si-a depus candidatura pentru conducerea Renew Europe (RE), noul grup politic din Parlamentul European care…