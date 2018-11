Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații ies la iveala in cazul polițistului din Pitești care și-a omrat copilul de 3 ani, apoi s-a sinucis. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca polițistul se numește Marius Franțescu și activeaza in cadrul BCCO. Potrivit presei locale , polițistul Marius Franțescu era fiul consilierului…

- Curtea de Apel Galati a pus-o in libertate pe Mariana Lupu, braileanca acuzata ca si-ar fi ucis si transat sotul, politist locale, desfiintand in totalitate hotararea Tribunalului Braila, scrie observator.tv. Judecatorii galateni au respins toate concluziile trase de colegii braileni, potrivit…

- Caz revoltator la o școala dintr-o localitate din județul Botoșani, Romania. Un elev de clasa I a fost strans de gat de invațator. Cazul este anchetat de Inspectoratul școlar și Poliție. Dascalul nu este la prima abatere. In trecut a mai agresat și alți elevi.

- Ipoteza șoc in cazul Elodia! Luis Lazarus, realizatorul tv care a susținut intotdeauna ca polițistul Cioaca e criminalul a fost intrebat recent, intr-o intervenție televizata, ce va face daca apare Elodia in carne și oase in fața lui. Lazarus a declarat ca daca Elodia va aparea vie vreodata, el se va…

- O noua ediție X Factor, plina de surprize și talente ce merita descoperite, va lua startul marți, de la ora 20.00, la Antena 1, cand Delia va fi absolut cucerita de farmecul unui tanar din București, care spune despre el ca obișnuiește sa cante pe strada, in Centrul Vechi. Țala Alexandru are de 21 de…

- Bucuresti, 10 sep /Agerpres/ - Primarul general, Gabriela Firea, a declarat luni ca sustine ideea conform careia un candidat comun PSD-ALDE ar fi o decizie corecta, apreciind totodata ca liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu este "un om politic robust, profund european si un bun patriot". "Eu ii inteleg…

- Productia Uzinei Dacia de la Mioveni a fost, in august 2018, cu 27,3% mai mare comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, a anuntat, miercuri, Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Potrivit unui comunicat al ACAROM, la nivelul primelor opt luni din acest an s-a înregistrat…

- Productia Uzinei Dacia de la Mioveni a fost, in august 2018, cu 27,3% mai mare comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, a anuntat, miercuri, Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Potrivit unui comunicat al ACAROM, la nivelul primelor opt luni din acest an s-a înregistrat…