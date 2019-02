Stiri pe aceeasi tema

- In Comisia CONT sunt șase europarlamentari germani. In aceasta Comisie, Laura Codruța Kovesi a obținut 12 voturi, candidatul francez Jean-Francois Bohnert 11 voturi, iar cel german, Andres Ritter, doar un vot. Catalin Ivan, prezent in Comisia CONT, a spus, pentru DCNews, ca ”E prima data…

- Laura Codruța Kovesi a primit miercuri cele mai multe voturi in comisia LIBE, și anume, 26 de voturi. Jean-Francois Bohnert a primit 22 de voturi și un vot Andres Ritter. Evenimentul se pare ca a fost urmarit de Augustin Lazar și Klaus Iohannis, prezenți la bilanțul Ministerului Public. Imediat dupa…

- Laura Codruta Kovesi, castigatoare la votul din Comisia LIBE pentru postul de procuror – sef european Rezultatul votului de acum din LIBE: Laura-Codruța Kovesi (Romania): 26 voturi Jean-Francois Bohnert (Franța): 22 voturi Andres Ritter (Germania): 1 voturi

- Europarlamentarul PPE Cristian Preda a dezvaluit, miercuri dimineața, ca Laura Codruța Kovesi a caștigat votul in comisia CONT datorita votului sau. Intr-o postare in care a povestit ”Ce nu s-a vazut la televizor cand a fost audiata LCK”, Preda spune ca el a votat in locul unui coleg care a lipsit și…

- Laura Codrușa Kovesi a primit cele mai multe voturi in comisia CONT (control bugetar). Laura Codruța Kovesi - 12, Jean-Francois Bohnert (Franta) - 11 voturi, Andres Ritter (Germania) și Tinner - 1 vot, in urma audierilor de azi din Parlamentul European. Comisia LIBE (libertati civile, justitie si…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan cere Guvernului sa spuna public daca a supus la vot numirea procurorului european in reuniunea ambasadorilor la UE care a avut loc miercuri. Potrivit unor surse guvernamentale citate de G4Media.ro, reprezentantii celor 22 state membre care fac parte din structura…

- ''Nu, nu inca, dar probabil ca o vom primi (propunerea de mandat, n.red.) in curand'', a spus seful diplomatiei romane intr-o conferinta de presa dupa incheierea reuniunii Consiliului Afaceri Externe.El a precizat ca nu a discutat cu ministrul justitiei pe aceasta tema.Laura Codruta…

