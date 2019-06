Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul nationalei Moldovei, Alexandru Epureanu, a avut un final de sezon dramatic. Clubul pentru care evolueaza acesta, Istanbul Basaksehir, a ratat sansa de a cuceri in premiera titlul de campion in Turcia.

- Etapa a 36-a a Ligii 2, antepenultima a sezonului, a inceput sambata cu patru meciuri. Gazdele s-au impus pe linie, iar numarul golurilor marcate a fost ridicat. Duminica, Clinceni și Chindia s-au impus și sunt foarte aproape de promovarea directa. Una dintre cele doua va fi sigur acolo, iar o a doua…

- FC Viitorul Constanta a terminat pe locul al treilea in Liga I de fotbal dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (0-1), sambata, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, intr-un meci din etapa a 10-a, ultima, a fazei play-off.

- Dupa ce anul trecut a castigat medalia de bronz la Campionatul National de rugby pentru juniori sub 15 ani, echipa Clubului Sportiv Scolar din Gura Humorului ar putea rata turneul final din campionatul de juniori sub 16 ani din cauza examenului de capacitate. Fata de sezonul trecut, cand au fost ...

- Luptatorul Benny Adegbuyi (34 de ani) a fost copilotul lui Mihai Leu pentru cateva ture de circuit in cadrul etapei de la Mangalia a Campionatului Național de Super Rally. „Am lasat luptele pentru o zi și am venit la raliu. E o experiența pe care mi-o doream de ceva timp și astazi am ocazia sa o fac…

- Simona Halep a avut un meci dramatic cu Belinda Bencici, din Elveția, in semifinalele de la Madrid. Dupa un prim set adjudecat relativ ușor, 6-2, Halep s-a vazut obligata s joace in decisiv, dupa ce Bencici a caștigat la tie-break, 7-2, actul secund.Insa, in setul 3 a fost o singura jucatoare.…

- Echipa de rugby juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului ramane neinvinsa in Campionatul Național, zona Moldova, și este calificata matematic la turneul final, inainte cu doua etape de terminarea sezonului regulat. In etapa cu numarul opt, elevii antrenorului Andrei Varvaroi ...

- Echipa de rugby sub 16 ani a Clubului Sportiv Scolar din Gura Humorului a reluat jocurile oficiale din Campionatul National, cu o deplasare pe terenul unei contracandidate la ocuparea primelor doua locuri, CSS Unirea Iasi. In acest prim meci din 2019, elevii antrenorilor Andrei Varvaroi si Mihai ...