Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Zetea, vicepresedinte al PSD si presedinte al PSD Maramures, vorbeste despre &"grupuri de interese&" din Ministerul Transporturilor, formate din functionari, care erau întelesi cu constructorii, astfel încât sa

- Zona de energie și gaze naturale trebuie sa se aștepte în continuare la focus și probabil și la inspecții în continuare din partea autoritaților, din pacate, considera Andra Cașu, partener asociat EY România. Ea a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre cum a reușit Ministerul…

- ANAF popriri. „Am avut o discutie cu cei de la Transfond, care vor prelua aceasta functie de la ANAF, pentru a rezolva situatia acelor popriri nejustificate, intarzieri si neplaceri create sau aduse unui contribuabil, din lipsa unui sistem la nivelul ANAF-ului care sa evite astfel de situatii", a…

- Vom incerca sa elucidam misterul cu poziția pe care a avut-o Cozmin Gușa in serviciile secrete straine. L-am intrebat direct, intr-un interviu 1 la 1 și iata raspunsul. Interesant este și finalul cand patronul Realitatea TV ridica o problema extrem de delicata: cat l-a imbogațit pe Mark Gitenstein…

- Senatorul PNL Florin Citu compara situatia din Romania cu situatia din Venezuela din urma cu 10 ani. Acesta afirma ca liberalii vor avea grija sa-i denunte public pe cei care au sustinut "reinstaurarea dictaturii socialiste".CITEȘTE ȘI: Lucrurile pe care NU le știai despre FAINA ALBA "Socialistii…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla, joi, la Bruxelles, unde va participa, timp de doua zile, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles si la Summitul Euro in format extins. Seful statului a avut o intalnire cu Donald Tusk, iar principala tema de discutie este preluarea de catre tara noastra,…

- Yuliya Dumanska si Denisa Dedu continua traditia portarilor foarte buni la echipa nationala, iar la Campionatul European din Franta fac un turneu absolut superb. Ambele fete s-au remarcat deja la Brest, iar poarta reprezinta una din explicatiile rezultatelor de pana acum, trei meciuri...

- We are ready and determined to turn the six months of the presidency into a positive experience for us and for the colleagues in the member states and the institutions we work with, Minister of Internal Affairs Carmen Dan told Thursday's meeting with the European Commissioner for Migration, Home…