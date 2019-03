Stiri pe aceeasi tema

- Plecat al doilea in cursa de la Melbourne, Valtteri Bottas l-a devansat pe colegul sau de echipa, pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), cvintuplu campion mondial, care obtinuse primul pole position al sezonului de Formula 1. Pe 3 a terminat olandezul Max Verstappen (Red Bull). Hamilton a inregistrat…

- Clipul de doua minute si jumatatate ii are ca protagonisti pe Nicole Scherzinger si Lewis Hamilton, care se saruta si se imbratiseaza in dormitor. Filmuletul dateaza din 2015, cand cei doi inca formau un cuplu. "Nicole e devastata, clipul acela nu era menit sa fie public", a spus o sursa pentru…

- Celebrul realizator TV Piers Morgan, mare fan al "tunarilor", nu și-a mai putut ține in frau nervii și a "explodat" pe Twitter. Și invinsa, și in inferioritate. Așa a terminat Arsenal meciul de la Borisov, "cel mai prost din mandatul lui Unai Emery", dupa cum avea sa concluzioneze Martin Keown, fostul…

- Relația lui Celine Dion, in varsta de 50 de ani, cu dansatorul spaniol Pepe Munoz, in varsta de 34 de ani, a ținut in ultima vreme primele pagini ale tabloidelor din strainatate. Intr-un interviu acordat publicației The Sun, cantareața a vorbit despre viața ei privata, spunand ca nu este furioasa pe…

- ”In momentul acesta, oricum sunt uluit de ce constat și de faptul ca lucrurile astea s-au ținut sub preș atația ani. Eu am intrat de cateva zile in posesia acestor date. Tocmai de asta, am ieșit inainte de ziua de 29, iata, cu 10 zile inainte, pentru ca am considerat ca fiecare zi e importanta, fiecare…

- Pilotul olandey Max Verstappen, de la echipa Red Bull, a inceput, sambata, efectuarea sanctiunii de ore de munca in folosul comunitatii, dictata de Federatia internationala de automobilism (FIA), pe circuitul Marrakesh care gazduieste a doua cursa a sezonului 2018-2019 de Formula E, relateaza Reuters.…