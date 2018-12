Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 14 noiembrie a.c., in municipiul Sibiu, un tanar in varsta de 20 de ani, din satul Nou, aflat la volanul unui autoturism a provocat doua evenimente rutiere soldate cu pagube materiale. In ambele cazuri, „șoferul” ;i-a comntinuat nestingherit drumul catre casa. Read More...

- La doar cateva ore de la atacul cumplit din Braila, patru persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce un șofer a intrat in plin intr-un grup de persoane care traversau pe marcaj pietonal un bulevard din orașul Constanța. Victimele au ajuns la spital, doua in stare grava.

- Doi oameni au decedat si 5 sunt grav raniti dupa ce o explozie a cutremurat Capitala Afganistanului in aceasta dimineata. Tragedia a avut loc la sediul Comisiei Electorale Independente din Kabul, anunta TOLO News.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de Politia Romana, in perioada 22 septembrie - 5 octombrie, peste 381 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate…

- Șapte persoane au murit de supradoza de droguri in timp ce aflau la un festival de muzica din Vietnam. Alți cinci au intrat in coma dupa eveniment, a anunțat poliția locala. Mii de persoane...

- Sapte persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost transportate la spital in urma unui val de posibile supradoze de droguri la un festival muzical din Hanoi, a informat luni presa locala, potrivit dpa. Ambulantele au inceput sa transporte pacienti de la Vietnam Electronic Weekend incepand cu ora…

- Doua persoane au murit, iar cel putin 13 sunt in stare critica din cauza consumului excesiv de droguri. Totul s-a intamplat in timpul unui festival de muzica din orasul australian Sydney. Potrivit politiei, alti 700 de oameni sunt sub supravegherea medicilor.

- Doua persoane si-au pierdut viata, circa alte 12 au fost spitalizate si sute au avut nevoie de asistenta medicala dupa o suspiciune de supradoza de droguri la un festival de muzica desfasurat in Sydney, potrivit politiei, informeaza Reuters. Un barbat in varsta de 23 de ani si o femeie de 21 de ani…