- A fost zi de doliu in Zgura, satul natal al Biancai Hincu, adolescenta de 17 ani care și-a pus capat zilelor in urma cu mai multe saptamani. Copila a fost condusa pe ultimul drum de rude, prieteni colegi și cel care ar fi trebuit sa o duca in fața altarului, Vlad. Aflat langa sicriul femeii […] The…

- Avocatul Poporului informeaza, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca s-a sesizat din oficiu in cazul unei adolescente de 14 ani din Hulubesti, judetul Dambovita, care a decedat dupa ce a cazut de pe un...

- UPDATE 10.09.2018/ora 19:23 – Deznodamant tragic in cazul feței de 17 ani din județul Vaslui, data disparuta pe 18 august. Adolescenta a fost gasita spanzurata pe raza comunei Stanilesti, la zeci de kilometri distanța de casa. Proprietarul terenului a dat peste trupul acesteia și a sunat la 112. A fost…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Pitesti. Fata de 13 ani a fost gasita aseara, fara viata, in dormitorul ei. Adolescenta a fost gasita fara suflare chiar de fratele mai mare. Acesta a incercat sa intre in camera fetei, insa a vazut ca usa este blocata, asa ca a fortat incuietoarea. In fata ochilor…

- O fetița din Vaslui a murit dupa ce a baut otrava impotriva puricilor. Lasata nesupravegheata, copila de doi ani a inghițit Neostomosan, o substanța extrem de toxica, folosita pentru deparazitarea animalelor. Micuța a fost transportata de urgența la spital, insa medicii n-au mai reușit sa o salveze.…