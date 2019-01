Fostul Avocat al Poporului, profesorul universitar de drept Gheorghe Iancu, a facut o dezvaluire bomba la Realitatea TV, in emisiunea lui Octavian Hoandra. „Acest DNA a pornit foarte bine, sub forma de PNA. Va spun in premiera ca eu am fost primul propus pentru a ramane la PNA, pe funcția de procuror general la PNA. Am refuzat. Propunerea mi-a fost facuta de cineva care imi era foarte apropiat in domeniu. De ce am refuzat? PNA – sau DNA ulterior – care s-a emancipat extraordinar de mult… pornise bine. Insa dupa ce s-a transformat in DNA a devenit neconstituțional. Nu știu daca știți acest lucru. Exista…