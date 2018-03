Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Targu Jiu iau in calcul transportul gratuit pentru elevii din municipiu. Ar putea fi scutiti de plata biletelor numai copiii pana in clasa a IV-a. In prezent, toti elevii isi pot face abonament pe...

- Ieri, 15 martie, Administrația Prezidențiala a organizat la Palatul Cotroceni evenimentul „Romania la Centenar”, eveniment la care au participat o serie de personalitați, oameni de cultura, societate civila, ambasadori și oameni de cultura.Printre cei care au participat la acest eveniment la invitația…

- Cristian Toader Pasti, consilier in cadrul Consiliului Județean Gorj, institutie care administreaza Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu este de parere ca a venit momentul ca la unitatea medicala sa se faca o analiza „la rece” asupra situatiei si sa se accepte anumite probleme si deficiente. Toader…

- Senatorul Scarlat Iriza sustine ca cel mai mare producator de energie pe baza de carbune din Romania a achizitionat toate certificatele de CO2 pentru anul 2018. Conform parlamentarului ALDE, aproximativ 140 de milioane de euro a platit compania miniera in acest an pe certificate de emisii…

- O discutie in momentul de fata despre stocurile de carbune la Complexul Energetic Oltenia nu este relevanta, este de parere fostul senator de Gorj, Dian Popescu, actual reprezentant al Ministerului Energiei si fost consilier al ministrului Toma Petcu. S-a vehiculat ca producatorul de energie pe carbune…

- Gest nobil al angajatilor Primariei Balesti. Salariatii institutiei, in frunte cu primarul Madalin Ungureanu, vor merge la Targu Jiu pentru a dona sange. La actiune vor participa si salariatii societatii SC Util Local a Consiliului...

- Institutul National al Patrimoniului a anuntat autoritatile din Targu Jiu ca dosarul depus de statul roman la comisia preliminara de specialitate a UNESCO a trecut de prima etapa. Adrian Tudor, viceprimarul din Targu Jiu, a precizat ca dosarul este conform ...

- Doi barbati au facut scandal astazi intr-un magazin de mobila de pe strada 14 octombrie din Targu Jiu. Potrivit politiei, unul dintre cei doi suspecti avea asupra sa un pistol airsoft pe care l-a aratat reprezentantilor magazinului de mobila. Totul ...

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, va afla maine daca va mai oocupa sau nu un post de vicepresedinte la PSD Targu Jiu. Biroul Politic al PSD Gorj a propus saptamana trecuta sanctionarea lui Ion Isfan pentru ca a afectat imaginea partidului prin relatia proasta pe care o are cu personalul…

- Reușita impresionanta pentru boxul bacauan. Toți cei patru pugiliști cu care Bacaul s-a prezentat la Naționalele U22 de la Targu-Jiu au ajuns in finale! Iar trei dintre ei s-au impus inainte de limita in semifinalele disputate luni. „Intr-adevar, este o realizare de prim-plan pentru noi. Am spus inca…

- Petrecerea de Dragobete s-a lasat cu scandal intre doi tineri care au petrecut la un local de pe Str. Tudor Vladimirescu din Targu Jiu. Agenții de paza au sunat la 112 dupa ce tinerii au pornit un scandal in afara localului....

- Patru politisti locali din Targu Jiu ameninta ca vor intra in greva foamei. Este vorba de Stelian Mihu, presedintele sindicatului ProLex Gorj, si membrii de sindicat Adrian Serbanescu, Ionut Dutescu si Doru Totescu. Acestia spun ca a cres...

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au descoperit, ieri, pe un santier din cartierul Bicaz, din municipiul Targu Jiu, unde sunt construite locuinte pentru dezvoltatorul imobiliar Narcis Ciocazanu, cinci angajati care munceau fara forme legale.

- Autoritatile din Targu Jiu vor organiza o noua licitatie pentru cei care doresc sa foloseasca noua hala de langa Piata Centrala. La prima licitatie nu s-a prezentat nimeni. Astfel, vor fi realizate demersurile necesare pentru organizarea unei noi licitatii prin care sa fie concesionat spatiul respectiv.…

- Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira. Familia cantaretului a fost greu incercata de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit…

- Incep pregatirile pentru Targul de Marțișor. Reprezentanții autori-taților locale au purtat deja discuții cu comercianții care vor ca de saptamana viitoare sa iși instaleze corturile in centrul municipiului Targu Jiu. Anul acesta, locurile care le vor fi atribuite comercianților pentru ...

- Lucrarile de modernizare si extindere efectuate la Sala Sporturilor din Targu Jiu nu vor fi receptionate miercuri, asa cum anuntasera autoritatile locale din Targu Jiu. Receptia a fost amanata. „Firma constructoare a ins...

- Un fost elev al Colegiului Comercial Virgil Madgeanu, din Targu-Jiu, a fost arestat, vineri, de magistrații Tribunalului Gorj, acesta fiind acuzat de mai multe infracțiuni. De aceasta data, procurorii DIICOT Gorj nu au mai remis un comunicat de presa, așa cum se intampla in alte cazuri. Decizia…

- Doar echipajele de interventie și troleibuzele au mai avut voie sa circule pe strada aflata sub apa. Viceprimarul a mentionat ca pentru a opri scurgerea apei pe bulevard trebuie inchise mai multe conducte. Sute de familii din zona au ramas fara apa pana la remedierea avariei. Conducta s-a…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu a scos la concurs posturile de sef de sectie pentru Gastroenterologie, Cardiologie si Neonatologie. Posturile sunt ocupate de ani buni de persoane delegate de conducerea spitalului. Pentru sefia Sectie...

- Primaria municipiului Targu Jiu a pregatit un proiect de modernizare a iluminatului public in valoarea de patru milioane de euro. Va fi o competitie intre orasele din Oltenia, suma totala pusa in joc fiind de zece milioane de euro.

- Poliția a deschis doua dosare penale pentru distrugere dupa altercația in trafic care a avut loc luni seara in zona Paralela 45 din Targu Jiu. A fost scandal intre un șofer de BMW și un taximetrist. Proprietarul BMW nu a...

- Cel de al doilea test amical pentru Pandurii nu a adus decat o remiza in fața unei formații de Liga a IV-a. Trupa lui Bogoi iși continua cantonamentul de pregatire, la Targu Jiu, dar și seria amicalelor, demarata chiar saptamana trecuta. Dupa victoria cu 2-0 in fața lui Internațional…

- Ministrul Educatiei a anuntat ca a fost stabilit bugetul pentru salariile cadrelor didactice si personalului din sistemul preuniversitar, astfel, pana la sfarsitul anului 2018, MEN va aloca peste 14,7 miliarde de lei. Din acestia, aproximativ 14 miliarde ajung prin intermediul consiliilor locale,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca joi va fi data Hotararea de Guvern care va reglementa toate sporurile in sistemul de invatamant preuniversitar. Pop a precizat ca, din datele pe care le are in acest moment, exista toate avizele pentru respectiva reglementare, punctand…

- Un tanar de 21 ani din Iasi a fost gasit de membrii familiei fara viata sambata dupa amiaza dupa ce s ar fi inecat cu un covrig. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor de la Ambulanta care au gasit victima in stop cardio respirator si au demarat manevre de resucistare, potrivit ziaruldeiasi.ro.…

- Autoritatile din Targu Jiu au nevoie de 25 de milioane de euro pentru modernizarea Caii Eroilor din municipiu. Pe Calea Eroilor se afla cele doua parcuri in care au fost amplasate in perioada 1937-1938 cunoscutele operele ale lui Constantin Brancusi: ...

- „La centrul Pilot din Tg. Carbunești a fost abandonata cațelușa asta impreuna cu alți cațiva. Cei de acolo ne-au rugat sa incercam sa ii gasim stapani ei și celorlalți caței. Din fericire pentru ea am gasit pe cineva sa o adopte dar nu avem transport sa o aducem la Targu-Jiu. E cineva din Carbunesti…

- Conducerea Scolii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu" din Targu Jiu a inchis una dintre portile de acces in curtea unitatii de invatamant. O bataie intre eleve a determinat luarea unei asemenea masuri. E...

- Un tanar de 27 de ani din Targu Jiu s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat dupa ce a spart geamul unui magazin din localitate și a sustras mai multe bunuri. "La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de poli...

- Astazi, 12 ianuarie 2018, Bogdan Badea, Presedintele Directoratului Hidroelectrica a participat la Targu Jiu, la dezbaterea pe tema ”Obiectivul de investitii Amenajarea hidroenergetica a Raului Jiu pe sectorul Bumbesti-Livezeni Perspective de realizare si dezvoltare”. Evenimenul a fost organizat de…

- Chiar daca suntem la inceputul lunii ianuarie, in pietele din Targu Jiu putem gasi legume proaspete. Salata, ceapa verde, ridichi sau spanac au fost aduse pe tarabe direct din solarii. Vremea calda a fost de partea producatorilor si...

- Un barbat, de 58 de ani, din Targu Jiu, a fost gasit astazi decedat in locuința sa, de pe strada Minerilor din municipiu. Cetațeanul nu mai ieșise din apartament de cateva zile, iar rudele ingrijorate au sunat la 112. Un ...

- Este casatorit, are un copilaș de cațiva anișori, iar in viața profesionala lucrurile merg din ce in ce mai bine. Inceputul anului 2018 i-a adus interpretului de muzica populara Emil Badea un concert tocmai in SUA. Artistul va susține in Washington, D.C un recital pentru romanii stabiliți…

- Autovehiculul primariei a fost inregistrat video de catre un alt participant la trafic, in timp ce se deplasa duminica trecuta catre municipiul Targu Jiu. Primarul comunei Balanesti, Ovidiul Pungan, a recunoscut ca masina era condusa de sotia sa, dar a spus ca aceasta poate sa conduca masina primariei,…

- Pentru ca in noaptea de Revelion mai toți cantareții sunt la munca, aceștia organizeaza, an de an, in luna ianuarie, „Revelionul Artiștilor”, acolo unde vin doar sa se distreze. Interpreții din Gorj și nu numai organizeaza in acest an cea de-a IX-a ediție a REVELIONULUI ARTIȘTILOR ȘI…

- Un barbat de 37 de ani, din Barsești, pe fondul unui conflict mai vechi, fiind in curtea locuinței, a avut un conflict verbal peste gard, cu un barbat de 46 ani, din Targu-Jiu, care s-a apropiat de gard cu intenția de a riposta, iar celalalt l-a lovit cu un lemn. Victima este la spital pentru ingrijiri…

- • Dosarul pentru instigare la OMOR zace de o jumatate de an la Poliție și Parchet Povestea horror a omului de afaceri Laurențiu Țavoc, patronul unei case de amanet din Rovinari, a inceput dupa ce și-a deschis o afacere similara cu a omului pentru care lucrase mulți ani, cu care fusese in…

- Prima berarie din Targu Jiu isi va deschide portile joi, 4 ianuarie, in spatiul de pe str. Tudor Vladimirescu, unde a functionat pizzeria Tonik. „Va asteptam in prima berarie din orasul Targu Jiu, in care mai...

- Mii de persoane din Targu Jiu au petrecut in strada de Anul Nou. Este vorba de participantii la focul de artificii organizat de primarie, pe insulita de langa Parcul Central din municipiu. Cu mic cu mare, cetatenii orasului au iesit ...

- Mihai Paraschiv, consilier local la Targu Jiu din partea PNL, susține ca primarul liberal Marcel Romanescu nu poate face mare lucru cu un consiliu ostil. Paraschiv este adeptul demararii procedurilor de dizolvare a Consiliului Local Targu...

- Politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat ieri un tanar, din municipiul Targu Jiu, in timp ce detinea asupra sa, fara drept, in vederea comercializarii, 68 de materiale pirotehnice, tip petarde si doua baterii de artificii. ...

- Cinematograful „Sergiu Nicolaescu" din Targu Jiu pregateste o avanpremiera pentru a doua zi de Craciun. Noul film „Jumanji: Aventura in jungla" va rula de la ora 20.00. Filmul prezinta patru prieteni, extrem de dif...

- Un tanar in varsta de 19 ani din Targu Jiu este cercetat penal dupa ce joi, 21 decembrie, a fost depistat de oamenii legii la volanul unei mașini. Polițiștii rutieriști l-au oprit pe strada Barajelor din municipiu, iar i...

- Cei de la Clubul Rotary au daruit 100 de pachete de sarbatoare pentru copii, cu multe dulciuri dar și cu jucarii. „Luni 18 decembrie am fost la Liceul de Arte din Targu Jiu oferind pachete cu dulciuri celor mai mici și talentati copii de la aceasta școala. Miercuri 20 decembrie am fost la Scoala…

- O femeie de 65 de ani, din orașul Tismana, a sustras mai multe produse cosmetice de la un centru comercial din Targu Jiu, cauzand un prejudiciu in valoare totala de 260 lei. Bunurile sustrase au fost restituite societații, iar cerce...

- Angajata unui local din mall-ul din Targu-Jiu a avut parte de o surpriza, duminica. Aceasta și-a uitat telefonul iPhone 7 in toaleta complexului comercial. Cand s-a intors, Andreea, adolescenta care a lucrat o perioada și la un club din Targu-Carbunești, nu a mai gasit telefonul, insa se afla…

- O eleva din Targu Jiu a castigat Concursul national Talent Show, care a avut lco sambata, 16 decembrie, la RamnicuValcea, unde s-a desfașurat finala celei de-a VIII-a ediție a competitiei respective. Concursul a reunit cate un concurent din fiecare județ ...