- Cea mai dificila competiție de rally-raid din lume debuteaza sambata, 6 ianuarie. Vor fi doua saptamani in care piloții vor ataca Anzii și dunele din America de Sud pe parcursul a 9000 de kilometri.

Cornelia Patrichi a parasit definitiv Romania! Vaduvei regretatului coregraf Cornel Patrichi: unde, cum si de ce a ales sa plece din tara si din casa in care a trait o viata cu omul iubit.

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) precizeaza ca reprezentantii firmelor care ofera aplicații pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizat conform legislației romanești.

- Sotia lui Ionel Ganea nu a depus, inca, actele de divort si nu este exclus sa acorde inca o sansa casniciei cu fostul fotbalist. Pe perioada sarbatorilor de iarna, Ganea a facut tot posibilul sa-si convinga sotia sa renunte la separare, iar femeia a promis ca va lua o decizie la inceputul lunii ianuarie.…

- Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS) anunta incheierea inscrierilor pentru Competitia Premiile LSRS pentru Excelenta Academica in Strainatate in anul universitar 2016-2017. Ca in fiecare an, concursul din cadrul Galei Studentilor Romani din Strainatate aduce in prim planul societatii romanesti…

Ionel si Mihaela Danciulescu au "rupt" actele de divort, dupa ce directorul sportiv al lui Dinamo si-a impacat sotia prin "concedierea" presupusei amante de la ziarul "Ring", care ii apartine lui Ionut Negoita.

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Detalii șocante ies la iveala dupa divorțul anunțat dintre Ionel și Dana Ganea. Soția fostului internațional s-ar fi saturat de abuzurile repetate și agresiunile fizice la care a fost supusa de Ionel Ganea.

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care s-a intalnit la Washington cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, acestia discutand…

Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia.

- Ion Iliescu a ajuns la spital, din cauza problemelor la picior. Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns la spital, insoțit de soția sa, Nina Iliescu. Aceasta a explicat ca medicii i-au schimbat tratamentul la picior și i-au recomandat, inca o data, sa nu iasa din casa. De altfel, fostul șef al statului…

- Fostul presedinte si sotia sa au ajuns la spital pentru controlul periodic. Medicii i-au schimbat tratamentul la picior si i-au recomandat sa nu iasa din casa. Problemele de sanatate l-au tinut departe pe fostul presedinte de ceremoniile dedicate funeraliilor fostului suveran. Citeste si:…

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- Nationala Romaniei nu s-a putut bucura, dupa Revolutie, de serviciile lui Mircea Lucescu, cel despre care se spune ca ar fi cel mai bun antrenor roman. ”Daca ma voia toata lumea, poate as fi fost selectionerul Romaniei”, avea sa spuna ”Il Luce”. A ajuns, totusi, la carma nationalei. Doar ca nu a noastra,…

- Magdalena Toma si Lucica Simona Capatina, in calitate de asociati ai Clear Link SRL, au decis inchiderea unor puncte de lucru. Este vorba despre punctul de lucru din municipiul Constanta, strada Interioara 2, hala nr. II A B birou , si punctul de lucru din municipiul Constanta, bulevardul Aurel Vlaicu…

- Catalin Ungur este unul dintre cei mai prolifici inotatori baimareni ai momentului. Stabilit in SUA, inca din 2014, Ungur reprezinta Clubul Sportiv Municipal Brasov. De-a lungul carierei sale, a schimbat numerosi antrenori, insa cel care a ramas cel mai aproape de el este Adrian Gherghel, in prezent,…

- Tuncay Ozturk, declarații uimitoare despre asistenta lui, dupa ce s-a spus ca sunt iubiți. Fostul soț al Andreei Marin recunoaște ca de cand aceasta a plecat din țara, se descurca destul de greu. In urma cu ceva timp, au aparut zvonuri cum ca intre Tuncay și asistenta Sandra ar exista o poveste de iubire.…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii transmite condoleantele sale poporului roman la moartea Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei. Rolul sau in victoria din cel de-al Doilea Razboi Mondial si serviciile sale aduse Fortelor Aliate au fost recunoscute de Guvernul Statelor Unite ale Americii care,…

- Bogdan Stelea a implinit 50 de ani pe 5 decembrie, iar Simona Halep, buna lui prietena, i-a daruit o casca de motociclist. Fostul fotbalist și numarul 1 WTA s-au fotografiat apoi impreuna, iar sarbatoritul a comentat pe marginea surprizei care i s-a facut. Bogdan Stelea a postat fotografia cu Simona…

- Nationala de handbal feminin este acum, la cateva zeci de minute de la terminarea partidei cu Spania (scor 19-17) in cadrul Grupei A a Campionatului Mondial, o stare de spirit. Dupa atatea momente de concentrare maxima si o lupta fantastica, aceste fete au reusit sa-si manifeste pentru cateva minute…

In weekend-ul recent incheiat, Elena Basescu si Catalin Tomata si-au "oficializat" relatia la NUBA, un select club de noapte, unde au iesit sa se distreze. EBA a trecut, in mod clar, peste divort si acum se bucura din plin de povestea de dragoste in care este implicata.

- Dan Petrescu a fost luat prin surprindere de startul partidei dintre FC Voluntari si CFR Cluj, iar antrenorul a intarziat iesirea pe teren, fiind luat pe nepregatite de intonarea imnului Romaniei. Antrenorul liderului Ligii 1 a stat mai mult la cabine si a iesit pe teren in momentul…

- Denis Terentyev, fundasul lui Zenit Sank Petresburg, a fost batut de doi barbati dupa ce fotbalistul le-a ocupat locul de parcare. Jucatorul de 25 de ani s-a ales cu nasul spart si cu cateva contuzii si vanatai. Eterna problema a locurilor de parcare afecteaza si Rusia, iar asta a simtit-o…

- Florin Andone (24 de ani) s-a luat la bataie cu coechipierul Alejandro Arribas la antrenamentul de luni al lui Deportivo, a fost exclus din lotul pentru meciul de Cupa cu Las Palmas si reprimit o zi mai tarziu, iar acum a aflat intentiile conducerii lui Deportivo la Coruna. Chiar…

- Intr-un tarziu, America a vorbit. S-a declarat ingrijorata. In ecou, s-a auzit corul glascioarelor diverselor variante de patriot nationale. Mai timizi sunt cei care ar trebui sa glasuiasca de sa-i tiuie urechile mafiei.

- Globalworth, liderul pietei de cladiri de spatii de birouri din Romania cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro, anunta actualizarea rezultatelor financiare ale companiei, dupa primele trei trimestre ale anului. In plus, compania anunta intentia de achizitie pe termen scurt a cinci cladiri de…

- Ryan Giggs a avut o relație secreta, timp de 8 ani, cu soția fratelui sau. Acum, a ieșit la rampa tatal fostului fotbalist. Parintele lui Ryan și-a spus parerea despre acest scandal, izbucnit public in 2011 . Și l-a acuzat fara menajamente pe fostul jucator de la Manchester United: ”A avut o relație…

- 2018 vine cu schimbari majore la Facebook! Copiii sub 16 ani nu vor mai putea accesa retelele sociale fara acordul parintilor, potrivit uneia dintre prevederile noului regulament european privind protectia datelor personale, care se va aplica si in Romania.Astfel, autoritatile spera sa-i protejeze…

Pe Gheorghe Marmureanu il cunoaste toata lumea, dar putini stiu cum arata sotia expertului in cutremure. Fostul director al Institutului de Fizica a Pamantului, la un targ de produse traditionale, alaturi de femeia care ii sta alaturi de mai bine de 30 de ani.

S-a scurs un an plin de durere pentru familia lui "Didi" Prodan, care a incetat din viata in urma unui infarct. Gesturile coplesitoare facute de familie in memoria regretatului reprezentant al "Generatiei de Aur".

- Daca zilele trecute se anunta ca ciclonul Olaf va ajunge in tara noastra, lucrurile s-au schimbat intre timp. Ciclonul Olaf s-a stins, dar un alt ciclon ii ia locul. Ciclonul Peter ne ameninta in aceste zile, anunta ANM.

- Dezvaluire incendiara facuta de Marian Vanghelie la postul național. Acesta a declarat ca reprezentantul OLAF facea mese în România cu Ghita. „Stiti cine s-a ocupat de adresa de la OLAF ca sa vina acum? Ponta. Reprezentantul de la OLAF venea si facea mese în România…

- Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National pentru Fizica Pamantului a prognozat un cutremur puternic in Romania. Conform unor analize statistice si calcule stiintifice, in Romania, vom avea un seism mare dupa anul 2040.

- Numele si numarul de pe tricou ale acestui jucator de la Ebbsfleet United, din Anglia, a dat nastere la un val de glume pe Twitter. Yado Mambo poarta numarul 18 sub numele „MAMBO”. Un utilizator de Twitter crede ca s-a facut o greseala la club sau o nedreptate. Nu e corect, potrivit lui, sa ai un…

- A trecut aproape un an si jumatate de la alegerile locale din iunie 2016, cand cu o noapte inainte de desfasurarea propriu-zisa a scrutinului electoral din 5 iunie, opinia publica din comuna Tiha-Bargaului, si nu numai, a fost bulversata de un eveniment similar unui film de actiune. Casa unui candidat…

- Atacantul Adam Nemec, care in vara lui 2018 devine liber de contract, are oferte de la Dinamo, FCSB și CFR Cluj, dar se pare ca slovacul dorește sa plece din Romania. Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a vorbit despre Nemec și dezvaluie ca, din informațiile steliștilor, slovacul de 32…

Gheorghe Iaciu, unul dintre cei mai cunoscuti dezvoltatori imobiliari de la noi din tara, a luat o decizie radicala! Multimilionarul si-a lichidat toate afacerile din tara, si-a scos banii din Romania si s-a mutat in Elvetia.

Sotia lui Ovidiu Popescu ar fi aflat ca fotbalistul lui FCSB are amanta dupa ce a studiat factura detaliata care continea convorbirile telefonice efectuate si mesajele expediate de cel poreclit "Lampard", de pe cartela personala!

- Romanii care pleaca din țara pentru mai mult de șase luni de zile vor risca, de la 1 ianuarie 2018, sa fie amendați daca nu notifica Fiscul in prealabil. Notificarea Fiscului trebuie facuta prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența fiscala. Obligația de notificare a intenției de a pleca…

- Paul Bekaert, avocatul belgian al fostului lider catalan Carles Puigdemont, a declarat joi ca va incerca sa evite arestarea acestuia in cazul in care un tribunal spaniol va emite un ordin de reținere, informeaza EFE. Într-o serie de declarații la postul de televiziune olandez…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat miercuri, 1 noiembrie, pe Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii.

- Epson, lider mondial in realizarea de produse inovatoare in domeniul imaginii, aduce in Romania cea mai mare gama de videoproiectoare pentru home cinema și divertisment, dar și pentru utilizarea la birou. Noile serii integreaza caracteristici de top cum ar fi o durata de viata a lampii foarte mare,…