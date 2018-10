Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva ore dupa eliberarea romanului acuzat de asasinat, autoritațile bulgare au reținut un nou suspect in cazul uciderii jurnalistei Victoria Marinova. Publicația Nova.bg scrie ca informația nu a fost confirmata momentan de polițiști, noteaza Mediafax . Suspectul a fost reținut, dupa ce anchetatorii…

- Principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova a fost retinut, scrie site-ul nova.bg, care noteaza ca autoritatile nu au confirmat informatia, relateaza news.roPotrivit postului de televiziune NOVA, care citeaza surse apropiate anchetei, este vorba despre un barbat identificat…

- Autoritatile bulgare nu cred ca cetateanul roman retinut este autorul asasinarii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, afirma Theodor Atanassov, seful Politiei din orasul Ruse."Avem in detentie un individ al carui alibi se confirma si nu este suspectat de comiterea crimei", a declarat Theodor…

- Romanul suspectat de moartea jurnalistei Victoria Marinova din Bulgaria va fi eliberat. Politia din Bulgaria a anuntat ca romanul nu este suspect de crima, insa alibiul sau va fi verificat amanuntit. Romanul retinut in cazul asasinarii jurnalistei Victoria Marinova va fi eliberat Theodor Atanassov,…

- Un cetatean roman de origine ucraineana a fost retinut in cazul jurnalistei Victoria Marinova ucisa in Bulgaria. Potrivit sefului politiei din orasul Ruse, Teodor Atanasov, acesta are alibi si nu este considerat suspect in cazul comiterii crimei.

- UPDATE – ora 15:18 Politia bulgara a anuntat marti ca a retinut, pentru 24 de ore, un cetatean roman de origine ucraineana si ca in prezent verifica alibi-ul sau in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistei de investigatii Viktoria Marinova, transmit Reuters si AFP. ”Avem in arest o persoana al…

- Poliția a reținut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters.

- Soc si indignare in Bulgaria si in Europa dupa asasinarea jurnalistei de investigatii Victoria Marinova. Autoritatile incearca sa afle daca aceasta crima are legatura cu activitatea profesionala a Victoriei. In ultima emisiune a abordat un subiect la care a contribuit si jurnalistul roman Attila Biro.…