Dezlegarea la hamburgeri Zilele trecute, niste neomarxisti de o incultura dramatica mieunau pe facebook ca “iar o sa puta in bloc a peste prajit. Auzi, draga, dezlegarea la peste!” Nu e buna dezlegarea la peste, neoutecistilor trebuie sa li se dea dezlegarea la hamburgeri. N-am tinut niciodata post, dar stiu un lucru pe care il stie oricine. Nimeni […] Dezlegarea la hamburgeri is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

