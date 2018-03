DEZLEGARE LA PEŞTE. Reţetă de peşte prăjit în mălai cu mujdei De ce ai nevoie pentru pește prajit in malai 1 kg file de pește sare piper 1 lingurița pudra de usturoi sau 4-5 caței de usturoi pisați 200 g faina 2 oua 100 g malai 200 g pesmet boia de ardei, opțional ulei, pentru prajit Pentru mujdei 200 g maioneza 1 lingura zeama de lamaie 2 caței de usturoi sare piper patrunjel Afla cum se prepara peștele prajit in malai pe clickpoftabuna.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- ”Aveți nevoie de 7 lamai, 7 caței de usturoi, 500 de grame de miere de albine, 250 de grame de grau incolțit, 300 de grame de miez de nuca. Toate acestea se amesteca in blender, lasand deoparte trei dintre lamai, de la care folosim doar zeama. Cantitatea se pune intr-un vas steril, nu umblam cu metal…

- Va propunem o reteta traditionala din nordul Mehedintiului, culeasa de la Isverna. Reteta se gaseste intr-o culegere semnata de Narcisa-Alexandra Stiuca, „Ospat cu gust de Mehedinti”.

- Suntem un popor de oameni extrem de inventivi și adaptabili. De-a lungul istorie noastre zbuciumate am tot demonstrat acest lucru. Am crescut in spiritul echilibrului și al lipsei risipei, bunicii noștri aveau gospodariile sustenabile, folosind și refolosind absolut totul, inainte sa existe conceptul…

- Oricui ii place sa petreaca o mulțime de timp in bucatarie știe cateva mici secrete care transforma o rețeta banala intr-o opera de arta, scrie feminis.ro.Bucatarii profesioniști știu mai multe trucuri decat oricine și au dezvaluit doar cateva dintre ele.1.

- De ce ai nevoie pentru piure de urzici 2 kg urzici 1 ceapa, tocata 3-4 linguri ulei 2 linguri faina 2-3 lingurițe usturoi zdrobit mamaliguța calda, pentru servire ou prajit, pentru servire sare piper Mod de preparare – Piure de…

- Mucenicii gatiti vor fi impartiti familiei, cunostintelor, oamenilor sarmani. Tot cu acest prilej sunt pomeniti mortii. Exista unele traditii si obiceiuri pe care oamenii le respecta in aceasta zi. De asemenea, sunt unele lucruri pe care crestinii nu trebuie sa le faca pe data de 9 martie…

- Se stie ca nastura ofera posibilitati nenumarate de a inlocui sucurile pline de coloranti si conservanti cu bauturi racoritoare nu doar inofensive, ci si cu beneficii tonice asupra organismului. Siropul din muguri de brad poate fi o astfel de alternativa, iar efectul reconfortant e un argument in plus…

- Mod de preparare: Cartofii spalati si curatati se taie fidea sau rondele si se prajesc in ulei pina se rumenesc. Apoi se amesteca, se sareaza, se adauga piper. Se inabușa pina sunt gata la cuptor sau la aragaz la foc incet. Ceapa maruntita si prajita cu unt se adauga la urma. Cartofii se servesc presarati…

- Ingrediente: 4 buc medalion de somon, 2 buc lamaie, 4 buc catei de usturoi, 4 lingurite ulei de masline, 1 lingurita condiment pentru peste, 1 lingurita sare. Mod de preparare Se pregateste o marinata din zeama de la cele 2 lamai, cateii de usturoi pisati, uleiul de masline, sare si condimentul pentru…

- Ingrediente 900 g ciuperci 1 lingura ulei 3 linguri otet balsamic 2 linguri sos de soia 3 catei de usturoi, tocati ½ lingurita cimbru, tocat sare piper Mod de preparare Se amesteca uleiul,...

- A inceput postul Paștelui și nu mai știi deja ce sa pregatești de mancare. Iți venim in ajutor cu o rețeta simpla și interesanta, buna chiar și pentru o seara in care ai musafiri. INGREDIENTE: 1 kg dovlecei in floare, 2 linguri de ulei, 100 g arpagic, marar si patrunjel verde, tocat. sare CUM SE PREPARA…

- Ciulamaua de ciuperci cu usturoi este foarte gustoasa si contine doar ingrediente vegetale, deci poate fi consumata cu incredere in perioada postului. Ingrediente pentru doua portii: 500 grame ciuperci champignon, o ceapa, 2 catei de usturoi, 2 linguri de faina, 50 ml ulei, patrunjel, sare, piper. Mod…

- INGREDIENTE: 600 gr piept de pui 400 gr ciuperci de padure 800 gr rosii 100 ml ulei o lingura cu faina 50 ml vin alb o legatura marar sare piper Se taie rosiile felii si se inabusa in apa amestecata cu o...

- Daca iubiți bucatele tradiționale romanești, inseamna ca va place la innebunire și painea de casa. Nici o alta paine nu se compara cu cea facuta de tine,acasa, framantata de mainile tale și coapta in cuptorul tau! Iți place painea de casa, puțin inmuiata in vin sau consumata cu diferite alimente, chiar…

- De ce ai nevoie pentu spaghete bolognese ½ ceapa ½ țelina 1 morcov 150 g soia granule 1 lingura sos de soia 125 ml vin roșu 50 g pasta de tomate 750 ml apa 1 lingurița oregano 1 praf de sare piper 2 linguri ulei…

- De ce ai nevoie pentru mancare de conopida cu masline 1 conopida 100 ml ulei sare piper 100 g pesmet 2 caței de usturoi 100 g masline kalamata 1 lingura fulgi de ardei iute patrunjel Cum se prepara mancarea de conopida cu masline…

- De ce ai nevoie pentru salata de conopida, cartofi și naut Pentru salata 1 conopida mica, rupta bucați 1 kg cartofi galbeni 200 g naut din conserva 4 linguri ulei 1 praf de sare piper 1 lingurița semințe chimen Pentru sos 70 g…

- Ingrediente pentru chiftele 250 g carne tocata de vita 150 g carne de porc 2 linguri pesmet (proaspat sau cumparat) 1 ceapa 1 ou sare piper 3 linguri unt Ingrediente pentru sos 2 linguri unt 2 linguri faina 500 ml supa de vita 120 ml smantana pentru gatit sare piper Ingrediente pentru servit dulceata…

- Ingrediente 800 g mazare 2 cepe 1 morcov mare 1 cartof 1 catel de usturoi 2 conserve rosii in bulion putin ulei o legatura marar 1/2 lingurita tarhon uscat sare piper Preparare (6 portii) Taie ceapa cat mai marunt si caleste-o in 1-2 linguri de ulei. Cand ceapa devine translucida, adauga morcovul dat…

- Ingrediente 1 pui -1,5 kg condimente pentru pui 1 sticla de bere sare, dupa gust 50 g usturoi 750 g cartofi 250 ml ulei Preparare Se curata puiul bine si se pregateste pentru a fi introdus in cuptor. Se da cu sare, se unge cu putin ulei si mirodeniile de pui (ghimbir, oregano, rozmarin,nucsoara,cimbru).…

- Ingrediente (4 portii) 1 crap de 1 kg 1 morcov 1 radacina de patrunjel 1 ceapa mare 100 g telina 2 ardei grasi galbeni sau verzi 4 rosii mari 2 lingurite orez 1 plic bors 2 linguri ulei 1...

- Pui la cuptor – Reteta #1: Pulpe de pui si cartofi la cuptor Ingrediente Pulpe de pui si cartofi la cuptor– o caserola de pulpe de pui superioare– 6 cartofi– o rosie– un gogosar mic (sau ardel gras)– o ceapa– vreo 5-6 catei de usturoi– sare, piper, cimbru…

- Printesa Polonic propune o reteta de lasagna regala, “o bomba calorica plina de personalitate cu care merita sa te delectezi macar de 2-3 ori pe an”, dupa cum spune chiar Anca Lungu pe blogul ei plin de bunatati virtuale! Nu este deloc o reteta rapida, dar este extrem de delicioasa, iar rezultatul final…

- Mod de preparare: Se amesteca apa, oul, uleiul si sarea. Faina se cerne, se pune pe masa gramajoara, in centru se face o adincitura in forma de pilnie, in ea se toarna amestecul, apoi se framinta aluatul pina devine elastic, se formeaza o bila, se acopera cu un servetel umed si se lasa pentru 30 minute.…

- Va propunem o reteta traditionala de la Isverna, o localitate din zona montana a Mehedintiului, reteta are se gaseste intr-o culegere de retete semnata de Narcisa-Alexandra Stiuca, „Ospat cu gust de Mehedinti”.

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

- Un desert rafinat si usor de pregatit. Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un preparat delicios si plin de gust aceasta reteta este solutia perfecta. Mousse de ciocolata neagra si avocado, o reteta inedita ce cu siguranta te va cuceri de la prima degustare.

- Romanii iși doresc ca 2018 sa le aduca sanatate și armonie. Iar pentru a avea succes sunt gata sa respecte cat mai multe tradiții. Mesele trebuie sa fie pline cu tot felul de bunatați, iar noul an sa ne prinda cu bani in buzunare.

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- RETETE PESTE REVELION. Zice-se din batrani ca in noaptea de Revelion e musai sa mancam peste. Asta ne va face sa fim tot anul alunecosi, scapand cu bine din orice situatie. Nu stiu in ce masura superstitia ajuta sau nu, clar e destul de simpatica, dar cred ca motivul pentru care pestele nu trebuie…

- Ingrediente: Faina 60 g, miez de franzela (inmuiat in lapte si stors) 60 g, stafide 20 g, coaja de portocala zaharisita 100 g, oua 3, zahar 50 g, rom 100 ml, unt sau margarina 150 g, scortisoara pisata 1/4 lin­gurita, cuisoare pisate 2, lamaie…

- Reteta este una foarte veche si se pregateste in special in zona Ardealului. Seamana intr-o anumita masura cu celebra reteta varza a la Cluj, dar prin ingredientele folosite si modul de preparare termica aduce mult si cu placinta cu varza.