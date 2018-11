Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Nussbaum este unul dintre putinii clujeni care mai pot povesti ce au trait in "fabrica mortii" numita Auschwitz. A fost martorul Holocaustului și singurul din familia lui care a supravietuit iadului nazist! Iar povestea este una cu adevarat tulburatoare!

- Imagini care iti dau fiori reci au fost surprinse in India. Un copil s-a intins pe linia de linia de cale ferata chiar in momentul in care trenul se apropia cu viteza.Probabil, baiatul intentiona sa traverseze șinele, dar si-a dat seama ca nu reuseste.

- Peste 67.000 de pelerini s-au inchinat, pana sambata dimineața (13 octombrie), la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iași. Credincioșii au așteptat mai bine de zece ore la coada, pentru a ajunge la racla. Circa 100 de oameni au avut nevoie de asistența medicala. Moaștele Sfintei Parascheva sunt…

- Meciul Portimonense - Sporting Lisabona 4-2 putea fi teatrul unei noi tragedii in fotbal. Portarul francez al oaspeților s-a lovit cu capul de bara, dupa ce a incercat, fara succes, sa respinga un șut și a primit al doilea gol. Romain Salin, 34 de ani, și-a pierdut cunoștința pe finalul primei reprize…

- Pompierii din Dallas au ajuns inaintea poliției, duminica noapte, la o casa din Fairpark, locul in care avea loc un scandal și din care s-au auzit mai multe impușcaturi. Cei 12 pompieri ajunși la fața locului s-au aflat intr-o situație periculosa. „Exista un barbat impușcat care se afla in casa unui…

- Nu ai nevoie de o pelerina sau un costum de Superman pentru a fi un erou, ci doar de curaj, prezența de spirit și atitudine civica. De asta au dat dovada, duminica, cinci tineri din Alba Iulia care au salvat un om dintr-un incendiu și au prevenit extinderea focului izbucnit la un apartment de pe […]

- Elvio Paolorosso, preparatorul fizic din stafful selecționerului Gerardo Martino in timpul turneului Copa America 2016, a vorbit despre momentele traite de Messi dupa finala pierduta la penalty-uri cu Chile, 2-4. Starul Barcelonei a ratat atunci la loviturile de departajare. "Pe la 2 dimineața am fost…

- Viorel Caunei, un arbitru din județul Prahova, i-a salvat viața fotbalistului Marco Constantinescu, in timpul unei partide desfașurate ieri la nivel județean, anunța sportcampina.blogspot.ro.