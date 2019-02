Stiri pe aceeasi tema

- Angel Tilvar, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, saluta aprobarea de ieri, de catre Parlamentul britanic, a amendamentului prin care se cere premierului Theresa May sa se asigure ca garantiile privind drepturile cetatenilor UE, convenite cu Bruxelles-ul, vor fi…

- Polițiștii din Ilfov au efectuat percheziții la domiciliul din Gruiu, Ilfov, a unui barbat care practica meseria de dentist deși nu avea acest drept și nu a facut studii. Barbatul, in varsta de 50 de ani, din comuna Gruiu, județul Ilfov, ar fi desfașurat activitați specifice profesiei de dentist, pentru…

- Poliția din Marea Britanie a arestat trei suspecți pentru uciderea sportivului roman Tudor Siminov, de revelion, in fața unui club de noapte din Londra. Suspecții au varste cuprinse intre 20 și 30 de ani și au fost arestați luni și marți. Primul barbat arestat s-a prezentat la o secție de poliție din…

- Ministrul pentru Afaceri Europene George Ciamba a primit, vineri, un telefon de la ministrul britanic de stat pentru Europa și America sir Alan Duncan in care l-a asigurat ca, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile romanilor din Marea Britanie vor fi respectate, informeaza MAE.„Ministrul…

- Stefan Gheorghiu (59 de ani), un chirurg roman originar din Cluj-Napoca, a fost suspendat pentru 9 luni dintr-un spital din Anglia dupa ce le-a zis pacienților sa ia „pozitia George Michael“ pentru examinari medicale.

- Un tata a avut parte de socul vietii sale, afland ca doar unul dintre cei trei copii ai sotiei sale este sange din sangele lui. In prezent, femeia nu i-ar permite acestuia sa se apropie de cel mic.

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucici, care il are consilier pe Victor Ponta, a acuzat Kosovo ca nu are dreptul sa isi formeze o armata, scrie New York Times. Prim-ministrul sarb a declarat ca spera ca Belgradul nu va fi nevoit sa isi foloseasca cei 28.000 de soldati pentru a proteja minoritatea…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis luni ca Marea Britanie poate renunța unilateral la ieșirea din blocul comunitar, fara a consulta celelalte state membre. Decizia curții europene vine in contextul in care marți, in parlamentul Britanic, va avea loc un vot privind acordul de Brexit propus…