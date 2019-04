Cheltuielile cu salariile și asistența sociala, categorie care include și pensiile, au ajuns la cel mai ridicat nivel incepand din septembrie 2010 in funcție de ponderea pe care o au in veniturile fiscale și din contribuții colectate de stat. Un dezechilibru mai amplu decat cel de acum a fost inregistrat cel mai recent in septembrie 2010, cand Romania era in plin acord cu FMI, ia autoritațile anunțasera de puțin timp masuri de austeritate, cum au fost majorarea TVA de la 19% la 24% și reducerea salariilor bugetarilor cu 25%, scrie profit.ro.