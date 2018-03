Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Predescu, șeful Direcției Județene pentru Cultura, invitat la PRESSALERT LIVE, a explicat de ce instituția pe care o reprezinta nu a luat nicio masura in cazul camerei de supraveghere și a cutiei albe, montate pe cladirea unde-și are sediul PNL, care face parte din zona istorica protejata. „Avem…

- Imensa cladire, mai inalta decat cea in care iși are sediul Primaria Timișoara, imaginata la nivelul Catedralei Mitropolitane, a carei construcție a fost luata in calcul pe spațiul fostului Liceu de Arte Plastice, aflat chiar langa primarie, este de ordinul trecutului. Sorin Predescu, șeful Direcției…

- Planurile lui Nicolae Robu de a demola Gradina de Vara din Timișoara ar putea fi date peste cap. Invitat la PRESSALERT LIVE, șeful Direcției Județene pentru Cultura și Patrimoniu Timiș, Sorin Predescu, a lasat de ințeles ca se va impotrivi unei eventuale demolari și ar opta, mai degraba pentru reabilitarea…

- Regizorul timișorean Ion Ardeal Ieremia este, de astazi, secretar de stat in Ministerul Culturii. Ieremia este si unul din cei mai activi consilieri locali ai PSD Timis, fiind ales din randul societatii civile pe vremea cand filiala judeteana era condusa de Sorin Grindeanu. Acesta a declarat pentru…

- Sorin Vlad Predescu, directorul Directiei Judetene pentru Cultura Timis, marturiseste ca este ingrijorat de presiunile care se fac pentru trecerea acestor institutii, aflate acum in subordinea Ministerului Culturii, in cea a administratiilor judetene, deoarece o asemenea masura ar avea urmari nedorite…

- Alexandru - Vasile Oprean a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, conform Agerpres.Citeste si: Victor Ponta continua RAZBOIUL cu PSD! Atac DEVASTATOR: 'Politica BOLSEVICA a conducerii…

- Gara ruina este situata in satul Frumusita, pe linia de cale ferata Galati-Barlad. In anul 2004, din cauza scaderii traficului de calatori si marfuri transportate, legatura feroviara Galati-Barlad a fost incadrata prin hotarare de Guvern in categoria liniilor de cale ferata „neinteroperabile”, de interes…

- Deși este una dintre garile importante din județul Galați, gara din Frumușița a ajuns o ruina. Monumentul istoric a fost abandonat de CFR și sta sa se prabușeasca. Din acest motiv, trenurile opresc aici din ce in ce mai rar. Gara ruina se afla in satul Frumușița, pe linia de cale ferata Galați-Barlad,…

- Deputatul USR Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi si Infrastructura, a trimis o scrisoare deschisa catre Guvern prin care solicita deschiderea autostrazii Sebes-Turda. Read More...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta o Ordonanta care vizeaza coordonarea programului Centenarului si finantarea acestuia, explimandu-si regretul ca s-a intarziat. ”Trebuie sa facem tot pentru ca romanii sa se bucure de un moment…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, vineri, pe ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, caruia i-a transmis interesul Romaniei pentru cooperare in mai multe domenii, precum energie, transporturi, infrastructura. Conform unui comunicat de presa…

- Astazi, in "Sala Transilvania" de la Guvern, a avut loc o conferința de presa in care s-a vorbit despre stadiul lucrarilor de modernizare și construcție a celor 4 stadioane bucureștene pentru EURO 2020. ”La Stadionul Dinamo au fost multe probleme juridice, e posibil ca stadionul Dinamo…

- Klaus Iohannis nu sesizeaza Comisia de la Veneția pe legile justiției. Președintele Romaniei a trimis un raspuns Forumului Judecatorilor, care i-au trimis șefului de stat o scrisoare in acest sens. Klaus Iohannis a raspuns scrisorii și a spus ca nu va sesiza Comisia de la Veneția pe legile justiției.…

- Potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptate miercuri in sedinta de Guvern, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care…

- Imunoglobulina pune probleme nu doar intregului sistem de sanatate, ci si premierului Viorica Dancila. Oricat s-a chinuit, prim-ministrul nu a reusit nici macar o data sa pronunte corect substanta care se afla in aceste zile in centrul unui adevarat scandal. Daca initial premierul vorbea despre imunoglobina,…

- Presedintele Senatului: Nu a fost adoptat proiectul de lege privind modificarea Codurilor penale Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu a fost adoptat un proiect de lege privind modificarea Codului penal si de procedura penala finalizat de Ministerul Justitiei si ca…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții Autoritații de Management a Programului Operațional Regional (POR) și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala in care au fost analizate soluțiile la problemele…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.Astfel,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, ca verificarea magistratilor trebuie facuta de magistrati, nu de catre politicieni, nu de catre Guvern. Oficialul european fusese intrebat despre propunerea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al…

- Aflat in vizita oficiala la București, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca l-a indemnat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, sa il sune atunci cand are impresia ca executivul european nu este bine informat cu privire la situația din Romania. Oficialul european a subliniat…

- Politia magistraturii trebuie facuta de magistrati, spune Frans Timmermans Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Foto: euranetplus-inside.eu. Politia magistraturii trebuie facuta de magistrati, nu de catre ministrul Justitiei sau de vreun politician - apreciaza prim-vicepresedintele…

- Frans Timmermans, aflat joi in vizita in Romania, a fost intrebat intr-o conferinta de presa despre raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Asa cum am spus deja si interlocutorilor din Parlament, premierului, ministrului…

- Un lector de la Facultatea de Teatru si Televiziune a Universitatii Babes-Bolyai cheama la proteste. Indemnul vine dupa ce, in loc de marirea de 25% a salariului, promisa de Guvern, a ajuns sa castige cu 80 de lei mai putin. Conducerea universitatii atrage atentia ca situatia e si mai grava in cazul…

- Sumele care au fost donate pentru achizitionarea sculpturii Cumintenia Pamantului vor fi returnate pana la finele acestui an, un proiect de hotarare de Guvern care prevede detaliile actiunii find supus consultarii publice, pe siteul Ministerului Culturii, pana la 10 martie. Sumele care…

- Un angajat din cinci a ramas cu salariul net mai mic din anul 2018, comparativ cu 2017, dupa ce firmele la care lucreaza au refuzat sa le majoreze salariile brute prin mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, in urma ordonantei date de Guvern in acest sens, releva un chestionar online…

- Fostul selectioner Victor Piturca a declarat, luni, ca daca Ionut Lupescu nu va reusi sa se impuna la conducerea FRF, atunci vor urma ani foarte grei pentru fotbalul romanesc. "Cred ca toti oamenii de fotbal au imbratisat cu entuziasm aceasta idee si cred ca toti il vor pe Lupescu sa conduca fotbalul…

- Indecizia politica de la cel mai inalt nivel, schimbarile dese de premieri si de ministri, protestele de strada care amplifica si ele zgomotul politic si interminabilele scandaluri din Romania ne fac pe fiecare dintre noi sa ne intrebam oare ce va urma si ce ne mai asteapta. Daca la oamenii simpli…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader prezinta raportul privind activitatea manageriala de la DNA. Raportul reprezinta luarea de poziție a ministrului Justitiei determinata de rolul sau constitutional, a spus Toader. Toader a prezentat deciziile CCR prin care s-au constatat conflictele de natura constituționala…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Cel mai relevant indicator de performanta economica in acest an trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, se arata intr-o analiza a Camerei de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, se amuza pe seama premierului Viorica Dancila, dupa ce aceasta a numit-o in funcția de director de cabinet pe Iuliana Mihaela Zobuian, unul dintre oamenii apropiați de Liviu Dragnea.Citește și: Vlad Cosma prezinta dovada care INGROAPA discursul Laurei Codruța…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca doreste o relatie interinstitutionala buna si cooperare privind proiectele importante pentru tara intre Presedintie, Guvern si Parlament, considerand "ca ceea ce se intampla acum in Parlament nu ne face bine", transmite Agerpres.

- Desi cei mai multi asteptau sa faca referire la o eventuala discutie evita cu ministrul Justitiei, inaintea sedintei Executivului, pe tema scandalului ce vizeaza DNA-ul, premierul nu a facut vreo referire la un astfel de dialog. In schimb, printre aspectele asupra carora s-a oprit prim-ministrul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta. „Am vorbit imediat…

- PNL va cere Avocatului Poporului sa atace la CCR Ordonanta nr.3/2018, „data de Guvern pentru a carpi prostiile” facute prin actele normative care au modificat Codul Fiscal, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, precizand ca decizia a fost luata in cadrul Biroului executiv al partidului.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA.

- Tariceanu: PNL a ramas liberal doar cu numele. E un fel de „fata in casa” a statului paralel Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, ca ALDE este singurul partid liberal, in vreme ce PNL a ramas doar cu numele, dar in realitate este „o fata in casa” a statului paralel. Liderul ALDE,…

- Locația viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputata de primaria din urbea de pe Bega și administrația județeana. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonata de urgenta prin care angajatilor cu contracte part time li se vor retine contributii doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim, informeaza Antena3.ro. Diferenta…

- Cancelarul conservator german, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu acordul sau de coalitie cu social-democratii, estimand ca lumea si Germania asteptau un astfel de guvern ''stabil'', pentru iesirea din impas - ce dura de patru luni - a celei mai mari…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a avut o replica dura la zvonurile care spuneau ca exista voci in partid si chiar in coalitie care ar cere eventuale remanieri in Guvern."Sunt niste prostii. Asta ca sa apreciez aceasta stire. Sunt niste prostii. Nu exista asa ceva: nicio discutie nici in partid,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie, informeaza Agerpres.ro. Domnul presedinte Liviu Dragnea a…

- Președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, a prezentat vineri, intr-o conferința de presa, principalele investiții programate pentru 2018. El a atras atenția ca in acest an a fost nevoie ca bugetul județului sa fie intocmit ținandu-se cont de o pierdere de aproximativ 20 de milioane de lei, suferita in urma…

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, a vorbit despre faptul ca Gica Popescu a devenit noul consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme legate de organizarea Campionatului European din 2020, unde Bucureștiul va organiza 4 partide. "Nu cred ca știu nici el și nici premierul ce trebuie sa faca.…

- Infrastructura din Romania, cea mai slab dezvoltata din Europa, a ajuns intr-un punct critic, conform celor mai recente statistici ale Eurostat. Cand vine vorba de acest capitol, autostrazile reprezinta cel mai sensibil subiect pentru romani. In ultimii doi ani s-au promis peste 170 km, iar in realitate…

- In cadrul interviului, Sorin Chinde a anunțat ca salariile angajaților vor ramane neschimbate, iar trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat nu va afecta personalul. De asemenea, directorul GFR a vorbit despre planurile de extindere ale companiei. Toate detaliile aici: https://www.dcnews.ro/sorin-chinde-directorul-gfr-salariile-nete-ale-angaja-ilor-raman-neschimbate-vrem-sa-devenim-cel-mai-mare-jucator-privat-din-aceasta-parte-a-europei_572455.html.…